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Čtyřnohá dívka z Texasu: Tuto přezdívku si vysloužila Myrtle Corbinová narozená 12. 5. 1868

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Jinak zdravé a prosperující miminko se totiž narodilo se čtyřmi dolními končetinami. Lékaři malé holčičce nedávali mnoho šancí na delší přežití.
Čtyřnohá dívka z Texasu: Tuto přezdívku si vysloužila Myrtle Corbinová narozená 12. 5. 1868

Čtyřnohá dívka z Texasu: Tuto přezdívku si vysloužila Myrtle Corbinová narozená 12. 5. 1868

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:30

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