Dagmar Jandová shodila kila a fanoušci ji nepoznávají. Za vším byla léta noční práce a sezení před monitorem

Dagmar Jandová alias Kvízová dáma z pořadu Na lovu zveřejnila na svém Instagramu fotky, které zaskočily fanoušky. VIP život zaznamenal, že na nich je zjevně o dost hubenější, než dřív. Komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat: „úplně jiná ženská“ a „královna“. Fanoušci i kolegové ji prostě popisovali jako téměř k nepoznání. Jenže za proměnou nestála žádná zázračná dieta ani chirurgický zákrok. Stačilo, aby po dvaceti letech odešla z Českého hydrometeorologického ústavu, a tělo se začalo měnit samo.
Dvacet let u monitoru s taškou plnou jídla
Jandová pracovala v ČHMÚ na směnném provozu, který zahrnoval noční služby, víkendy a svátky. V jednom z rozhovorů popsala svůj tehdejší režim s odzbrojující upřímností: na noční si nosila tak velkou tašku s jídlem, že se nevešla do batohu. A když zásoby došly, běžela ještě do obchodu. Víkendy a noci trávila „sezením v práci a koukáním do počítače, a jezením“. Spánek po noční směně byl nekvalitní, tělo si nikdy pořádně neodpočinulo a kilogramy přibývaly rok za rokem. Finální impuls k odchodu přišel se změnou vedení v ústavu a s tím, že už nezvládala kumulaci směn, víkendů a dalších pracovních aktivit.
Zkušenost Jandové není ojedinělý případ. Meta-analýza z roku 2024, která zahrnula 63 studií a téměř 700 tisíc účastníků, potvrdila, že směnní pracovníci mají prokazatelně vyšší BMI než lidé s pravidelným denním režimem. Mechanismus je trojí: rozhození cirkadiánních rytmů, kratší a nekvalitní spánek a posun jídel do biologicky nevhodných časů. Tělo v noci hůř zpracovává cukry, hormon leptin klesá a hlad roste právě tehdy, kdy by člověk měl spát. Data EIGE za rok 2025 ukazují, že ve směnách pracuje v Česku skoro čtvrtina zaměstnanců. A česká populace na tom s váhou obecně není dobře: nadváhou nebo obezitou trpí přes polovina dospělých žen.
Časová osa proměny: ne přes noc, ale měsíc po měsíci
Proměna Jandové nebyla skoková. Dá se sledovat přes konkrétní veřejné milníky:
- 30. září 2025 – po stylizovaném focení se na sociálních sítích objevují první reakce, že je „k nepoznání“.
- 15. prosince 2025 – v rozhovoru pro Lifee.cz říká, že hubne průběžně „už pár měsíců“, přestala jíst sušenky u práce a cítí se mnohem lépe.
- 6. března 2026 – Aha! přináší konkrétnější rámec: sama Jandová odhaduje úbytek na „zhruba do deseti kilo“, přesné číslo ale nezná.
Žádnou dietu nedržela a nedrží. Omezila sladké, přestala průběžně uzobávat u monitoru, víc chodí pěšky a občas cvičí. Kostýmy v Na lovu se podle jejích slov spíš postupně zužovaly, než že by se kompletně měnily. Sama Nova proměnu opakovaně rámovala jako výraznou a viditelnou.
Co za proměnou opravdu stojí
Podle nás je největší efekt v kombinaci tří věcí: reálného zhubnutí, štíhlejšího obličeje (který je na kameře vždy nejviditelnější) a profesionálnějšího stylingu, líčení a oblečení, které Jandová jako televizní tvář dostává. Deset kilo je znatelných, ale to „k nepoznání“ dělá součet všeho dohromady. Důležitější než číslo na váze je ale to, co její příběh ukazuje obecně. Nejde o další celebritní dietu s názvem a ceníkem. Jde o srozumitelný důkaz, co s tělem dokáže udělat dvacet let nepravidelného režimu, a jak rychle se věci změní, když se režim narovná. Jandová to shrnuje jednoduše: konec v ČHMÚ jí prospěl zdravotně i celkově v životě.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová