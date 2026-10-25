Čtyři budíky zakopané v zemi vyženou krtky z celé zahrady. Stačí nastavit různé časy a zvířata se zblázní z hluku

Ráno je trávník rovný, večer na něm v řadě stojí pět čerstvých hromádek hlíny. Kdo to zažil, ví, jak rychle dojde trpělivost. Zahrádkářské návody nabízejí řešení za necelou tisícovku: několik bateriových budíků, každý nastavený na jinou hodinu, zavřených do sklenic nebo spuštěných do trubky a zakopaných přímo u krtčích tahů. Podzemní obyvatel pak během dne opakovaně slyší a cítí zvonění tam, kde chce mít klid. Prošli jsme biologii krtka, český právní rámec i ceny a sestavili postup, který dává metodě co největší šanci.
Proč krtka zvonění pod zemí vyruší
Krtek obecný (
Talpa europaea) tráví téměř celý život v síti podzemních tunelů. Zrak má chabý, o to víc spoléhá na ostatní smysly. Český Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ mu přisuzuje poměrně dobrý sluch a plašičky či rušičky řadí mezi doporučená preventivní opatření.
Odborná literatura o sluchu savců jde do detailu. Krtek reaguje na zvuky zhruba do 15 až 16 kHz a nejcitlivější je kolem 3 kHz. Ostré pípání či drnčení obyčejného budíku leží právě v tomto pásmu. Zvíře, které se orientuje sluchem a vibracemi, tak dostává do své chodby opakovaný, nevítaný signál.
Druhým argumentem pro budíky je krtčí povaha. Krtci jsou samotáři a své teritorium urputně hájí. Podle britské Královské zahradnické společnosti (RHS) má celou paseku na menší zahradě často na svědomí jediný jedinec. Jeho domovský okrsek se podle databáze Animal Diversity Web pohybuje mezi 300 a 3 000 m², takže jeden hrabal obsáhne klidně celý pozemek u rodinného domu. Čtyři rušiče rozmístěné po jeho trase proto dokážou obtěžovat prakticky celé jeho panství.
Návod krok za krokem: sklenice, trubka a čtyři různé časy
Základní recept pochází z ruských zahrádkářských příruček a v obměnách koluje i po českých skupinách. Existují dvě varianty instalace.
Varianta se sklenicí: Kupte levné budíky na baterie se zvukovým buzením. Elektronické se hodí víc než mechanické, protože je netřeba pravidelně vyhrabávat a natahovat. Každý nastavte na jiný čas zvonění. Vložte je do sklenic se šroubovacím víčkem, víčko utěsněte (stačí izolepa nebo silikon) a přidejte sáček silikagelu proti vlhku. Zakopejte je na různých místech zahrady, vždy u aktivních krtinců.
Varianta s trubkou: Do země svisle zapusťte zhruba půlmetrovou trubku, ideálně s otvory ve spodní části, aby se zvuk lépe šířil do okolí. Budík spusťte dovnitř na drátu, takže ho kdykoli vytáhnete kvůli výměně baterie. Ústí trubky chraňte uříznutou PET lahví nebo vodotěsnou krytkou.
Časy zvonění rozložte tak, aby se budíky nikdy nerozdrnčely současně. Osvědčený rozpis: ráno, kolem poledne, odpoledne a navečer. Smyslem je opakované, nepředvídatelné vyrušování během celého dne, nikoli souvislý rámus. U digitálních modelů zapněte denní opakování, u analogových si předem ověřte, že se budík další den spustí sám.
Kam budíky zakopat: mapa podle čerstvých krtinců
Nahodilé zakopání doprostřed trávníku plýtvá potenciálem celé sestavy. Mnohem účinněji působí síť rušičů rozmístěná podle krtčí dopravní mapy:
První budík k nejčerstvějšímu krtinci, kde je hlína ještě vlhká a kyprá. Druhý ve směru, kterým se řada krtinců prodlužuje. Třetí k okraji trávníku nebo záhonu, odkud krtek na pozemek nejspíš přichází. Čtvrtý na opačný konec aktivní zóny.
U větších pozemků se lze orientovat podle výrobců komerčních plašičů, kteří doporučují rozestupy 20 až 30 metrů. Pokud krtinců přibude jinde, budík jednoduše přestěhujte.
