Čtyřicet tisíc ruských vojáků tlačí na Sumskou oblast. Nárazníkovou zónu Moskva za rok a půl nepostavila

Odhad počtu vojáků zveřejnil v říjnu 2026 mluvčí ukrajinských obranných sil Ivan Ševcov. Nejtvrdší boje podle něj probíhají v okolí komunit Chotyn a Junakivka. Rusové posílají přes zaminované pohraničí malé pěší skupiny, nad lesy krouží drony, které hledají mezery v obraně, a řízené letecké pumy dopadají na vojenské pozice i na domy civilistů. Na mapách bojů z toho vzniká mozaika šedých skvrn. Tu a tam obsazená vesnice nebo ztracená pozice, mezi nimi kilometry území, které nedrží nikdo.
Proč se nejtvrdší boje točí kolem Junakivky
Ruský záměr je prostý. Vytlačit ukrajinské jednotky od hranice, obsadit pohraniční vesnice a vytvořit pás, který by chránil Kurskou a Belgorodskou oblast před ukrajinskými údery. Současně by se ruská palba přiblížila k oblastnímu městu Sumy.
Jak hluboký má ten pás být, se neví ani na ukrajinské straně. Prezident Volodymyr Zelenskyj v květnu 2025 hovořil zhruba o deseti kilometrech, velitel spojených sil Mychajlo Drapatyj v březnu 2026 o dvaceti. Obě čísla jsou ukrajinské odhady ruského plánu a liší se dvojnásobně. Na otázku, kolik Moskvě k cíli ještě chybí, tak existují dvě různé odpovědi.
Junakivka leží na zásobovací trase ze Sum do Sudži a kdo ji ovládá, ovládá i zásobování celého úseku. Ruské jednotky se proto opakovaně snaží proniknout hlouběji právě tímto směrem. Žádný z těchto pokusů dosud neuspěl.
Drony s dosahem přes 30 kilometrů dostanou útočníky dřív, než dojdou
Na jaře 2025 se ve veřejných zdrojích objevoval odhad přes padesát tisíc ruských vojáků na tomto směru. Dnešní nižší číslo pochází od jiného zdroje, takže z rozdílu nelze vyvozovat, že Rusko jednotky stahuje. Pro průlom stejně rozhoduje spíš to, s čím vojáci útočí. Pohraničí je zaminované a opevněné, tanky ani obrněná vozidla se tu skoro nedají použít. Ruská pěchota proto vyráží pěšky nebo na motocyklech a každý jednotlivý úder má mnohem menší sílu. Podle ukrajinského vojenského webu ArmyInform je útočník odkázán na lehké prostředky.
Ukrajinci nasazují mimo jiné FPV drony typu Baton Optik, které jsou řízené optickým vláknem a mají dosah přes 30 kilometrů. Elektronické rušení na ně neúčinkuje, takže ruské skupiny bývají odhaleny a zničeny ještě před příchodem k předním liniím. Obránci navíc drží výhodné palebné pozice, ze kterých útočníky zasahují už na přístupových cestách.
Analytická skupina DeepState uvedla, že ke konci června 2025 se frontu podařilo stabilizovat a ukrajinské jednotky místy přešly do lokálních protiútoků. V září 2026 pak velitel 8. sboru desantně-útočných vojsk Dmytro Vološyn prohlásil, že na Sumsku nejsou podmínky pro mechanizované šokové útoky.
Za jediný červenec přes 1 800 útoků na Sumskou oblast
Ruský tlak na severní hranici Ukrajiny trvá nejméně od roku 2024. Přímo na sumském směru je ruské uskupení doložené nejpozději od jara 2025, kdy se přesunulo z bojů v Kurské oblasti a začalo útočit na zhruba patnáct kilometrů široký úsek mezi Veselivkou a Basivkou. Do října 2026 tedy uplynul zhruba rok a půl. Často opakované „dva roky“ sedí jen tehdy, když se započítá i širší tlak na celou severní hranici.
Za tu dobu Rusko obsadilo několik pohraničních vesnic a vytvořilo místní šedé zóny. Souvislý, hluboký a dlouhodobě udržitelný pás nevznikl. Ševcov to v srpnu 2025 shrnul slovy: „Žádné nárazníkové zóny, Sumská oblast zůstává polem aktivních bojů.“ Moskva se tím dostala do nepříjemné pozice. Kdyby vojáky stáhla, odkryla by kurské pohraničí a přiznala neúspěch. Na rozhodující průlom přitom nemá prostředky. Takové opotřebovávání váže ukrajinské zálohy na severu a stejně tak spotřebovává ruské síly, aniž by Rusku přineslo měřitelný zisk.
Útoky přitom nepolevují. Sumská oblastní vojenská správa jich jen za červenec 2026 napočítala přes 1 800, tedy téměř šedesát denně. Zemřelo 32 civilistů a 402 jich bylo zraněno.
Pět obyvatel, žádné děti: co zbylo z pohraničí u Junakivky
V desetikilometrovém pásu Junakivské komunity podle ukrajinské veřejnoprávní stanice Suspilne zůstalo pět lidí. Nežijí tu žádné děti, nefungují školy ani obchody a pravidelná doprava neexistuje. Lidé odcházejí přes tranzitní centra pro vysídlené a evakuace zajišťují samosprávy, policie a humanitární organizace. Na sumském pomezí tak termín „nárazníková zóna“ v praxi znamená vylidněnou krajinu.
Obránci tohoto úseku čerpají ze západní pomoci, i když ji nelze přiřadit ke konkrétnímu místu fronty. Česká vláda uvádí, že Ukrajině od roku 2022 poskytla pomoc za zhruba 17,4 miliardy korun, včetně muniční iniciativy. Evropská výcviková mise EUMAM do listopadu 2026 vycvičila 97 tisíc ukrajinských vojáků.