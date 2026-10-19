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Čtyři tečky v Bengalúru nepoznali ani řidiči, kteří kolem jezdí denně. Varuje řidiče před nevidomými z nedaleké školy

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Dennívýzva
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Snímek obyčejné výstražné značky se během pár hodin proměnil v internetovou hádanku a odpověď na ni musela dát dopravní policie. Případ otevírá otázku, k čemu je právně bezvadná značka, kterou řidič nedokáže přečíst. Ukazuje také, jak by stejnou situaci řešila česká vyhláška.
Čtyři tečky v Bengalúru nepoznali ani řidiči, kteří kolem jezdí denně. Varuje řidiče před nevidomými z nedaleké školy

Čtyři tečky v Bengalúru nepoznali ani řidiči, kteří kolem jezdí denně. Varuje řidiče před nevidomými z nedaleké školy

Zdroj: Foto: TSunbenmongos - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

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