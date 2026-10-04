Cyberpunk 2077 rozjetý na mobilním Snapdragonu. Qualcomm vyvíjí oficiální ovladače pro PC hry na Androidu

V posledních dnech září 2026 se na interním referenčním zařízení Qualcommu s čipem Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme spustil Cyberpunk 2077. Na stejném zařízení běžel také Black Myth: Wukong. Nejde o mobilní port, který by si kdokoli stáhl z Google Play: obě hry běžely ve verzích pro PC a k mobilnímu GPU se dostaly přes překladovou vrstvu DirectX 12. Kolik snímků za sekundu zvládly a jak stabilně běžely, z veřejně dostupných informací zjistit nejde.
Na produktové stránce nového Snapdragonu DirectX 12 chybí
Weby VideoCardz a TweakTown, které Geekerwanovu ukázku převzaly jako první, ji spojují s rozpracovaným ovladačem. Qualcomm podle nich vyvíjí oficiální androidové ovladače Adreno, se kterými by šly spouštět přeložené PC hry. Hra posílá grafické příkazy DirectX 12 stejně jako ve Windows a překladová vrstva je převádí na volání, kterým mobilní GPU rozumí. Podle stejných zdrojů Qualcomm hledá i přímější cestu, jak DirectX 12 na Androidu zpracovat efektivněji.
Oficiální produktová stránka Snapdragonu 8 Elite Gen 6 mezi podporovanými grafickými rozhraními uvádí OpenCL 3.0 FP, OpenGL ES 3.2 a Vulkan 1.4. DirectX 12 pro Android v tom výčtu není. Ukázka tedy předbíhá to, co Qualcomm ke svému čipu oficiálně slibuje.
Podporu DirectX 12 Qualcomm na svých čipech dodává v prostředí Windows on Snapdragon, kde ji zajišťuje jiná sada ovladačů. Grafika na Androidu je svázaná s ovladačem pro konkrétní SoC a s operačním systémem. Přenesení podpory z Windows na telefony proto znamená samostatnou vývojovou větev.
Co by oficiální ovladač přinesl hráčům, kteří dnes jedou na Turnipu
Kdo dnes spouští přeložené PC hry na androidovém telefonu, obvykle používá Turnip. Je to komunitní ovladač Vulkan z projektu Mesa napsaný pro čipy Adreno. Qualcomm ho nedodává ani nepodporuje, takže další aktualizace ani úpravy pro konkrétní hry nikdo nezaručuje.
Oficiální ovladač by tuhle mezeru mohl zaplnit ze tří stran. Nejvíc by hráčům pomohly pravidelné aktualizace prověřené u výrobce. Pro Windows on Snapdragon Qualcomm grafické ovladače už aktualizuje a nabízí k jejich správě vlastní nástroje. Na Androidu by stejný přístup znamenal rychlejší opravy a lepší kompatibilitu. Další přínos by měly herní profily, které by pro jednotlivé tituly samy nastavily detaily nebo rozlišení, podobně jako to na desktopu dělají ovladače Nvidie a AMD. Přímější cesta pro DirectX 12 by navíc ubrala překladové kroky mezi hrou a mobilním GPU a s nimi i část režie.
O kolik by byl oficiální ovladač rychlejší než Turnip, zatím nikdo neví. Geekerwan ani weby, které jeho záběry převzaly, nezveřejnily žádné srovnání obou ovladačů. Qualcomm s Googlem v minulosti předvedli, že úpravy ovladače dokážou v konkrétních herních situacích výrazně změnit vytížení GPU. Šlo ale o jiné měření v jiném případě a pro přeložené PC hry z něj nic neplyne. Bez přímých benchmarků je jakékoli tvrzení o výkonnostním skoku předčasné.
Night City v kapse vyžaduje gamepad a desítky gigabajtů úložiště
Qualcomm u Snapdragonu 8 Elite Gen 6 sám mluví o „konzolovém zážitku na mobilu“ a slibuje vyšší výkon GPU než u předchozí generace. Laťka domácích konzolí je přitom vysoko. PlayStation 5 má podle specifikací GPU s teoretickým výkonem kolem 10 TFLOPS a k tomu 16 GB sdílené paměti GDDR6, a to vše slouží hraní na televizi.
Telefon dělí paměť, napájení i chlazení se zbytkem systému, tedy s operačním systémem, aplikacemi a modemem. U nejvýkonnějších modelů proto při dlouhém hraní hodně záleží na tom, jak zvládají teplo. Kategorie, do které telefon se Snapdragonem míří, má blíž ke Switchi 2 než k PlayStationu 5. Nintendo u Switche 2 v ruce cílí na 1080p při 120 Hz.
Praktické nároky jsou podobné jako u handheldu. Cyberpunk 2077 zabere na PC desítky gigabajtů úložiště. Na dotykovém displeji se ovládá těžko, takže k telefonu patří gamepad.
Pět vlajkových modelů z českých obchodů má k demu nejblíž
Seznam podporovaných zařízení Qualcomm nezveřejnil. Demo běželo na referenčním zařízení, které se nedá koupit. Opatrnost velí i minulá zkušenost: když Qualcomm s Googlem zaváděli aktualizovatelné ovladače GPU pro Android, dostaly je jen vybrané modely. Snapdragon v telefonu tedy podporu nového ovladače nezaručuje.
Podle použitého čipu mají k demu nejblíž současné vlajkové telefony se Snapdragonem 8 Elite, které se prodávají v Česku. Jsou to Samsung Galaxy S25 Ultra s verzí čipu upravenou pro Galaxy, Xiaomi 15 Ultra a HONOR Magic7 Pro. Novější Snapdragon 8 Elite Gen 5 mají HONOR Magic8 Pro a Xiaomi 17 Ultra, oba u nás rovněž dostupné. Výběr vychází jen z platformy a nejde o potvrzený seznam.
Není ani jisté, že Qualcomm případnou podporu uvolní pro telefony, které už jsou na trhu.
Termín vydání ani seznam her Qualcomm na Summitu neprozradil
Snapdragon Summit 2026 se konal od 22. do 24. září. Qualcomm na něm oficiálně představil Snapdragon 8 Elite Gen 6 i variantu Extreme Gen 6. Zprávy o herním demu se objevily prakticky ve stejné době.
Celá zpráva stojí na jediné ukázce. Geekerwan je konkrétní kanál s vlastními záběry a komunikaci s Qualcommem ostatní weby citují z druhé ruky. Projekt tak může zůstat u interního testování, vyjít jen v omezené dostupnosti nebo ještě změnit rozsah.
Název ovladače, datum vydání, seznam podporovaných her ani partnerský program s výrobci telefonů Qualcomm zatím nezveřejnil.