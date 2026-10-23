Cukr v dóze ztvrdne skoro každému. Stačí do něj dát 1 kousek pečiva a bude zase sypký

Když hnědý třtinový cukr sypete jen občas do čaje nebo na ovesnou kaši, zůstane otevřený balíček v kuchyni celé týdny. Sypká zrnka se mezitím slepí do jedné hnědé cihly, ze které lžička nenabere ani špetku. Takovou cihlu přitom zachrání jeden obyčejný krajíc. Celá věc má jen jeden háček, o kterém se moc nemluví.
Krajíc chleba a jedna noc čekání
Postup zvládne každý a nepotřebujete k němu nic, co by v kuchyni běžně chybělo.
Ztvrdlou hroudu nechte v dóze nebo ji přendejte do nádoby, kterou jde pevně zavřít. Navrch položte krajíc čerstvého chleba, zaklapněte víčko a nechte cukr v klidu odpočívat. Počítejte zhruba s jedním dnem. Nejpohodlnější je nechat dózu stát přes noc a ráno zkusit, jestli se cukr už dá rozdrobit lžící. Přečtěte si také: Ani olej, ani máslo. Kuchaři radí na podzimní bramboráky 1 přísadu do těsta, se kterou nebudou nasáklé
Jakmile cukr povolí, krajíc vyndejte a vyhoďte. Nechávat ho tam déle nemá smysl, protože by na něm mohla vyrůst plíseň a s ní byste přišli i o cukr. Vybírejte spíš měkký krajíc z nového bochníku, protože v sobě nese víc vody, kterou může předat. Okoralý zbytek z chlebníku toho moc nezmůže.
Měkký krajíc z čerstvého bochníku předá ztvrdlému cukru víc vlhkosti než okoralý zbytek z chlebníku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když doma zrovna žádný chléb nemáte, zachrání situaci jablko. Z omytého kusu odkrojte tenký měsíček a položte ho přímo na cukr. Vlhkost předává podobně jako krajíc, takže i on má v dóze zůstat zhruba den a pak putuje do koše. A kdyby trik napoprvé nezabral, o nic nepřijdete. Hrouda se nezkazila a dá se dál použít, třeba do kompotu nebo omáčky, kde se cukr stejně rozpustí.
Za všechno může melasa
Hnědý cukr, včetně hnědého třtinového, v sobě má melasu, hustý tmavý sirup, který ulpívá na zrnkách. Právě díky vodě v melase je cukr vláčný a dá se upěchovat podobně jako mokrý písek. Jakmile k němu ale proudí vzduch, vlhkost se postupně odpaří. Zaschlá melasa pak krystalky spojí do jednoho tvrdého bloku.
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Celý trik s pečivem stojí na jednoduchém principu. Krajíc funguje jako malá zásobárna vody a ta se v uzavřeném prostoru pomalu stěhuje tam, kde chybí, tedy do vyschlých zrnek cukru. Melasa mezi zrnky znovu změkne a hrouda se rozpadne. Proto je tak důležité víčko pořádně dovřít, jinak by voda z krajíce unikala do kuchyně.
Dóza, ve které cukr zůstane vláčný
Lepší než hroudu zachraňovat je nenechat ji vůbec vzniknout. Načatý balíček v kuchyni dlouho nenechávejte a obsah rovnou nasypte do dózy s těsnicím víčkem. Hodí se i uzavíratelný sáček, ze kterého před zacvaknutím zipu dlaněmi vytlačíte vzduch. Původní obal na dlouhé skladování nestačí, protože vzduch k cukru pouští dál. Jako dóza dobře poslouží:
zavařovací sklenice s kovovým víčkem, plastová dóza s gumovým těsněním, kameninová nádoba se zaklapávacím uzávěrem. Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za 1 měsíc i s příplatky? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Dózu potom uložte na suché místo, třeba do spíže nebo do kuchyňské skříňky. Kdo hnědý cukr používá jen do vánočního pečení, ušetří si tak každý rok nepříjemné překvapení. Po každém nabrání stačí víčko hned zase zavřít, aby se k cukru vzduch zbytečně dlouho nedostával.
Bílý cukr hraje podle jiných pravidel
Slíbený háček se týká klasického bílého cukru, který má doma skoro každý. I ten umí v dóze vytvořit hrudky, jenže z opačného důvodu. Melasu nemá a slepuje se ve chvíli, kdy na něj působí vlhko, typicky ve vlhké spíži nebo kuchyni. Trik s krajícem chleba se tak doporučuje hlavně na hnědý cukr.
Rozdíl poznáte i podle toho, kde se problém objevil. Hnědá hrouda vznikne v dóze, jejíž víčko nedoléhá, zatímco bílé hrudky se dělají hlavně tam, kde je vlhký vzduch. Hrudky bílého cukru stačí rozmačkat vidličkou nebo je krátce prohnat mixérem. Bílý cukr ale především přesypte do suché a dobře uzavřené dózy, aby se vlhkost k zrnkům znovu nedostala.
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Zdroje: https://www.kingarthurbaking.com/blog/2026/07/29/how-to-soften-brown-sugar, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/chyby-pri-skladovani-cukru-a-jak-jim-predejit/, https://pikant.cz/tipy-triky/1001-ztvrdly-hnedy-cukr-lze-snadno-opet-zmenit-v-sypky-a-kypry-pomoci-chleba-nebo-terakoty.html, https://culinarylore.com/food-science:why-does-brown-sugar-dry-out-and-harden/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-na-zkamenely-cukr, https://bakeitwithlove.com/how-to-soften-hard-white-sugar/, https://www.tastingtable.com/cook/national/how-to-soften-brown-sugar, https://fresh.iprima.cz/magazin/5-snadnych-zpusobu-jak-zmekcit-ztvrdly-hnedy-cukr-jak-ho-spravne-skladovat-197166