Cukrář radí Čechům. Udělejte s vejci před pečením tuhle 1 věc a těsto vám vždycky nakyne

Znáte to. Kvásek vzešel, mouku máte kvalitní, droždí čerstvé, a těsto přesto v míse jen leží a odmítá se zvednout. Většina lidí v tu chvíli hledá chybu v droždí nebo v mouce. Viník ale bývá často úplně jinde a vytáhli jste si ho z lednice pár minut předtím, než jste ho rozklepli do mísy. Řeč je o vejcích. Stačí s nimi před pečením udělat jednu jednoduchou věc a hmota se pak chová docela jinak.
Studená vejce uspí kvasinky
Vejce rovnou z chladničky mají kolem 4 °C, kdežto v kuchyni panuje zhruba 20 °C. Ten rozdíl si těsto přebere po svém. Kynutí je práce živých kvasinek, které potřebují teplo, aby se množily a uvolňovaly oxid uhličitý. Právě ten hmotu nadzvedne. Když do těsta přiletí ledová vejce, kvasinky zpomalí, rozjezd se protáhne a někdy se těsto nezvedne tak, jak má.
Chlad škodí i tuku. Máslo v kontaktu se studeným vejcem ztuhne a místo hladké směsi vzniknou drobné hrudky. Suroviny se nespojí rovnoměrně, těsto zůstane hutnější a hůř do sebe zapracuje vzduch. Výsledek pak bývá tvrdší a míň nadýchaný, i když jinak děláte všechno správně.
Přečtěte si také: Ani sádlo, ani olej: na pečenou kachnu patří 1 tekutina, díky které je kůže tenká jako papír a křupe Pravidlo pokojové teploty od profíka
Známý cukrář Josef Maršálek na to má jasné pravidlo. U tekutých a kynutých těst radí pracovat se surovinami pokojové teploty, klidně mírně vlažnými kolem 25 až 26 °C. V tomhle rozmezí se máslo nesrazí, kvásek se rozběhne a všechny přísady se pěkně propojí.
Stejným směrem míří i pekaři. Tekutina, ve které rozpouštíte droždí, má být vlažná. Horká voda kvasinky zahubí a těsto pak nevykyne vůbec, hranice bývá zhruba u 40 °C. Ideál je tedy příjemné teplo někde mezi lednicí a varnou konvicí. A do téhle rovnice patří i vejce, aby celá směs držela stejnou teplotu.
Stejné pravidlo platí pro máslo a mléko. Když je necháte na lince spolu s vejci, sejdou se v míse suroviny s podobnou teplotou a kvásek se rozjede rychleji. Jestli si nejste jistí, zda droždí ještě žije, rozmíchejte ho napřed s trochou cukru a vlažného mléka. Do deseti minut by mělo začít pěnit, a to je znamení, že se do těsta můžete směle pustit.
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Nejpohodlnější je vyndat vejce z lednice s předstihem. Když je položíte na linku zhruba hodinu předem, teplotu doženou samy. Kdo tolik času nemá, sáhne po rychlé fintě. Vejce vcelku ponořte do misky s vlažnou vodou a nechte je tam pět až deset minut, skořápka teplo předá dovnitř docela svižně.
Než je přidáte k ostatním surovinám, vyplatí se je krátce rozšlehat. Žloutek a bílek se spojí a lépe se pak zapracují do těsta. Je to drobnost na pár vteřin, na výsledku ji ale poznáte.
Vlažná vejce se do těsta zapracují snáz, když je před přidáním krátce rozšleháte. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy naopak vejce nechat vychlazená
Všechno tohle platí pro kynutá a třená těsta. U křehkého a lineckého těsta je princip obrácený a Maršálek to zdůrazňuje. Čím studenější suroviny, tím lépe. Máslo i vejce nechte vychladit zhruba na 8 až 10 °C a hněťte svižně, ať se hmota od rukou zbytečně nezahřeje. V teple se totiž rozvíjí lepek, křehké těsto pak ztrácí soudržnost, drolí se a špatně se tvaruje.
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Rozdíl mezi oběma typy těsta přehledně shrnuje následující tabulka:
Typ těsta Ideální teplota surovin Co se děje v těstě Kynutá a třená (buchty, vánočky, koláče) pokojová, mírně vlažná, kolem 25 až 26 °C máslo se nesrazí, kvásek se rozběhne a přísady se propojí Křehké a linecké (linecké cukroví) vychlazené, kolem 8 až 10 °C v teple se rozvíjí lepek, hmota ztrácí soudržnost, proto rychlá práce
Teplota surovin tak není žádný detail. U buchet, vánoček a koláčů hraje pro vás, u lineckého cukroví proti vám. Když si zapamatujete, že kynuté chce vlažno a křehké chce chlad, vyhnete se většině nezdarů dřív, než troubu vůbec zapnete.
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Zdroje: https://bamcokolada.cz/novinky/proc-musi-mit-vejce-pri-peceni-pokojovou-teplotu, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/sladke-a-kynute-aneb-11-tipu-se-kterymi-se-testo-povede, https://www.pernerka.cz/blogpost/jak-spravne-pripravit-kynute-testo/, https://www.eta.cz/tadyjedoma/rady-a-tipy/10-tipu-pro-ty-nejlepsi-vysledky-pri-peceni/, https://srecepty.cz/clanky/jak-na-kynute-testo, https://strednicechy.rozhlas.cz/pravidlo-pokojove-teploty-pri-priprave-test-objasnuje-cukrar-josef-marsalek-8495892