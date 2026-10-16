Čtyři operátoři proti ruským rojům. Speciální jednotka Omega na Doněcku sundala za jediný týden přes 60 dronů

Záběry, které 14. října 2026 zveřejnilo na svém kanálu Centrum speciálního určení Omega, ukazují operátory 5. oddílu v provizorních stanovištích před obrazovkami. Nad jejich úsekem Doněcké oblasti se v opakovaných vlnách objevují ruské útočné drony tří typů: klasické FPV, FPV řízené po optickém vlákně a Molnije. Jakmile jeden zmizí z obrazovky, další už letí, a na reakci zbývají sekundy. Přes šedesát sestřelů za sedm dní připsala Omega jediné posádce tohoto oddílu. Údaj zveřejnila sama jednotka a tak je potřeba ho číst. I s touto výhradou ale dokládá, že se na konkrétním úseku daří Rusům upírat volný průlet nad ukrajinskými pozicemi.
Na jednu Molniji je potřeba zhruba padesát lidí
Kolik práce stojí za jedním sestřelem, popsal velitel bojové skupiny „Křídla Omegy“, která spadá pod stejné centrum. Na zničení jediné Molnije se podle něj podílí kolem padesáti lidí v širším řetězci. Ten začíná detekcí, pokračuje navigací stíhacího dronu a končí elektronickým bojem. Se střelbou z ramene na letící cíl to má málo společného.
U ovladačů sedí čtyři operátoři. Řídí stíhací drony General Čerešňa a Kolibri a koordinují nasazení systému elektronického boje Aj-Petri SV. Šedesát a víc dronů za týden tak nejde připsat jen čtveřici v přímé posádce. Je to výsledek celé sítě a posádka tvoří její viditelnou špičku.
Smysl té práce vysvětlil velitel Národní gardy Oleksandr Pivněnko: když úkol splní dron, pěšák nemusí jít do přímého střetu s nepřítelem.
Když ruský dron nenajde zákop, vybere si dům nebo silnici
Důstojník 5. oddílu s volacím znakem Rotnyj popsal pro ukrajinský web ArmyInform oblohu nad Kosťantynivkou. Operují nad ní Molnije, běžné FPV i FPV na optickém vlákně. Pokud drony nenajdou primární cíl, tedy zákop, vozidlo nebo skupinu vojáků, útočí na cesty, domy a logistické trasy. Bez obrany by se tak ruské FPV rychle promítly do ztrát pěchoty, do zásobování i do přesunů.
Ruská strana přitom taktiku průběžně mění. Přelaďuje frekvence videosignálu, upravuje trasy letu a zkouší nové postupy. Bilance 5. oddílu proto platí pro jeden úsek a pro týden před 14. říjnem. Trvalou převahu z ní vyvodit nelze, obě strany se navzájem přizpůsobují dál.
Ve stejný den hlásil Generální štáb Ukrajiny na celé frontě 229 bojových střetů. Na pokrovském směru Rusové zaútočili 39krát, což je zhruba šestina všech střetů toho dne. Na kosťantynivském směru zaznamenal štáb 12 útoků. Doněcká oblast patří k nejvytíženějším úsekům celé války.
Čtyřčlenná posádka proti bilanci celé brigády u Dobropillji
Omega nebrání doněckou oblohu sama. Národní garda od roku 2024 rozšířila program ničení nepřátelských dronů z jednoho pododdílu na víc než dvacet jednotek. Vznikly nové pluky bezpilotních systémů i samostatný pluk krytí vzdušného prostoru. Na stejných směrech bojují také brigády Azov a Chartija.
Brigáda Burevij u Dobropillji ohlásila za jeden zářijový týden 291 zničených dronů, z toho 222 FPV a 69 Molnijí. Celá brigáda tedy zvládla necelých pětkrát víc než jediná posádka Omegy. Brigáda je celý útvar s mnoha posádkami. I kdyby se ke čtveřici operátorů připočetl celý řetězec kolem padesáti lidí, vychází výkon Omegy na člověka výrazně lépe. Přesný přepočet na hlavu udělat nejde, protože velikost brigády v bilanci uvedená není.
K červenci 2026 figurovala Omega v interním žebříčku platformy Delta na 28. místě z 225 jednotek Sil obrany, tedy zhruba v nejlepší osmině. Mezi jednotkami Národní gardy jí patřilo 4. místo.
V noci na 14. října zasáhly Síly obrany ruské odpaliště u Doněcku
Omega není běžná liniová jednotka. Na svém webu uvádí sedm samostatných oddílů a specialisty od odstřelovačů přes bojové potápěče až po odborníky na robotiku a bezpilotní systémy. Díky této šíři může skládat protidronové mise jako komplexní operace, ve kterých má každý článek řetězce přesně určenou roli.
Zatímco posádky jako ta z 5. oddílu čistí vzduch nad zákopy, jiné složky míří na dronovou infrastrukturu v hloubce. Podle Generálního štábu zasáhly Síly obrany v noci na 14. října u Doněcku místo, kde Rusové útočné drony skladovali, připravovali a odpalovali.