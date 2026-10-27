Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Cyberpunk 2077 zažívá nečekaný návrat. Po třech letech se děje něco, co překvapilo i vývojáře

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Cyberpunk 2077 se téměř šest let po vydání znovu dostává mezi nejhranější tituly na Steamu. Během jediného víkendu přilákal téměř 190 tisíc současně hrajících uživatelů. Vývojáři z CD Projekt RED slaví a chtějí vědět, co ještě zlepšit.
Cyberpunk 2077 zažívá nečekaný návrat. Po třech letech se děje něco, co překvapilo i vývojáře

Cyberpunk 2077 zažívá nečekaný návrat. Po třech letech se děje něco, co překvapilo i vývojáře

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:28

Reklama
Další články z Gamebot.cz
Cyberpunk 2077 se změnil k nepoznání. Nová aktualizace zdarma vrací hráče do Night City
Cyberpunk 2077 se změnil k nepoznání. Nová aktualizace zdarma vrací hráče do Night City
Šéf Epic Games ostře zaútočil na Steam. Vadí mu, že hráči vidí, které hry využívají AI
Šéf Epic Games ostře zaútočil na Steam. Vadí mu, že hráči vidí, které hry využívají AI

Šéf Epic Games Tim Sweeney znovu kritizuje Steam. Vadí mu povinnost upozorňovat hráče na obsah vytvořený...

Steam má funkci, o které mnoho hráčů neví. Zachrání i momenty, které jste nenahrávali
Steam má funkci, o které mnoho hráčů neví. Zachrání i momenty, které jste nenahrávali

Nečekaný zásah, vtipná nehoda nebo nejlepší moment celé hry. Právě takové okamžiky často nikdo nenahrává....

Nové Call of Duty dnes vyšlo. Hráči s Game Passem mají smůlu až do roku 2027
Nové Call of Duty dnes vyšlo. Hráči s Game Passem mají smůlu až do roku 2027

Call of Duty: Modern Warfare 4 dnes vstupuje na trh. Nabízí dvacet multiplayerových map, návrat kapitána...

Legendární Need for Speed je zpátky. Po 22 letech si ho zahrajete přímo v prohlížeči
Legendární Need for Speed je zpátky. Po 22 letech si ho zahrajete přímo v prohlížeči

Legendární Need for Speed: Underground 2 z roku 2004 se vrací v nečekané podobě. Fanouškovský projekt...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

Všechny články tohoto autora →
Gamebot.cz
Další články z kategorie Hry
Zobrazit více
KulturaHry
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.