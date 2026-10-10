Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Dagmar Havlová hulí trávu. Houpačky Bohdana Slámy kombinují humor i psychologické drama

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nový snímek Bohdana Slámy působí jako šílená komedie, která drasticky změní zápletku, ale ne tón. Alespoň tak blížící se Houpačky působí z prvního traileru.
Dagmar Havlová hulí trávu. Houpačky Bohdana Slámy kombinují humor i psychologické drama

Dagmar Havlová hulí trávu. Houpačky Bohdana Slámy kombinují humor i psychologické drama

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Hloubavý příběh v příběhu v příběhu. Vychutnejte si hvězdně obsazená Slova
Kinobox Daily: Hloubavý příběh v příběhu v příběhu. Vychutnejte si hvězdně obsazená Slova
Francouzská spojka slaví 55 let. Kriminálka je plná omylů, Hackman byl při natáčení frustrován
Francouzská spojka slaví 55 let. Kriminálka je plná omylů, Hackman byl při natáčení frustrován

Francouzská spojka (The French Connection) si zabrala místo mezi nejoblíbenějšími a nejzásadnějšími...

Nový Vymítač ďábla od hororového mistra se představuje. Scarlett Johansson se postaví démonům
Nový Vymítač ďábla od hororového mistra se představuje. Scarlett Johansson se postaví démonům

Jedna ze stěžejních sérií náboženského hororu se brzy dočká nového filmu od moderního hororového krále....

Temná záhada za zvuků country. Jessica Chastain vezme na Netflixu věci do svých rukou
Temná záhada za zvuků country. Jessica Chastain vezme na Netflixu věci do svých rukou

Oscarová Jessica Chastain nás v kinech brzy vyděsí jako Neskutečná máma, ale už 13. listopadu vystoupí také...

Šipkaři chtějí být stylovou gangsterkou. Rozjetého Štáfka ale brzdí křečovitý scénář
Šipkaři chtějí být stylovou gangsterkou. Rozjetého Štáfka ale brzdí křečovitý scénář

Žánrových komedií s gangsterskými motivy v našich končinách nevzniká zrovna mnoho a svým způsobem má člověk...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.