Dáda Patrasová po sérii incidentů překvapila. Na akci v Praze ji lidé viděli v úplně jiném světle

13. října 2026 se v pražské Hybernii konal finálový galavečer mezinárodní pěvecké soutěže
Bon Art Junior Fest. Orchestr řídil její syn Felix Slováček ml., v sále sedělo osm mladých finalistů z několika zemí, atmosféra odpovídala slavnostnímu hudebnímu večeru. A uprostřed toho všeho Patrasová, která posledních osmnáct měsíců figurovala v médiích téměř výhradně jako protagonistka krizových momentů. Tentokrát vypadala jinak. Osmnáct měsíců od tragédie, která všechno změnila
6. dubna 2025 zemřela Anička Slováčková. Dcera Patrasové a saxofonisty Felixe Slováčka prohrála dlouhý boj s rakovinou ve třiceti dvou letech.
Pro rodinu to znamenalo zlom, po němž se veřejný obraz obou rodičů dramaticky proměnil. Patrasová se stáhla do ústraní. Felix devatenáct dní po pohřbu v emotivním rozhovoru pro Život v Česku pronesl větu, která rezonovala celým českým internetem: „Dáda si žije ve svém světě.“ Dodal, že každý takovou ránu zpracovává po svém, ale samotný výrok zafungoval jako signál, že něco v rodině přestalo fungovat.
Následovaly měsíce ticha. První společný návrat na veřejnost přišel až v březnu 2026, kdy se pár ukázal na premiéře muzikálu Ledové království.
Média to rámovala jako „totální proměnu“ a první společenské objevení po dlouhé pauze. V dubnu 2026 pak Patrasová při křtu videoklipu Noční slzy, písně věnované Aniččině památce, sama řekla, že ze smrti vlastního dítěte se člověk prostě nemůže vzpamatovat. Zářijový pád: plot, klíče a virální fotografie
Jenže jaro vystřídal podzim a s ním přišel moment, který předchozí opatrné návraty přehlušil. 18. září 2026 zveřejnil
Blesk sérii fotografií z Vinohrad. Patrasová na nich marně hledala klíče, lomcovala brankou a nakonec plot přelezla. Snímky se šířily virálně, komentáře na sociálních sítích byly tvrdé.
Den nato reagoval Felix slovy, že podobná situace se může přihodit komukoliv. O tři dny později promluvila sama herečka, podle Aha! naznačila, že jí klíče mohl schovat právě manžel.
Objevil se i motiv, že se potřebovala dostat dovnitř nakrmit kočku. Ať už byla příčina jakákoliv, vizuální dojem záběrů byl jednoznačný a bolestný.
Celá epizoda navíc nepřišla z ničeho. Už v březnu 2026 Felix veřejně spojoval Dádino chování s pitím alkoholu, a to v souvislosti s chaotickými SMS zprávami, které měla posílat Josefu Rychtářovi. Veřejný obraz Patrasové tak na přelomu září a října 2026 vypadal nejhůř za celou dobu od Aniččina odchodu.
Zdroj fotografie: Nextfoto Proč právě Hybernia změnila optiku
A právě proto říjnový večer v Hybernii zapůsobil tak silně. Vzdálenost mezi plotem na Vinohradech a slavnostním sálem na Hybernské ulici činí pěšky asi dvacet minut. Časový odstup mezi oběma momenty byl necelých dvacet pět dní. Vizuální propast mezi nimi ale vypadala jako roky.
Bon Art Junior Fest přitom nebyl nahodilá párty. Jde o mezinárodní soutěž pro zpěváky ve věku deseti až šestnácti let, pořádanou od roku 2022, s hlavní cenou
čtyři tisíce eur. Finálový galavečer v Hybernii doprovází plný orchestr. A ten vedl právě Patrasové syn. Její přítomnost tedy měla rodinný i profesní rozměr; nešlo o náhodnou zastávku na červeném koberci, ale o vědomou volbu přijít na akci, kde vystupoval její vlastní potomek. Patrasová na galavečeru působila klidně, pečlivě oblečená a bez jakéhokoliv náznaku chaosu, který definoval její mediální obraz v předchozích týdnech. Jeden vydařený večer ještě neznamená trvalý obrat
Bylo by lákavé prohlásit, že Patrasová je zpátky. Že nejhorší má za sebou. Že říjnová Hybernia otevírá novou kapitolu. Jenže dostupné zdroje takový závěr nepodporují.
Oficiální kalendář na jejím webu zůstává dlouhodobě neaktualizovaný, žádné další potvrzené veřejné vystoupení se nepodařilo dohledat. Jeden povedený večer, jakkoli výrazný, nedokazuje systematický návrat na scénu.
Co ale dokazuje, je něco jiného: že Dagmar Patrasová dokáže v pravý moment vstoupit do slavnostního prostředí a
fungovat v něm jako veřejná osobnost, ne jako objekt bulvárních záběrů. Že v ní ta schopnost stále existuje. A že syn, který ji na pódiu potřeboval vidět v hledišti, ji tam skutečně viděl.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová