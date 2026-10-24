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Čtyřicet tisíc ruských vojáků tlačí na Sumskou oblast. Nárazníkovou zónu Moskva za rok a půl nepostavila

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Ruská armáda útočí na sever Ukrajiny každý den, přesto se jí nedaří odtlačit obránce od hranice. Brzdí ji miny, drony a terén, ve kterém se tanky skoro nedají použít. Nejvíc to odnášejí pohraniční obce, z nichž některé se téměř vylidnily.
Čtyřicet tisíc ruských vojáků tlačí na Sumskou oblast. Nárazníkovou zónu Moskva za rok a půl nepostavila

Čtyřicet tisíc ruských vojáků tlačí na Sumskou oblast. Nárazníkovou zónu Moskva za rok a půl nepostavila

Zdroj: Foto: President Of Ukraine - licence CC0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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