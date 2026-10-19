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Cypřišky v květináči přes zimu vymrznou zevnitř, i když vypadají zdravě. Kořeny ochrání jutový pytel a vrstva listí

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Cypřišek na terase se může zelenat celou zimu, a přesto mu v květináči zmrzne kořenový bal. Juta, listí a místo u zdi stojí pár korun a několik minut práce.
Cypřišky v květináči přes zimu vymrznou zevnitř, i když vypadají zdravě. Kořeny ochrání jutový pytel a vrstva listí

Cypřišky v květináči přes zimu vymrznou zevnitř, i když vypadají zdravě. Kořeny ochrání jutový pytel a vrstva listí

Zdroj: Foto: Pixnio
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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