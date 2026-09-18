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Dacia dala do Sandera hybrid se spotřebou 4,2 l/100 km. Ve městě jede 80 % času na elektřinu, cena startuje na 482 900 Kč

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Dacia otevřela objednávky na Sandero Hybrid 155, první full hybrid v Česku pod půl milionu korun. Slibovaných 40 % úspory ale platí jen ve městě.
Dacia dala do Sandera hybrid se spotřebou 4,2 l/100 km. Ve městě jede 80 % času na elektřinu, cena startuje na 482 900 Kč

Dacia dala do Sandera hybrid se spotřebou 4,2 l/100 km. Ve městě jede 80 % času na elektřinu, cena startuje na 482 900 Kč

Zdroj: Dacia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů AutoŽivě.cz

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