Načasování rozhoduje stejně jako umístění. RHS uvádí nejvyšší krtčí aktivitu v pozdní zimě a časném jaru; studie z odborného časopisu Journal of Applied Ecology zaznamenala vrcholy tvorby krtinců na jaře a na podzim. Krtci se navíc od března do června rozmnožují. Instalaci proto plánujte na první čerstvé hromádky v březnu až květnu; druhé okno připadá na říjen a listopad.
A co sousedé? Půl metru hlíny a uzavřená sklenice zvuk na povrchu výrazně utlumí. Přesto jeden budík vyzkoušejte, než ho zahrabete, a vyhněte se místům u plotu, terasy či pod okny ložnice. Kovová trubka může zvonění přenášet výrazněji, plastová je diskrétnější.
Budíky, plechovky, voda a kupované plašiče v přímém souboji
Domácí plašič nevzniká ve vzduchoprázdnu. Zahrádkáři zkoušejí celou škálu triků a každý má svá úskalí.
Metoda Orientační cena Silné stránky Slabiny 4 bateriové budíky cca 1 000 Kč + baterie rušení přímo pod zemí, nastavitelné časy, snadná oprava vlhkost, výměna baterií Plechovka na kovové tyči téměř zdarma jednoduchost závisí na větru, za bezvětří mlčí Solární plašič od 86 Kč, značkové kusy od 685 Kč pravidelný signál, bez baterií výrobce slibuje voděodolnost, ne vodotěsnost Odpuzující rostliny cena sadby trvalé, okrasné, jedlé působí pozvolna, spíš jako doplněk Zaplavení chodeb voda žádná plýtvání vodou, rozsáhlé tunely zalití odolají
Budíková varianta tak cenou nemusí přebít nejlevnější solární kolíky z e-shopů, zato poskytuje plnou kontrolu nad časem i místem rušení a vadný kus vyměníte za pár minut. Zaplavování tunelů nedoporučuje ani poradenská služba Kalifornské univerzity (UC IPM). Krtčí labyrint je natolik rozvětvený, že voda většinou jen zmizí v zemi.
Rostliny jako česnek, cibule, narcisy a aksamitníky se hodí jako tiší spojenci budíků. Česnek s cibulí patří do slunných okrajů záhonů s propustnou půdou a sází se od podzimu do zimy. Narcisy vysaďte v září do pásů podél trávníku a kolem stromů. Aksamitníky lemují zeleninové záhony a cestičky a kvetou od května do října.
Petrolej, dehet či čpavek nalévané do chodeb raději vynechte. Zamoří půdu i spodní vodu a ohrožují domácí zvířata, žížaly i další užitečné tvory.
Legální a šetrné odhánění: co zákon dovolí a proč krtka jen vystrnadit
Krtek obecný nefiguruje v seznamu zvláště chráněných druhů podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. Volnou ruku to však neznamená. Jako obratlovce ho chrání zákon na ochranu zvířat proti týrání, podle něhož nelze zvíře bez důvodu usmrtit ani mu působit utrpení. Pasti, jedy a improvizované „likvidační“ metody se tak dostávají na tenký led. Zvuková rušička, která krtka pouze vystrnadí, představuje pro běžného zahrádkáře nejbezpečnější cestu z hlediska práva i svědomí.
Odhánění dává smysl i z praktického hlediska. Krtek nežere zeleninu ani kořeny, živí se žížalami, larvami a dalšími půdními bezobratlými. Rostlinolékařský portál ho dokonce označuje za spíše užitečného, protože likviduje larvy škůdců a plže a provzdušňuje půdu. Škody jsou hlavně kosmetické: krtince v trávníku a podryté sazenice. Vykopaná zemina navíc nemusí skončit na kompostu, po proschnutí poslouží jako jemný substrát do výsevních směsí nebo k dorovnání trávníku.
Pozor na předčasnou radost. Uvolněné teritorium podle Animal Diversity Web rychle obsadí sousední krtek a zahrada plná žížal láká dál. Hlídejte baterie, po vydatném dešti zkontrolujte sklenice a budíky přesouvejte za novými krtinci. Pokud krtek po týdnu hrabe dál, posuňte rušiče blíž k čerstvým tahům, prostřídejte časy a přidejte plechovky nebo výsadbu. Dejte metodě sedm až čtrnáct dní. Když ani po třech týdnech nezabere, chraňte cenné záhony pletivem zapuštěným do hloubky zhruba 50 cm, ideálně ještě před výsadbou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková