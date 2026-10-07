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Cuketa z mrazáku po roce chutná jako čerstvá, ale jen když před zmrazením uděláte jeden krok navíc. Většina lidí ho vynechá

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V mrazáku můžete uskladnit většinu přebytků letní zeleniny – ani cuketa není výjimkou. Chce to však znát pár šikovných triků.
Jak uskladnit cuketu, vyzkoušet můžete například zamražení

Jak uskladnit cuketu, vyzkoušet můžete například zamražení

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:55

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