Cuketová buchta se zakysanou smetanou a mákem je krásně vláčná a rybízová marmeláda jí dodává svěží chuť

Kdykoliv se mi na zahradě nebo ve spíži nahromadí čerstvé
a přemýšlím, jaký cukety lehký k odpolední kávě upeču, moučník cuketová buchta je moje naprosto jasná volba. Cuketa je na pečení neuvěřitelným zázrakem. V těstě ji chuťově vůbec nepoznáte, ale dodá mu takovou neuvěřitelnou vláčnost a jemnost, o které si klasické třené buchty mohou nechat jen zdát. Když navíc šťavnaté těsto zkombinujete s osvěžující vrstvou navinulé , sametovým krémem ze zakysané smetany a křupavými hoblinkami vyhlášených čokoládových rybízové marmelády , vznikne Ledových kaštanů neodolatelná dobrota, ze které nezbyde na plechu ani jediný drobeček.
Příprava je až
nečekaně rychlá a zvládne ji naprosto každý bez ohledu na pekařské zkušenosti. Všechny suroviny stačí postupně smíchat v jedné míse a vylít na vymazaný plech. Pokud vám náhodou chybí trocha cukety, vůbec neváhejte do těsta přisypat pár lžic celého či , který v těstě vytvoří nádhernou mozaiku a úžasné oříškové aroma. mletého máku
Můj tip zní: Tyčinky Ledových kaštanů před strouháním uložte na 20 minut do mrazáku; čokoláda s kakaovo-oříškovou náplní zpevňuje a na hrubém struhadle z ní vytvoříte dokonale čisté, nadýchané hoblinky bez roztečení pod rukama. Recept na vláčný cuketovo-makový koláč se zakysanou smetanou a čokoládovými hoblinkami
Z jednoho velkého hlubokého plechu nakrájíte přibližně
20 až 24 bohatých řezů. Celkový čas přípravy a pečení bez chladnutí: 55 minut Ingredience potřebné k přípravě Cuketový korpus 3 vejce 300 g cukru krupice (pískového cukru) 1 lžíce rostlinného oleje (plus trocha na vymazání plechu) 400 g najemno nastrouhané cukety (případně doplněné trochou máku) 350 g polohrubé mouky (plus trocha na vysypání plechu) 1 balíček kypřicího prášku do pečiva Dokončení a zdobení 200 g ostré rybízové marmelády 400 g zakysané smetany (2 kelímky) 1 balíček vanilkového cukru 2 tyčinky Ledových kaštanů Postup při přípravě cuketové buchty s extra vláčným těstem
1. Zapněte troubu a
nechte ji předehřát na 175 stupňů.
2. Velký hluboký pečicí plech
důkladně vymažte rostlinným olejem a vysypejte polohrubou moukou.
3. Mladou čerstvou cuketu omyjte, osušte utěrkou a
nastrouhejte ji na jemném struhadle i se slupkou.
4. Do hluboké mísy vyklepněte celá vejce, přisypejte cukr krupici, přilijte lžíci rostlinného oleje a
vše vyšlehejte elektrickým šlehačem do nadýchané světlé pěny.
5. Do vyšlehané vaječné pěny pozvolna zašlehávejte nastrouhanou cuketu střídavě s prosátou polohrubou moukou smíchanou s kypřicím práškem do pečiva.
6. Před dokončením míchání můžete do těsta podle chuti
přisypat trochu celého či mletého máku pro jemný křupavý efekt.
7. Hotové nadýchané těsto
vlijte na vymazaný a vysypaný hluboký plech a stěrkou ho rovnoměrně rozetřete do všech rohů. Pečení
Tvarohový cheesecake s ovocným rozvarem a křupavým korpusem z tatranek a perníku
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a
pečte na 175 stupňů přibližně 20 minut, dokud povrch nezíská lehce zlatavý odstín a špejle zapíchnutá do středu nevyjde čistá.
9. Upečený cuketový korpus vyndejte z trouby a
nechte ho na plechu zcela vychladnout.
10. Vychladlý korpus po celé ploše
štědře potřete vrstvou ostré rybízové marmelády.
11. V malé misce
dohladka rozmíchejte zakysané smetany s vanilkovým cukrem.
12. Ochucenou zakysanou smetanu
rovnoměrně rozetřete po celém povrchu rybízové marmelády.
13. Vychlazené tyčinky Ledových kaštanů
nastrouhejte na hrubém struhadle a štědře nimi zasypejte celou smetanovou vrstvu.
14. Hotovou cuketovou buchtu
nakrájejte ostrým nožem na úhledné kostky a podávejte k odpolední kávě či čaji. Foto: Cooky.cz, Cuketová buchta Tipy redakce: Mladou cuketu neloupejte: Pokud používáte mladé menší cukety, strouhejte je i se slupkou, která dodá korpusu krásné zelené tečky a extra dávku vlákniny. Ostrá marmeláda vyváží sladkost: Používejte výrazně navinulou rybízovou, višňovou či ostružinovou marmeládu, která skvěle vyváží sladké těsto a krém ze zakysané smetany. Cuketu předem neždímejte: Šťávu z nastrouhané cukety nikdy nevylévejte ani nevymačkávejte, protože právě tato tekutina zajistí neuvěřitelnou vláčnost upečeného korpusu. Ledové kaštany do mrazáku: Čokoládové tyčinky dejte před strouháním na chvíli do chladničky nebo mrazáku, aby se vám při strouhání neroztékaly v dlaních. Odležení v chladu pro lepší chuť: Pokud buchtu po dokončení uložíte na 2 hodiny do chladničky, korpus nasákne vlhkost ze smetany a řezy budou ještě šťavnatější.
Makový koláč z plechu: Měkký a vláčný makovec s rumovou glazurou
Cukeťák z plechu: Jednoduchá cuketová placka, která ušetří práci se smažením
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková