Dacia dala do Sandera hybrid se spotřebou 4,2 l/100 km. Ve městě jede 80 % času na elektřinu, cena startuje na 482 900 Kč

Dne 11. srpna 2026 se v českém ceníku Dacie objevila položka, která dosud v segmentu malých aut chyběla: samodobíjecí full hybrid za 482 900 Kč. Sandero Hybrid 155 tím podlézá dosavadní nejlevnější full-hybridní alternativu, Toyotu Yaris, o více než 76 tisíc korun. Jenže číslo „40 %“ z marketingových materiálů si zaslouží rozbor. A stejně tak otázka, jestli se příplatek oproti benzinu vůbec vrátí na úsporách paliva.
Co přesně znamená „až 40 % úspora“
Dacia na svém
českém webu vztahuje údaj „až 40 %“ ke spotřebě ve městě podle metodiky WLTP, tedy k nejpříznivější části měřicího cyklu. V kombinovaném režimu, který lépe odpovídá běžnému mixu jízdy, vypadá realita střízlivěji. Benzinové Sandero TCe 100 spotřebuje podle českého ceníku 5,4 litru na 100 km, hybridní verze 4,2 litru. Rozdíl 1,2 litru odpovídá zhruba 22 procentům.
Pořád solidní číslo. Ale ne čtyřicet. Kdo jezdí převážně městem, v kolonách, s častým rozjížděním a brzděním, ten se ke čtyřiceti procentům přiblíží. Kdo najíždí hlavně dálniční kilometry, ušetří výrazně méně. Analogie z praxe: příbuznému Dacii Jogger Hybrid naměřil Green NCAP typickou reálnou kombinovanou spotřebu 4,6 l/100 km. Sandero je lehčí a menší, takže by mohlo být o něco lepší, ale čtyřicetiprocentní zázrak v běžném mixu čekat nelze.
Nejlevnější hybrid, s hvězdičkou
Tvrzení o nejlevnějším hybridu na českém trhu drží, pokud mluvíme o full hybridech, tedy o vozech se samodobíjecím systémem schopným krátkodobě jet čistě na elektřinu. V tomto klubu je cenová hierarchie jasná:
Model Typ hybridu Cena od Dacia Sandero Hybrid 155 full hybrid 482 900 Kč Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 full hybrid 521 900 Kč Toyota Yaris 1.5 Hybrid 116 full hybrid 559 000 Kč Renault Clio E-Tech 160 full hybrid 629 000 Kč
Jenže existují i mild-hybridy, jednodušší systémy, které spalovací motor jen lehce asistují, ale samy o sobě auto nerozjedou. Suzuki Swift Hybrid se v oficiálním českém ceníku vejde pod Sandero. Kdo tedy hledá „jakýkoli hybrid co nejlevněji“, najde levnější variantu. Kdo chce plnohodnotný hybridní systém s elektrickým rozjezdem a automatem, levněji než u Dacie v Česku nekoupí.
Co je pod kapotou a co v ceně
Soustava Hybrid 155 kombinuje atmosférický benzinový čtyřválec 1,8 litru, dva elektromotory, trakční baterii 1,4 kWh a bezspojkovou multimódovou převodovku se čtyřmi stupni pro spalovací motor a dvěma pro elektrický provoz. Systémový výkon činí 116 kW. Architektura je v principu totožná s tím, co používá dražší Renault Clio E-Tech; rozdíl je v naladění a generaci, ne v koncepci. Dacia na baterii dává záruku 8 let nebo 160 000 km.
Za vstupních 482 900 Kč dostane kupující výbavu Expression, která zahrnuje:
16″ kola Flexwheel manuální klimatizaci 10″ displej Media Display se zrcadlením telefonu elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka zadní elektrická okna podélně nastavitelný volant v umělé kůži
Základní výbava Essential s hybridem není k dispozici. Drobný kompromis: zavazadelník u hybridního Sandera klesá z 410 na 400 litrů a nelze objednat rezervní kolo. Naopak hybrid utáhne brzděný přívěs o hmotnosti 1 100 kg.
Vyplatí se příplatek? Kalkulace bez iluzí
Tady je potřeba počítat. Benzinové Sandero TCe 100 stojí od 370 900 Kč, hybrid od 482 900 Kč. Rozdíl činí 112 000 Kč. Při kombinované úspoře 1,2 litru na 100 km a ceně benzinu kolem 38 Kč za litr ušetří řidič zhruba 456 Kč na každý tisíc kilometrů. Návratnost čistě na palivu? Přibližně 245 tisíc kilometrů. Při průměrném ročním nájezdu 15 000 km je to přes šestnáct let.
Čistě ekonomicky tedy hybrid nedává smysl jako investice do úspory paliva, pokud řidič nejezdí výrazně nadprůměrně. Jenže součástí příplatku je i automatická převodovka, kterou benzinový TCe 100 nenabízí, a výrazně tišší městský provoz. Dacia uvádí, že hybrid ve městě jede až 80 % času na elektřinu. Nejde o 80 % vzdálenosti, ale o podíl času, tedy hlavně při popojíždění a stání v kolonách. Přesné rychlostní okno Dacia nespecifikuje.
Proč je to důležité právě teď
Dacia neudělala z levného Sandera drahé auto. Udělala z full hybridu poprvé dostupnou technologii pro masu. Dosud měl zájemce o samodobíjecí hybrid v segmentu B jedinou rozumnou volbu, Toyotu Yaris, a to za cenu začínající výrazně nad půl milionem. Renault Clio E-Tech stálo ještě o 70 tisíc víc než Yaris.
Sandero Hybrid 155 tuhle bariéru bourá. Těží z toho, že Renault Group hybridní techniku už rozprostřel do Joggeru, Bigsteru i Clia a může ji škálovat levněji. Plošná státní pobídka pro běžný full hybrid v Česku dohledána nebyla; Sandero Hybrid není plug-in ani elektromobil, takže na dotační programy vázané na značku EL nedosáhne.
Objednávky běží od 11. srpna 2026, vůz je už v českém konfigurátoru. Přesný termín, kdy první kusy fyzicky dorazí k dealerům, Dacia zatím neuvedla. Kdo ale hledá nejlevnější cestu k plnohodnotnému hybridu s automatem v novém autě, levnější dveře v Česku právě teď neexistují.
Zdroj:
AutoŽivě.cz
Autor:
Daniel Karban