Ďáblova řepa se přes noc omotá kolem plotu a její šťáva pálí kůži. Jak ji bezpečně poznat, než na ni sáhnete holou rukou

Celou dobu působí nenápadně: drsné laločnaté listy snadno zaměníte za divokou okurku nebo jinou plazivou bylinu u zdi. Teprve koncem srpna se na stoncích objeví nápadné kulaté bobule, zpočátku zelené, postupně rudnoucí do výrazné červeně. A právě v tu chvíli se z nevinně vypadající zeleně stává reálné riziko pro každou domácnost s dětmi nebo domácími zvířaty.
Jak ďáblovu řepu spolehlivě rozpoznat dřív, než na ni sáhnete
Posed dvoudomý (
Bryonia dioica) patří mezi vytrvalé dvoudomé byliny, samčí a samičí květy vyrůstají na oddělených jedincích. Lidový přídomek „ďáblova řepa“ odkazuje ke dvěma vlastnostem: řepovitě zdužnatělému podzemnímu hlíze a staletí trvající pověsti jedovaté, téměř „čarodějné“ rostliny. V anglosaském světě ji znali jako English mandrake, ve Francii jako „ďáblovu tuřín“ ( Navet du Diable).
Rozpoznávací znaky, které zvládnete ověřit na první pohled:
Listy – vejčité až okrouhlé, členěné do 5–7 laloků, na dotek výrazně drsné a chlupaté. Úponky – spirálovitě stočené, vyrůstají naproti listům. Právě ony drží liánu na plotě, drátěnce i v koruně keře. Květy – drobné, zelenobílé až žlutobílé, ukryté v úžlabí listů; kvetou od června do září. Plody – kulaté bobule o průměru 5–8 mm, při dozrání jasně červené. Na rostlině se drží od srpna do října.
Zásadní odlišení od běžných popínavek: břečťan je stálezelený, lesklý a přichytává se vzdušnými kořínky. Přísavník (často zvaný „planá réva“) využívá přísavné terčíky. Posed se omotává výhradně úponky, a na rozdíl od obou zmíněných je měkkou bylinnou liánou, která na zimu odumírá nad zemí. Červené bobule mohou na rychlý pohled připomínat rybíz, jenže rybíz roste jako keř a plody nese v převislých hroznech, zatímco posed je popínavka s jednotlivými bobulemi rozptýlenými podél stonku.
Proč jsou podzimní měsíce u plotu nejnebezpečnější
Od srpna do října bobule dozrávají a nabírají sytě rudou barvu. Současně opadávají listy, takže na tenkých stoncích zůstávají hlavně nápadné červené kuličky, vizuálně lákavé zvlášť pro malé děti. Podle
francouzského toxikologického centra CHU Lille obsahují plody dráždivé glykosidy bryonin a bryonidin, cucurbitaciny i saponiny. Starší toxikologický údaj citovaný tímto centrem uvádí orientační práh 15 bobulí u dítěte a 40 u dospělého, po jehož překročení hrozí vážné otravy.
Příznaky po požití sahají od zvracení, průjmu a kolikovitých bolestí břicha přes pocení, bledost a závratě až po poruchy koordinace, křeče a v krajním případě kóma. I pouhý kontakt holé kůže se šťávou vyvolává pálení, zarudnutí a u citlivějších lidí puchýře. Pro domácnost s batolaty nebo volně pobíhajícím psem je proto důležitější plodící kusy odstranit co nejdřív, než čekat, zda liána přes zimu sama zmizí. Nadzemní část sice odumře, ale kořen přečká a na jaře znovu vyžene.
Semena se navíc do zahrad dostávají ptačím trusem. I udržovaná parcela může posed „dostat zvenčí“ , aniž by ho kdokoli vědomě vysadil. V Česku druh eviduje
databáze Pladias ve 46 mapovacích polích, především v nížinách a pahorkatinách teplejších oblastí. Nejde o plošně masový plevel, ale v příhodných lokalitách u plotů, rumišť a křovin se vyskytuje spolehlivě.
VIDEO Bezpečné odstranění kořene: proč seříznutí nestačí a co funguje
Celý problém spočívá v podzemním zásobním hlíze. Horní část tohoto útvaru bývá uložena zhruba deset centimetrů pod místem, odkud stonky vyrůstají, a po každém seříznutí nadzemních výhonů rostlina rychle obrůstá. Dokud v půdě zůstane byť jen kus hlízy, příští jaro se objeví nové výhony.
Postup, který doporučuje
Royal Horticultural Society: Ochranné vybavení – voděodolné rukavice, dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty, pevná obuv. Při práci v hustém živém plotu přidejte ochranu očí. Uvolnění úponků – opatrně rozplétejte stonky z plotu nebo keře, abyste nepoškodili oporu a zároveň nepotřísnili kůži šťávou. Vyrytí kořene – kopejte kolem báze stonků a snažte se vyjmout celý hlízovitý útvar. Čím víc hmoty odstraníte, tím menší šance na regeneraci. Kontrola v dalších týdnech – pokud se objeví nové výhony, opakujte. Každým odstraněním kořen slábne. Likvidace – rostlinný materiál odvezete do sběrného dvora nebo předáte profesionálnímu kompostování. Domácí kompost obvykle nedosáhne teploty, která by spolehlivě zničila semena i zbytky kořene. Co dělat při zasažení kůže nebo náhodném požití bobulí
Okamžitě přerušte práci. Nesahejte si do obličeje ani na oči. Zasažené místo opláchněte proudem čisté vody a poté důkladně umyjte mýdlem. Pokud máte mokré rukávy nebo rukavice, sundejte je opatrně a vyperte odděleně. Při narůstajícím pálení, tvorbě puchýřů nebo jakémkoli podezření na požití kontaktujte toxikologické informační středisko nebo lékaře. U dětí platí pravidlo nulové tolerance: i jedna spolknutá bobule je důvod k okamžité konzultaci s lékařem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková