Dacia Hipster má vyjít pod 300 tisíc korun. Evropská pravidla mu ale nedovolí jet rychleji než 90 km/h

Hipster se poprvé ukázal 6. října 2025 jako koncept dlouhý přesně tři metry, se čtyřmi místy k sezení. V průběhu roku 2026 pak servery Auto Infos, Autocar a electrive postupně přinášely podrobnosti o sériové verzi. Vyrábět se má v čínském Š'-jenu a na britském trhu začínat zhruba na 9 500 librách. Přepočtem jde přibližně o 270 tisíc korun. Výsledná česká cena by záležela na místním ceníku, výbavě a dalších nákladech.
Jedinou oficiální věcí je zatím koncept s kufrem až na 500 litrů
Dacia v tiskové zprávě mluvila o „alternativní vizi elektrické mobility“ a o segmentu, který v Evropě zatím prakticky neexistuje. Zavazadlový prostor konceptu má proměnlivý objem od 70 do 500 litrů, takže se dá přizpůsobit tomu, kolik lidí zrovna sedí vzadu. Automobilka u konceptu uváděla také hmotnost pod 800 kilogramů, což je na malý elektromobil výrazně méně, než bývá zvykem.
Oficiální britská stránka konceptu výslovně upozorňuje, že vystavené auto není na prodej a finální design, specifikace, název i branding se ještě mohou změnit. Všechno ostatní, tedy čínská výroba, cena pod 10 tisíc liber i baterie kolem 15 kWh, pochází z pozdějších neoficiálních zpráv, které se během roku 2026 postupně zpřesňovaly.
Proč má Hipster právě 450 kilogramů, i když je nikdo nepotvrdil
Číslo 450 kilogramů nepochází z žádného vážení. Jde o horní hranici evropské kategorie L7e, tedy homologace pro těžké čtyřkolové vozidlo, do které má Hipster podle současných zpráv mířit. Kategorie L7e povoluje nejvýš 450 kilogramů hmotnosti bez baterie, výkon do 15 kW a konstrukční rychlost do 90 km/h. Sériový vůz se k těmto stropům může přiblížit, ale přesně je splňovat nemusí.
Pod tyto limity se vejde jen menší baterie. Autocar počítá s kapacitou kolem 15 kWh, nová Spring má 27,5 kWh využitelné kapacity, takže Hipster by dostal jen něco přes polovinu. Dacia u konceptu slibovala, že na každodenní ježdění budou stačit dvě nabití týdně. Konkrétní dojezd v kilometrech zatím známý není.
Konstrukční rychlost 90 km/h nechává proti rychlostem běžným na dálnicích jen malou rezervu. Homologace L7e navíc sama o sobě neznamená, že se vozidlo hodí na dálnici stejně jako běžné auto. Nízkou cenu Dacia nestaví na levnější výrobě normálního elektromobilu, dostává se k ní tím, že ho nahradí jiným typem vozidla s menšími nároky.
Spring se stěhuje do Slovinska. Hipster má jet opačným směrem
Neoficiální zdroje jmenují závod eGT New Energy Automotive v Š'-jenu. Jde o společný podnik Renaultu, Nissanu a Dongfengu, kde se vyráběla první generace Spring. Podle Autocaru tam má Hipster sjíždět z linky od roku 2027. Na technice vozu se mají podílet i čínské vývojové týmy a cílem je co nejvíc využít komponenty z předchozí Spring, aby klesly náklady na vývoj i výrobu.
U nové generace Spring, představené v září 2026, přitom Dacia oficiálně zdůrazňuje evropskou výrobu ve slovinském Novém Mestu. Značka, která evropský původ svého malého elektromobilu vyzdvihuje v tiskových materiálech, by tak ještě levnější model dovážela z továrny, kterou Spring právě opustila.
O kolik liber vyjde Hipster levněji než nová Spring
Nová Spring začíná v Británii na 11 990 librách. Proti odhadovaným 9 500 librám za Hipster je to rozdíl 2 490 liber, tedy zhruba pětina ceny. Výkon přitom klesá z 60 na 15 kW, na pouhou čtvrtinu. Za úsporu jedné pětiny tak kupec přichází o tři čtvrtiny výkonu a zhruba o polovinu baterie.
Dražší konkurence je od Hipsteru ještě dál. Leapmotor T03 stojí v Británii od 15 995 liber, Citroën ë-C3 přibližně od 21 000 liber, a obě auta jedou přes 130 km/h. Spring, ë-C3 i T03 patří do kategorie M1 pro běžná osobní auta, kdežto Hipster má jako vozidlo L7e plnit odlišné technické a homologační požadavky. Hodí se proto hlavně na kratší městské trasy, jako druhé auto do rodiny nebo pro lidi, kteří denně najezdí jen několik desítek kilometrů.
Pro Česko zatím Dacia nemá termín, ceník ani slib prodeje
Potvrzení, že se Hipster bude v Česku vůbec prodávat, neexistuje. Jediný konkrétnější cenový scénář se týká britského trhu. Přepočet na zhruba 270 tisíc korun proto nezahrnuje českou cenovou politiku, výbavu, distribuční náklady ani případné daně a poplatky.
Časová osa zatím vypadá takto. V říjnu 2025 přišel koncept, v únoru 2026 první silnější zprávy o možné sériové výrobě a v září 2026 konkrétnější britský cenový scénář. Uvedení na trh se plánuje na rok 2027. Dacia sama sériovou výrobu veřejně neoznámila. Automobilová média se shodují, že projekt výrazně pokročil, o jeho definitivním schválení ale přinášejí rozdílné informace.