Cybercab nemá volant ani pedály, Tesla ho přesto sama certifikovala. Za mlčení před úřadem hrozí až 3,3 miliardy korun

Tesla vypustila 3. září 2026 do ulic texaského Austinu víc než čtyřicet dvoumístných Cybercabů. Nikdo v nich neřídí a ani nemá čím. Úřad zareagoval hned následující den auditním šetřením. Desátého září pak Tesle doručil takzvaný Special Order, tedy sadu otázek s pevnou lhůtou a hrozbou sankce. Celý spor stojí na samocertifikaci: Tesla sama prohlásila, že Cybercab splňuje všechny federální bezpečnostní standardy, a americké právo jí to dovoluje.
Americký úřad auto před prodejem vůbec nekontroluje
V Evropě potřebuje výrobce typové schválení dřív, než vůz nabídne zákazníkům. Ve Spojených státech platí opačný postup. Výrobce sám vystaví certifikát, že vozidlo splňuje federální bezpečnostní standardy označované zkratkou FMVSS, a nese za to plnou právní odpovědnost. NHTSA auto předem nezkoumá. Zasahuje až dodatečně, pokud nabude podezření, že certifikát neodpovídá skutečnosti.
Mantinel samocertifikace stanoví zákon 49 U.S.C. § 30115. Výrobce podle něj nesmí certifikát vydat, pokud má při přiměřené péči důvod vědět, že je nepravdivý nebo materiálně zavádějící. Tesla trvá na tom, že Cybercab federální normy splňuje. NHTSA po ní teď chce důkazy.
Na českých silnicích by americký certifikát Cybercabu nepomohl. Nařízení (EU) 2018/858 vyžaduje typové schválení před uvedením na trh. Pro automatizované funkce navíc platí specifické předpisy, například UN R157, a ty jsou zatím výrazně užší než plně autonomní městský provoz bez řidiče. Texaská legislativa přitom při zapnutém autonomním systému nevyžaduje lidského řidiče ani řidičský průkaz.
Čtyři federální normy počítají s člověkem, který v Cybercabu nesedí
Normy FMVSS vznikaly v době, kdy za volantem vždy seděl člověk, a na auto bez volantu se některé z nich hodí jen stěží. Nejostřeji to platí o FMVSS 135 pro brzdový systém. Ta výslovně požaduje, aby se provozní brzdy ovládaly nohou. Cybercab žádný nožní ovladač nemá, takže Teslino tvrzení o plném splnění norem je v tomto bodě nejzranitelnější: předpis jmenuje konkrétní součást, která ve voze chybí.
Na řidiče myslí i další tři normy. FMVSS 101 předepisuje ovladače a kontrolky určené řidiči. FMVSS 111 upravuje zpětná zrcátka a výhled dozadu z pohledu člověka za volantem. FMVSS 126 požaduje kontrolky elektronické stabilizace, které mají řidiče informovat o stavu systému.
Special Order se ptá i na podezřelý detail z certifikačních testů. NHTSA chce vědět, jestli Tesla při zkouškách nepoužila dočasně namontovaný volant a pedály a ty pak z vozů pro provoz neodstranila. Pokud ano, týkalo by se jí ustanovení § 30122, které zakazuje vyřazovat bezpečnostní prvky z provozu a v americkém právu se označuje jako klauzule „make inoperative“.
Amazonův Zoox smí s výjimkou nasadit nejvýš 2 500 aut ročně
Pro účelově stavěná autonomní vozidla existuje regulatorní cesta, kterou využil konkurenční Zoox vlastněný Amazonem. V srpnu 2025 mu NHTSA udělila demonstrační výjimku, první svého druhu pro autonomní vozidlo vyrobené v USA. V červenci 2026 Zoox získal i komerční dočasnou výjimku z částí osmi norem FMVSS.
Výjimka měla svou cenu. Zoox musel odstranit nebo zakrýt všechna tvrzení, že jeho vozy plně splňují FMVSS, a počet vozidel je omezen stropem 2 500 kusů ročně. Samocertifikace, kterou zvolila Tesla, žádný početní limit nemá, nevyžaduje čekání na souhlas úřadu a dovoluje okamžitý komerční provoz.
NHTSA přitom v červnu 2025 proces výjimek podle Part 555 výslovně zrychlila, aby výrobci autonomních vozidel měli realistickou alternativu. Tesla ji nevyužila a vystavila se přesně té kontrole, které se Zoox vyhnul, když se tvrzení o plné shodě s normami vzdal.
Kolik dolarů naskakuje Tesle za každý den bez odpovědi
Special Order obsahuje jednadvacet otázek. Sankce Teslu čeká, pokud na ně neodpoví, odpoví neúplně nebo nepravdivě. Za samotnou existenci Cybercabu pokuta nehrozí.
Sazba činí 27 874 dolarů za jedno porušení a den. Pro související sérii porušení platí strop 139 356 994 dolarů, tedy zhruba 3,3 miliardy korun. Aby se denní sazba nasčítala až ke stropu, muselo by jít o téměř pět tisíc porušení počítaných po dnech, takže horní hranice je spíš teoretická.
Pro provoz v Austinu je nebezpečnější jiný scénář. Pokud NHTSA dojde k závěru, že samotný základ certifikace je materiálně neudržitelný, může přistoupit k vynucovacím krokům, které by jízdy Cybercabů fakticky zastavily. Že by flotila stála ze dne na den, ze zveřejněných podkladů neplyne. Teslina odpověď zatím veřejně dostupná nebyla a lhůta vyprší 30. září 2026.