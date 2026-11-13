Curryho nezastavil soupeř, ale vlastní tělo. Warriors teď zjistí, kolik jejich útoku stojí na jediné hvězdě

Jedna trojka, bolestivá grimasa a cesta do šatny. Tak vypadal okamžik, který může výrazně proměnit listopad Golden State Warriors. Stephen Curry ve středu proti Houstonu odešel z palubovky krátce po začátku utkání a už se nevrátil. Jeho tým prohrál 108:115, čímž skončila série osmi vítězství v řadě.
Ve čtvrtek už klub zveřejnil výsledky vyšetření. Magnetická rezonance potvrdila natržení šikmého břišního svalu a Warriors uvedli, že Curry podstoupí další vyšetření za dva týdny. To není automatické datum návratu. Je to nejbližší termín, kdy bude mít klub nové informace o jeho stavu.
Curryho body jsou jen první položka na seznamu ztrát
Curry má v sezoně za deset zápasů průměr 27,8 bodu, 3,9 asistence a 3,7 doskoku. Střílí s úspěšností 50 procent z pole a 45,7 procenta za tři body. Čísla sama ukazují, jak výraznou část útočné produkce představuje. Jenže Golden State bude postrádat také něco, co se v jednoduchých statistikách hledá obtížněji.
Když Curry běží kolem clony, obránci jej musejí sledovat mnohem dál od koše než běžného rozehrávače. Jeho střelba mění postavení soupeřovy obrany i v akcích, ve kterých míč vůbec nedostane. Vzniká prostor pro náběhy spoluhráčů, přihrávky pod koš a přesuny míče na volnou stranu. Pokud Curry chybí, soupeř může některé obranné síly přesunout jinam.
Proto nelze jeho výpadek jednoduše vyřešit úvahou, že zbylí hráči si mezi sebe rozdělí 28 bodů. Potřebují převzít i rozhodování, při kterém Curry přitahuje pozornost a ostatním usnadňuje práci.
Osm výher za sebou skončilo okamžitě
Golden State do Houstonu přijelo ve výborném rozpoložení. Osmizápasová vítězná šňůra ukazovala, že se mužstvo po nepovedeném začátku sezony dostalo do rytmu. Curry byl podle dostupných statistik v šesti z těchto osmi vítězství nejlepším střelcem Warriors.
Závěr utkání s Rockets samozřejmě není důkazem, že tým bez Curryho neumí vyhrávat. Jeden zápas, navíc náhle přerušený zraněním klíčového hráče, je pro podobné soudy příliš malý vzorek. Nabízí však zcela konkrétní otázku pro další týdny: dokáže Golden State vytvářet stejně kvalitní střelecké pozice, když soupeř nemusí primárně hlídat Curryho pohyb?
To se ukáže nejen ve výsledcích, ale i v tom, odkud Warriors budou zakončovat a kolik volných střel vytvoří pro spoluhráče. Právě kvalita útoku je důležitější než mechanické porovnání počtu bodů.
Dva týdny nejsou konečný verdikt
U zranění břišních svalů by bylo neodpovědné předpovídat konkrétní datum návratu. Klub žádný takový termín nesdělil. Potvrdil pouze typ zranění a plán další kontroly. Curryho zdravotní stav proto není místo pro dramatické spekulace.
Sportovní důsledky jsou ale okamžité. Golden State přišlo o svou nejdůležitější útočnou zbraň právě ve chvíli, kdy se začínalo zvedat. Teď se zjistí, co z úspěšné série dokáže mužstvo udržet i bez hráče, kolem něhož je postavená značná část jeho ofenzivy. Až se Curry vrátí, bude se možná zpětně nejvíc mluvit právě o tom, kdo během jeho absence udělal krok dopředu.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Golden State Warriors – Stephen Curry Injury Update, 12. 11. 2026 [2], NBA / Associated Press – Warriors star out with abdominal tear [3].