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Cyklistický mág Wiggins popsal, jak si chtěl vzít lahví od piva život. Děti byly v domě

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Pětinásobný olympijský šampion a první Brit na vrcholu Tour de France v autobiografii Řetěz popisuje sebedestruktivní pád, jehož svědky se staly jeho vlastní děti.
Cyklistický mág Wiggins popsal, jak si chtěl vzít lahví od piva život. Děti byly v domě

Cyklistický mág Wiggins popsal, jak si chtěl vzít lahví od piva život. Děti byly v domě

Zdroj: Piotr Drabik / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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