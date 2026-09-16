Čtyři dekády jsme se pletli. Marvel mění historii Venoma. Drsný zvrat odhaluje jeho temné tajemství

Venom dnes patří k ikonickým postavám, které si člověk vybaví už při zaznění jeho jména. Obrovská tlama, ostré zuby a dlouhý jazyk. Jenže začátky jeho příběhu byly mnohem nenápadnější. Všechno začalo v roce 1984, kdy Spider-Man během Secret Wars navlékl černý kostým. Až později se ukázalo, že nejde o obyčejný oblek, ale o živého mimozemského symbionta. Peter Parker se ho nakonec pokusil zbavit, a právě tady se začíná psát historie jedné z nejzajímavějších postav Marvelu. Spider-Man si myslel, že se ho snaží ovládnout, ale…
Když Peter zjistil, co se pod tmavým trikotem skutečně skrývá, pomocí zvuku kostelních zvonů docílil úplného oddělení od symbionta. Bylo to to nejjednodušší a zároveň nejsmutnější, co mohl udělat. Symbiont ještě nebyl Venomem, kterého známe dnes. Byl jen mimozemským organismem, který se snažil přežít a spojením si vytvořil silné pouto ke svému hostiteli.
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Jeho agresivní reakce tak přicházela ve chvíli, kdy se ho Spider-Man pokoušel násilně odstranit. Během společného života převzal část Peterových emocí a postupně si k němu vytvořil vlastní vztah. A když nakonec Peterovi hrozilo nebezpečí, obětoval se, aby ho ochránil.
Jenže Peter samozřejmě netušil, co se opravdu mezi nimi odehrálo. Pro něj byl černý kostým nebezpečným parazitem, kterého se musel zbavit.
Foto: Sony Picures/Falcon A tak se zrodil Venom a ti ostatní…
Jenže symbiont přežil a našel si nového hostitele – zhrzeného novináře
Eddieho Brocka, který měl se Spider-Manem nevyřízené účty. Když se oba spojili, vznikl Venom, který se poprvé naplno představil v komiksu The Amazing Spider-Man #300 v roce 1988. Jenže se postupem času měnil a z padoucha byl najednou antihrdinou, který s Peterem dokázal v některých příbězích dokonce spolupracovat.
Nebyl jediným symbiontem. Přibyli
Carnage, Scream, Toxin, Anti-Venom a později také Knull, který se stal bohem celé této rasy. Venom měl v průběhu let řadu hostitelů. Jedním z nejzajímavějších byl Flash Thompson, kterého si pro tohle spojení dokonce cíleně vybrala vláda. Vznikl tak Agent Venom – voják, který měl jeho schopnosti využívat jako zbraň. Venom byl zfilmovaný i animovaný
I když Venoma proslavil komiks, animovaný seriál Spider-Man z roku 1994 pak jeho popularitu rozšířil mezi další generace. Objevil se v několikadílné epizodě The Alien Costume a následně se vrátil v příbězích Venom Returns a Carnage. Poté se ukázal v dalších marvelovských projektech. A pokaždé fungoval trochu jinak. Někdy jako Spider-Manův protivník, jindy jako neochotný spojenec.
Foto: New World Entertainment Films
Na velké plátno se dostal už v roce 2007, kdy ho
Sam Raimi obsadil do Spider-Mana 3. Eddieho Brocka tehdy hrál Topher Grace a úplně se to nepovedlo, jak přiznává i sám herec. Postava byla v přeplněném filmu upozaděna a dostala druhou šanci až o více než deset let později.
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Venoma s
Tomem Hardym kritici rozcupovali (31 % na Rotten Tomatoes), ale diváci jásali nadšením a film se stal obrovským komerčním hitem s tržbami přesahující 856 milionů dolarů. Tom Hardy roli pojal trochu jinak. Jeho Eddie Brock je chaotický, často působí jako naprostý zoufalec a velká část kouzla stojí právě na jeho vztahu se symbiontem. Další díly už nedokázaly vydělat tolik, a tak se jeho filmové tažení stalo jen trilogií. Zdroje: Fandom, ComicBook, ScreenRant, Games Radar, Rotten Tomatoes