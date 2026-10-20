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Čtyři věci, které za socialismu byly úplně samozřejmé, si dnes většina Čechů nemůže dovolit. Jedna z nich překvapí nejvíc

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Poctivý nábytek, prosté jídlo, řemeslník za rohem a volné odpoledne s rodinou. Kdysi všední výbava, dnes zboží, za které se platí prémie.
Čtyři věci, které za socialismu byly úplně samozřejmé, si dnes většina Čechů nemůže dovolit. Jedna z nich překvapí nejvíc

Čtyři věci, které za socialismu byly úplně samozřejmé, si dnes většina Čechů nemůže dovolit. Jedna z nich překvapí nejvíc

Zdroj: Foto: Pixnio
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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