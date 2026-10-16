Cukrkandl vyměnil princezny za zubařské křeslo na popud skutečného lékaře. Tereza Ramba pak čelila rozzuřenému davu

Cukrkandl, FOTO: Bio Illusion / Jakub R. Špůr / distr. TV Nova Cukrkandl, FOTO: Bio Illusion / Jakub R. Špůr / distr. TV Nova Cukrkandl, FOTO: Bio Illusion / Jakub R. Špůr / distr. TV Nova Cukrkandl, FOTO: Bio Illusion / Jakub R. Špůr / distr. TV Nova Cukrkandl, FOTO: Bio Illusion / Jakub R. Špůr / distr. TV Nova Cukrkandl, FOTO: Bio Illusion / Jakub R. Špůr / distr. TV Nova Cukrkandl, FOTO: Bio Illusion / Jakub R. Špůr / distr. TV Nova Cukrkandl, FOTO: Bio Illusion / Jakub R. Špůr / distr. TV Nova Cukrkandl, FOTO: Bio Illusion / Jakub R. Špůr / distr. TV Nova Cukrkandl, FOTO: Bio Illusion / Jakub R. Špůr / distr. TV Nova
Rodinná dobrodružná pohádka Cukrkandl z roku 2025 vyměnila tradiční princezny za zubařské křeslo na popud skutečného lékaře Václava Kostohryze. Ten režisérovi Pavlu Jandourkovi vnukl myšlenku zasadit magický příběh přímo do ordinace. K vytvoření kouzelného světa na plátně pak filmaři potřebovali 322 trikových záběrů, na kterých pracovalo pětatřicet specialistů. Dědictví se zázračnou bylinou
Mladá lékařka Anička Jesenská, kterou hraje Tereza Ramba, zdědí v městečku Medov vilu se skleníkem a zubařskou ordinací. Její matka zemřela po neodborném zákroku vesnického kováře, proto chce Anička ošetřovat zuby bez bolesti. K tomu jí pomůže exotická peruánská bylina z pozůstalosti. Místní se ale domu bojí kvůli pověstem o pekelném prameni a nová zubařka navíc čelí odporu konkurenčního doktora.
Zesnulého strýce Kolowrata ztvárnil Martin Myšička, který do děje vstupuje pouze ve vzpomínkách. V jedné z nich si pro něj přímo ve skleníku přijde pekelník. Právě u skleníku filmařům utekla drobná chyba v návaznosti záběrů. Když z něj Anička jedné noci s úlekem prchne, nechá dveře dokořán, ráno k nim ale přichází a vchod je pevně zavřený.
Rozzuřený komparz a útok včel
Dům s filmovou ordinací poskytla historická vila Kancnýřka v Luhačovicích, štáb ale pracoval také v Zubrnicích, Úštěku, Hodoníně a na Slovensku. K vile se v jedné scéně vydá stočlenný dav rozzuřených vesničanů s vidlemi a lopatami. Režisér nechal komparzisty před klapkou silně vyhecovat a Terezu Rambu jejich autentický útok velmi překvapil.
Vesničany společně s učitelkou Pavlíkovou v podání Vicy Kerekes nakonec zaženou včely. Učitelka ve filmu představuje zápornou postavu, dětem záměrně podsouvá cukrovinky a herečka si kvůli dobovému zasazení na přelom 19. a 20. století užila oblékání do těsných korzetů. Akční natáčení doplnila automobilová honička a scény s živou opičkou, se kterou točil Marek Adamczyk v roli stavitele Karla Rézla.
Herci dostali růžové tváře jako od Lady
Maskérka Zuzana Peschlová vytvořila hercům výrazně růžové tváře, aby vizuálně připomínali postavy z obrázků Josefa Lady a působili jako přerostlé děti. Změnou prošel Jiří Lábus, který dostal roli hodného dědy Planty a pochvaloval si, že po mnoha zlodějích a podvodnících hraje vysloveně kladného člověka. Ve střižně tvůrci upravili hlas Mareka Ťapáka v roli doktora Rézla, kterého do češtiny nadaboval Miroslav Táborský.
Překvapivý vývoj čekal postavu koktavého Lojzy Kolečkáře v podání Jaroslava Plesla. Místní chudák a majitel speditérské firmy s oslíky se v závěru ukáže jako schopný hudebník. Své nečekané houslové vystoupení v roli koncertního mistra Plesl natáčel přímo na kolonádě v Luhačovicích.
Cesta snímku k divákům začala 1. června 2025 světovou premiérou na filmovém festivalu ve Zlíně. Celková postprodukce, na které se podílelo přes pětatřicet tvůrců z ostravského QQ studia, zabrala osm měsíců a do výsledného filmu přinesla stovky digitálních triků.
Televizní diváci uvidí pohádku v pátek 16. října ve 20:20 na Nově. Reprízu stanice zařadila na neděli 18. října ve 13:35.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, Bontonfilm).