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Ďábelský ostrov: Vězni tu umírali po stovkách. Byl ale jen špičkou brutálního ledovce

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Francie posílala odsouzené do Guyany nejen za trest. Počítala s tím, že tam budou pracovat a pomohou jí vzdálenou kolonii rozvíjet. Jenže tento plán měl děsivé následky. Vězňům braly síly tropické nemoci, hlad i těžká práce a řada z nich zemřela dávno předtím, než mohla začít doufat v cestu domů.
Ďábelský ostrov

Ďábelský ostrov

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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