Cukety a fazole dosloužily, ale sezona nekončí. Zasaďte na jejich místo 8 plodin, které vydrží mráz a sklízí se až do Vánoc

Představa prázdného záhonu od září do dubna je zbytečná ztráta. Na uvolněné ploše po letních plodinách dokáže osm chladnomilných kultur obsadit půdu tak, aby záhon nesl úrodu ještě hluboko na podzim a přes zimu, nebo aby chytře přezimoval a odstartoval sezonu 2027 s náskokem. Rozhodující je jediná věc: stihnout výsev dřív, než přijdou první české mrazy, a vědět, která plodina patří do které role.
Tři koše plodin: co sklidíte letos, co až příští rok
Osm kandidátů na podzimní záhon se rozpadá do tří jasných skupin podle toho, kdy a k čemu slouží.
Sklizeň ještě na podzim 2026 (říjen–listopad): Špenát (odrůda Winterriesen), výsev v pozdním létě, první listy za pár týdnů, spolehlivě přezimuje Polníček, červencový výsev pro podzimní sklizeň, pozdější výsevy od konce srpna pro přezimování Zimní ředkev, setí v červenci až srpnu, sklizeň od podzimu, v zemi vydrží i přes mráz
Prodloužená sklizeň do začátku zimy 2026 (listopad–prosinec): Ozimý salát Humil, výsev koncem srpna až začátkem září, s krytem vydrží do časné zimy Tuřín Gowrie, toleruje chlad a zůstává na záhonu do příchodu tuhých mrazů, ale vyžaduje včasné založení porostu
Přezimující obsazení záhonu pro sezonu 2027: Ozimý česnek, výsadba ve druhé polovině října, když půda klesne pod 8 °C Ozimá cibule (Hiberna, Augusta, Winteria), podzimní výsev, sklizeň až v létě příštího roku Mrkev z letního výsevu, rychlejší odrůdy pro říjnovou sklizeň, případně ponechání do jara
Nejspolehlivější trojice pro každého, kdo s podzimním pěstováním začíná? Špenát, polníček a zimní ředkev. Všechny tři zvládnou přímý výsev, mráz je nezaskočí a nároky na péči jsou minimální.
Proč české mrazy diktují termín setí
Západoevropské návody počítají s mírnějším podzimem. V českých podmínkách ale první slabé noční mrazíky dorazí na většinu území české tabule už mezi 12. a 17. říjnem, v chladnějších polohách dokonce o týden dříve, kolem 7. až 12. října. Silnější podzimní mrazy pak mívají průměrný nástup kolem 1. listopadu, jak dokládá
analýza ČHMÚ.
Co z toho plyne pro záhon? Orientační kalendář vypadá takto:
Plodina Ideální výsev/výsadba Poslední rozumný termín Zimní ředkev červenec–srpen polovina srpna Tuřín časné léto jen při brzkém uvolnění záhonu Salát Humil konec srpna–začátek září první týden října (výsadba) Polníček (přezimující) konec srpna–začátek října začátek října Špenát pozdní léto–podzim polovina září pro silný porost Česnek 2. polovina října–začátek listopadu začátek listopadu
Největší hrozba nespočívá v samotném mrazu. Problém nastane, když do prvního mrazíku vstoupí slabý, sotva vzešlý porost. Rostlina, která měla šest týdnů na zakořenění, zvládne −3 °C bez potíží. Klíček starý deset dní nikoliv.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Jak rozvrhnout čtvercový záhon podle botanických čeledí
Na malém záhonu hrozí, že se brukvovité plodiny nahromadí vedle sebe a po sobě, a s nimi i jejich choroby a škůdci. Jednoduchý princip
střídání plodin podle RHS rozděluje zeleninu do rotačních skupin: Brukvovité (brassiky): zimní ředkev, tuřín; držte je pohromadě, ale nevracejte na totéž místo dřív než za tři roky Cibuloviny: česnek, ozimá cibule; samostatný blok, logický nástupce po fazolích Kořenová zelenina: mrkev; potřebuje prokypřenou, hlubokou půdu Listové kultury: špenát, polníček, salát; flexibilní výplň, kterou lze umístit kamkoli, kde zbývá prostor
Po cuketách (čeleď tykvovitých) a fazolích (bobovité) můžete bez obav zařadit kteroukoli z těchto skupin. Po rajčatech (lilkovité) rovněž, žádná z osmi podzimních plodin nepatří do stejné rodiny. Záhon po letních kulturách je z hlediska rotace čistý list.
Pozor na jednu past: pokud byste místo zeleniny volili zelené hnojení bílou hořčicí, jde o brukvovitou rostlinu. Před ředkví nebo tuřínem by zkomplikovala rotaci. Bezpečnější alternativou je fasélie nebo svazenka.
Kolik kompostu přidat a jak záhon připravit za deset minut
Cukety i rajčata patří mezi „hladové“ plodiny, které z půdy vytáhly hodně živin. Před podzimním výsevem se vyplatí doplnit organickou hmotu; podle
doporučení RHS stačí 5 až 10 kilogramů zralého kompostu na metr čtvereční, tedy zhruba půl až jeden patnáctilitrový kbelík.
Samotná příprava záhonu je přímočará:
Vytrhat zbytky letních rostlin i s kořeny, napadené části vyhodit mimo kompost Důkladně odplevelit Rozbít utužené hroudy a povrch uhrabat do jemné, drobtovité struktury Vyznačit mělké řádky; u špenátu 20 cm od sebe, u polníčku 10 cm Sít řídce, semena lehce přikrýt zeminou a opatrně zalít
U podzimních výsevů se vyplatí držet vzdušnější rozestupy než v létě. Vlhký podzimní vzduch a kratší dny zvyšují riziko plísní; špenát proto jednotte na 7,5 cm a dopěstované rostliny nechte aspoň 15 cm od sebe.
Přikrývat, nebo nechat venku? Mrazuvzdornost pod lupou
Polníček a špenát Winterriesen zvládnou v českém záhonu zimu i bez ochrany, oba jsou přímo vedeni jako spolehlivě přezimující kultury. Zimní ředkev v půdě rovněž odolá mrazu, ale při delším tuhém období je bezpečnější část úrody v listopadu vyrýt a uložit do sklepa.
Salát Humil je citlivější článek. I přes označení „dobře přezimující“ od SEMO doporučujeme od konce září přikrýt jednoduchou cloche nebo netkanou textilií. Bez krytu v otevřeném záhonu je polníček vždy jistější volba.
A co česnek s ozimou cibulí? Ty mráz nejen snesou, přímo ho potřebují. Chladové období spouští vernalizaci, bez které by česnek nevytvořil pořádnou hlízku. Vysazujte je klidně až ve druhé polovině října, kdy většina listových kultur už dávno stojí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková