Cuketa z mrazáku po roce chutná jako čerstvá, ale jen když před zmrazením uděláte jeden krok navíc. Většina lidí ho vynechá

Cuketa z mrazáku po roce chutná jako čerstvá, ale jen když před zmrazením uděláte jeden krok navíc. Většina lidí ho vynecháPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jak uskladnit cuketu, vyzkoušet můžete například zamraženíZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 07.10.2026 09:55
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