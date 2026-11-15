Dagmar Pecková má kuchyň uprostřed pokoje. Při vaření vidí na hosty a hned vedle má krb Kopírovat

Pražský dům si pořídila v roce 1992. Na jeho proměně spolupracovala s architektkou Ivanou Kubeškovou, která nechala zachovat potřebné nosné části a propojila několik místností. Přáním majitelky bylo nebýt u vaření odříznutá od lidí, kteří přišli na návštěvu. Výsledkem je malá kuchyňská linka umístěná ve společném prostoru tak, že se k ní dá z pokoje přijít a podívat se, co se právě chystá. Pecková přitom ráda vaří i jídla, kvůli kterým má doma tažín. Vedle francouzské a italské kuchyně má ráda i tu marockou.
O barvě kamene rozhodla nakonec majitelka
Architektka s pěvkyní se shodly na otevřeném prostoru, u barev ale měla každá trochu jinou představu. Kubešková zamýšlela ladit interiér do černé a bílé a počítala i s černobílým mramorem. Pecková má raději teplejší odstíny a nakonec ji přesvědčila pro béžový pískovec. Také zařízení pak vybírala sama. Pohovku si nechala přivézt z Paříže, zatímco lampu nad ní získala ve starožitnostech v Basileji. Když si dnes někdo sedá k jejímu jídelnímu stolu, majitelka bere v úvahu i stáří židlí. Urostlejší návštěvě podle svých slov raději nabídne pevnou železnou, aby se vzácná biedermeierovská židle nepoškodila.
Býka zahlédla za výlohou cestou do Freiburgu
Jeden z obrazů, který návštěvu v obývacím pokoji snadno upoutá, jí pomohl pořídit manžel Klaus. Pecková býka poprvé uviděla za výlohou, když měla cestu do Freiburgu. Zavolala manželovi a požádala ho, aby do obchodu zajel a obraz koupil. Klaus to udělal. Jak pěvkyně vysvětlila, tehdy si vybrala kopii. Ta dnes visí ve společném pokoji.
I po letech v cizině se v Praze cítí doma
Zimní zahradou, kterou Kubešková přistavěla, se společný pokoj ještě prodloužil. Pecková vzpomínala, že bydlela v Německu, v Paříži i v Americe. Když ale mluvila o tom, kde se cítí doma, jmenovala Prahu. Vedle toho má s manželem dům také v Německu. Jakmile se jejich dospělé děti osamostatnily, začali podle jejího dřívějšího vyjádření přemýšlet, jestli pro ně dva už není příliš velký. U českého domu se její přání nezměnilo. Po více než třiceti letech by tu podle vlastních slov neměnila.
lifee.cz, idnes.cz