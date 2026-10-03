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Cukr a droždí muškátům nepomůžou, i když to tvrdí půlka internetu. Ke kvetení až do listopadu stačí tři úplně jiné věci

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Pelargonie dokážou zářit květy až do prvních mrazů, a recept na to se vejde do tří prostých kroků, které najdete v každém zahradnickém manuálu.
Cukr a droždí muškátům nepomůžou, i když to tvrdí půlka internetu. Ke kvetení až do listopadu stačí tři úplně jiné věci

Cukr a droždí muškátům nepomůžou, i když to tvrdí půlka internetu. Ke kvetení až do listopadu stačí tři úplně jiné věci

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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