Cyklistický mág Wiggins popsal, jak si chtěl vzít lahví od piva život. Děti byly v domě

Bradley Wiggins byl v roce 2012 mužem, kterému patřil svět. V červenci projel jako první Brit vítězně Paříží na Tour de France, o pár týdnů později si v Londýně pověsil na krk olympijské zlato v časovce. Nikdo před ním nedokázal obě věci v jedné sezoně. O dekádu později šňupal kokain z téže medaile, jeho syn se bál, že otce ráno najde mrtvého, a děti ho prosily, aby nastoupil na léčbu. Mezi těmito dvěma body leží příběh, který teď vychází česky a který nemá s běžnými sportovními memoáry téměř nic společného.
Medaile jako nástroj sebedestrukce
V rozhovoru pro The Observer Wiggins v květnu 2025 řekl, že byl „funkčním kokainovým závislým“. Slovo „funkční“ je přitom eufemismus, který sám vzápětí vyvrátil. Popisoval situace, kdy „chodil po tenkém ledě“ a mohl být kdykoli nalezen mrtvý. Drogy pro něj nebyly únikem k euforii, ale formou sebepoškozování, jak to opakovaně nazývá. Utišoval jimi bolest, o které do té doby veřejně nemluvil.
Kořeny té bolesti sahají do dětství. Trenér Stan Knight ho sexuálně zneužíval. Otec, sám bývalý cyklista, rodinu opustil a později zemřel násilnou smrtí. Wiggins říká, že plně pochopil, čemu byl jako dítě vystaven, až když měl vlastní děti. Cyklistika mu desítky let sloužila jako struktura, která trauma překrývala. Když po kariéře zmizela, neodpracované rány se vrátily bez jakékoli pojistky.
Řetěz, který drží i drtí
Kniha The Chain, česky Řetěz, vyšla v anglickém originálu u nakladatelství HarperCollins v říjnu 2025. Má 336 stran a britská média ji přijala s respektem: Guardian ji zařadil mezi nejlepší sportovní knihy roku 2025, Waterstones ji vybrala jako sportovní knihu roku a na Sports Book Awards 2026 se dostala do užšího výběru v kategorii Autobiografie roku.
Nejde o lineární kariérní bilanci. Wiggins v ní prochází témata, která sportovní memoáry obvykle obcházejí:
- sexuální zneužívání v dětství
- závislost jako pokračování traumatu
- finanční rozpad po kariéře
- ztrátu identity, když výkon přestane definovat hodnotu člověka
Podle BBC Sport sám Wiggins rámuje celou knihu jako pokus pojmenovat „démony v hlavě“, se kterými žil třicet let. Návrat ke kolu, pravidelná terapie a rok střízlivosti mu postupně pomohly odrazit se ode dna. Nebyl to jeden zlomový moment, spíš pomalé skládání rozbitého řetězu.
Proč kniha vychází česky právě teď
České vydání není náhoda. Wiggins se stal ambasadorem závodu L’Etape Czech Republic, kopcovitou etapu absolvoval v červnu 2025 a jeho napojení na českou cyklistickou komunitu pokračovalo. Křest knihy Řetěz proběhl 3. října 2026 v Pardubicích jako součást doprovodného programu premiérové rovinaté L’Etape.
Českou edici vydávají společně Shelfie Publishers a Sportegy, přeložil ji Michal Steininger s týmem Shelfie. Kniha má 272 stran; rozdíl oproti anglickému originálu může souviset se sazbou a formátem, ne nutně s krácením. Na webu Shelfie je v předprodeji za 499 Kč s doručením do konce října 2026.
Co zůstane, když zmizí výkon
Wigginsův příběh je extrémní verzí něčeho, co se v profesionálním sportu opakuje: kariéra skončí, struktura zmizí a člověk zůstane sám s tím, co celý život překrýval tréninkem a závoděním. Wiggins měl pět olympijských zlat, rytířský titul a miliony fanoušků. Nic z toho ho neochránilo před tím, co přišlo po posledním závodě.
Podle nás právě v tom spočívá hodnota Řetězu, ne v šokujících detailech, ale v mechanismu, který popisuje. Trauma nepřestane existovat jen proto, že ho překryjete výkonem. A když výkon skončí, trauma si vybere úroky.
Pokud se vy nebo někdo ve vašem okolí potýká s myšlenkami na sebevraždu, volejte Linku první psychické pomoci na čísle 116 123 (nonstop, zdarma). Děti a mladí do 26 let se mohou obrátit na Linku bezpečí 116 111. Další kontakty najdete na webu Sebevrazdy.cz.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný