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Čtyři dekády jsme se pletli. Marvel mění historii Venoma. Drsný zvrat odhaluje jeho temné tajemství

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Venom je oblíbenou marvelovskou postavou, jeho původ ale skrývá zásadní a opomíjený detail. Nový pohled na více než čtyři desetiletí starý příběh ukazuje, že symbiont možná nikdy nebyl takovým monstrem, za jakého byl považován. Zpětně se tak mění slavný moment celé jeho historie.
Čtyři dekády jsme se pletli. Marvel mění historii Venoma. Drsný zvrat odhaluje jeho temné tajemství

Čtyři dekády jsme se pletli. Marvel mění historii Venoma. Drsný zvrat odhaluje jeho temné tajemství

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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