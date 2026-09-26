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Čtyři roky neviděl dceru Kordulu, přesto jí stále píše. Stropnický prosí o usmíření, Agáta ho srazila jedinou větou

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Konflikt mezi Martinem Stropnickým a Agátou Hanychovou graduje. Nejvíce to ale odnáší Stropnického dcera Kordula.
Martin Stropnický

Martin Stropnický

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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