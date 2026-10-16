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Cukrkandl vyměnil princezny za zubařské křeslo na popud skutečného lékaře. Tereza Ramba pak čelila rozzuřenému davu

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Rodinná pohádka Cukrkandl překvapí stovkami trikových záběrů, chybou u skleníku i nečekaným útokem včel. Ordinaci filmařům poskytla vila v Luhačovicích.
Cukrkandl

Cukrkandl

Zdroj: FOTO:Bio Illusion / Jakub R. Špůr / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 16:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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