Čtyři Angličané rozebrali Chorvatsko na jeho vlastním stadionu. Prohra 0:7 je nejtěžší v chorvatské historii

Chorvatsko mělo v sobotu 3. října 2026 na stadionu Rujevica v Rijece za celý zápas jedinou opravdovou šanci, a to až za stavu 0:3. Trenér Thomas Tuchel po utkání mluvil o kompletním výkonu od první do poslední minuty. Průběh zápasu mu dává za pravdu, protože jeho tým skóroval v obou poločasech a ani v závěru nepřestal útočit.
Čtyři góly do přestávky, první už v osmé minutě
Harry Kane otevřel skóre v osmé minutě a od té chvíle Chorvatsko jen dotahovalo ztrátu. Jude Bellingham zvýšil ve 21. minutě po průnikové přihrávce, která rozdělila střed chorvatské obrany vedví. Ve 39. minutě dal třetí gól Anthony Gordon a čtvrtý přidal Bukayo Saka těsně před odchodem do kabin.
Druhý poločas pokračoval stejně. Kane se trefil podruhé v 53. minutě. Saka si svůj druhý gól připsal v 68. minutě.
Poslední branku dal Morgan Rogers, který přišel z lavičky a v 87. minutě uzavřel skóre na 0:7.
Recept na chorvatskou obranu prozradil po zápase sám Kane
Šest ze sedmi gólů nastříleli čtyři hráči základní sestavy, kteří si během zápasu neustále prohazovali místa. Kane to po utkání popsal takto: „Všichni čtyři vpředu umíme měnit pozice. Jeden stáhne obránce, druhý naběhne do prostoru, třetí si najde míč mezi řadami.“ Bellingham se objevoval jednou jako ofenzivní záložník za útočníkem, podruhé jako hráč, který kryje celý prostor mezi oběma vápny. Gordon opakovaně nabíhal za obranu z levé strany a Saka si z pravého křídla stahoval míč do středu hřiště.
Chorvatská obrana se v té rotaci nedokázala zorientovat. Kane řekl, že soupeř nestačil anglickému tempu, pohybu a náběhům. Jeho vlastní bilance je dva góly a dvě přihrávky na gól, takže se přímo podílel na čtyřech ze sedmi branek. V 31 letech je tak dál hráčem, přes kterého anglický útok prochází. Za reprezentaci má na kontě 89 gólů.
Proč v hledišti seděly jen děti do 14 let a stovka Angličanů
Chorvatský fotbalový svaz HNS si odpykával disciplinární trest od UEFA za výtržnosti fanoušků při čtvrtfinále předchozího ročníku proti Francii. Trest zahrnuje jeden domácí zápas bez diváků a jeden venkovní bez chorvatských příznivců. Na tribunách v Rijece proto seděly jen organizovaně přivedené děti do 14 let a zhruba stovka anglických fanoušků. Vstupenky jim přidělila UEFA po dohodě s anglickým svazem.
Podle anglického svazu utržilo Chorvatsko nejtěžší porážku ve své historii. Ještě nedávno přitom patřilo ke světové špičce. Na mistrovství světa 2018 bralo stříbro, o čtyři roky později bronz a v roce 2023 hrálo finále Ligy národů. Pak přišel konec už ve skupině na Euru 2024 a vyřazení v osmifinále letošního mistrovství světa. Domácí výprask 0:7 tuhle řadu prodlužuje a ukazuje, že generační obměna chorvatskému týmu zatím nevychází.
Úterní soupeř na Wembley? Česko, které ve skupině nemá ani bod
Anglie má ve skupině A3 šest bodů. Do soutěže přitom nevstoupila dobře, protože v prvním kole doma prohrála se Španělskem 2:3. V předchozím zápase porazila v Praze Česko 2:0, ale rozhodla až po přestávce a po červené kartě Pavla Šulce. Jasnější výkon než v Rijece od ní v této skupině zatím nikdo neviděl.
Postup do čtvrtfinále ale Anglie jistý nemá, ve skupině zbývají tři zápasy. Česko je zatím bez bodu a jeho šance na postup se po každém kole zmenšují.
Další zápas hraje Anglie v úterý 6. října na Wembley proti Česku. Kane do něj půjde se 124 starty za reprezentaci a dalším zápasem vyrovná rekord Petera Shiltona, který jich má 125.