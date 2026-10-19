Čtyři tečky v Bengalúru nepoznali ani řidiči, kteří kolem jezdí denně. Varuje řidiče před nevidomými z nedaleké školy

Fotka vznikla 1. srpna 2022 na křižovatce Hope Farm Junction ve čtvrti Whitefield. Projíždějící řidič na ní zachytil žlutou značku ve tvaru kosočtverce, na které byly jen černé body seřazené do čtverce. Snímek sdílel na síti X a připsal k němu jedinou otázku: co to je?
Výtluky, krupobití, rozbitá značka: co lidé hádali, než zasáhla policie
Oficiální účet Whitefield Traffic Police odpověděl ještě týž den. Značka podle něj upozorňuje, že se na vozovce mohou pohybovat nevidomí lidé, protože nedaleko křižovatky sídlí škola pro nevidomé.
Do té doby si komentující poradili po svém. Někteří v tečkách viděli výstrahu před výtluky nebo nerovným povrchem, jiní varování před krupobitím či označení staveniště. Nejskeptičtější odhadovali, že jde o poškozenou značku, ze které se ztratila grafika. Správnou odpověď nenašel nikdo, a to ani lidé, kteří kolem projížděli každý den.
Příběh pak převzaly indické servery The News Minute a Moneycontrol a fotka se rozšířila daleko za hranice města. V letech 2025 a 2026 se opakovaně vrací do oběhu, už bez data, a sdílí se jako čerstvá záhada.
Kde všude smí značka s tečkami podle indických pravidel stát
Bengalúrská policie se ve vysvětlení odvolala na pravidlo IRC 15.36. Podle něj se značka umisťuje výhradně u škol a institucí pro nevidomé nebo sluchově postižené. Indický řidič ji tak potká jen na hrstce míst a z běžného ježdění si ji nemá jak zapamatovat. Kvůli tak vzácnému použití ji nepoznali ani místní.
Pro cizince je symbol ještě nesrozumitelnější. Vídeňská úmluva o silničních značkách, podle které se řídí většina evropských zemí, čtyři tečky nezná. Řidič z Evropy tak v domácích pravidlech nenajde nic, o co by se při odhadu mohl opřít.
Proč úřady zvolily zrovna tečky, se z veřejně dostupných zdrojů zjistit nedá. Podobnost s Braillovým písmem se nabízí, žádný oficiální dokument ji však nepotvrzuje. Policie po virální vlně oznámila osvětovou kampaň, která má řidičům přiblížit méně známé dopravní značky.
Indický zákon nutí řidiče poslechnout i symbol, který nezná
Značka u Hope Farm Junction stojí na pevném právním základě. Paragraf 116 indického zákona o motorových vozidlech z roku 1988 dává státu nebo úřadu, který k tomu pověří, právo rozmisťovat ve veřejném prostoru dopravní značky a regulovat jimi provoz. Řidiči se jimi musí řídit i tehdy, když jim nerozumějí.
Výstražná značka má řidiči včas dát důvod zpomalit. Na symbol, který nepoznají ani lidé jezdící kolem denně, se v tom spolehnout nedá. U školy pro nevidomé jde přitom o bezpečnost chodců, kteří přijíždějící auto nevidí, takže nečitelnost tady znamená selhání ochrany nejzranitelnějších lidí na silnici.
Skutečný význam značky se řidiči dozvěděli až z příspěvku policie na sociální síti.
Česko by u školy pro nevidomé sáhlo po značce A 22
Jinde stejnou situaci řeší čitelněji. Britský Highway Code obsahuje výstrahu před staršími, nevidomými nebo tělesně postiženými chodci, kteří pravděpodobně budou přecházet vozovku, a doplňuje ji piktogramem postavy. Stát New York má v dodatku k federálnímu značení značky pro oblast s hluchým a s nevidomým dítětem. Jsou čistě textové a řidič jim porozumí na první pohled.
Česká vyhláška č. 294/2015 Sb. samostatnou výstražnou značku pro nevidomé chodce nemá. Na internetu se občas objevuje tvrzení, že je u nás označuje značka A 30. Česká vyhláška tímto označením určuje železniční přejezd bez závor.
Kde by bylo potřeba řidiče upozornit, použila by se značka A 22 „Jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou, na které je text nebo symbol. Obecná výstraha s konkrétním popisem pod ní odstraňuje slabinu bengalúrské značky, protože si řidič přečte, před čím ho varuje. Ministerstvo dopravy výslovně potvrdilo, že vyhláška text na dodatkové tabulce nijak neomezuje a připouští i obecně srozumitelný symbol.