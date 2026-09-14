Ďábelský ostrov: Vězni tu umírali po stovkách. Byl ale jen špičkou brutálního ledovce

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Ďábelský ostrov: Vězni tu umírali po stovkách. Byl ale jen špičkou brutálního ledovcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Francie posílala odsouzené do Guyany nejen za trest. Počítala s tím, že tam budou pracovat a pomohou jí vzdálenou kolonii rozvíjet. Jenže tento plán měl děsivé následky. Vězňům braly síly tropické nemoci, hlad i těžká práce a řada z nich zemřela dávno předtím, než mohla začít doufat v cestu domů.
Ďábelský ostrov
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