Čtvrteční díl Ulice: Naštvaná Adriana, Magdino podezření, Rosťova druhá šance a Patrik se přizná k těhotné milence

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Ve čtvrteční epizodě Ulice se bude řešit Patrikova těhotná milenka, o které se rozhodne Blance říct. Ta dnes nebude mít dobrý den, protože si ji pak odpoledne po náročném dni podá Adriana kvůli Klárce. Magda se svěří Petrovi ohledně svého podezření a Vanda bude sledovat Sandru. Magdiny obavy
Magda se svěří Eddiemu, že má obavy z toho, že jim ještě pojišťovna neproplatila pojistnou událost. Jde o ten hořící kamion a celá záležitost měla být vyřešená už před týdnem. Celý den kvůli tomu mezi vyučováním telefonuje.
Večer se se svými obavami svěří i Petrovi. Z pojišťovny jí odpovídali vyhýbavě a nedostala žádnou kloudnou odpověď. Podle ní to možná bylo úplně jinak, než Filip prezentuje. Petr jej obhajuje, podle něj je problém na straně pojišťovny a jen nestíhají.
Rosťova druhá šance
V Království hraček se slaví – Lindě totiž ráno volali z Barcelony, a i když byla jejich prezentace příšerná a nepovedla se, zakázku jim dají. Výrobky se jim totiž líbí a s Královstvím chtějí do budoucna spolupracovat.
Irena si Rosťu pozvala do školy s tím, že byla včera možná až příliš odtažitá a Rosťa se omluví, že byl zase nejspíš trochu „až moc“. Přenechá jí tři sady hraček, že si je mají děti vyzkoušet. Irena to odmítne s tím, že když to dá dětem, mohlo by se to rozbít. Rosťa ale rovnou poznamená, že si nerozumí, on jim sadu nepůjčuje, ale nechává. Irena je mile překvapená – tohle se jí ještě nestalo. Pak se to snaží před Lindou obhájit, že o sady přišel. Ale ta je nadšená, že do toho šel znovu a sady objedná nové. Ty už ale nesmí nikomu nechat.
Chce si dítě nechat
Blanku dnes čeká schůzka s Patrikem, na které se jí svěří, že je jeho milenka Gita těhotná a chce si dítě nechat. Blanka vidí jediné možné řešení – musí to říct Veronice. Patrikovi se do toho moc nechce, začne se litovat a dodá, že za dva týdny mají svatbu. Blanka na něj vyjede, že na to měl myslet dřív a musí brát ohled i na ni – ona se teď nedokáže Veronice ani podívat do očí ze strachu, že se prozradí.
Veronika si odchytne Blanku na ulici a pozve do salonu. Chce se jí zeptat, jestli s Patrikem teď nemluvila – přijde jí, že toho má teď moc. Včera byl dost divný a během vybírání obleku měla pocit, že se jí tam zhroutí. Blanka se raději rychle vymluví na moc práce a zmizí.
Když se chce Blanka Evženovi svěřit, zazvoní zrovna Adriana. Podá si oba s tím, že Klárka nešla spát tak, jak řekla – tedy v devět. Vadí jí, že nedodrželi to, co po nich chtěla. Blanka má za to, že by měla přestat chtít mít nad vším naprostou kontrolu. Když odejde, svěří se o novinkách ohledně Patrika Evženovi a ten je v šoku.
Sledovací akce
Vanda si po kontrole u lékaře šla počkat před obchod, ve kterém Sandra pracuje. Jakmile skončí, zamíří za ní až k jejímu domu. Jenže sotva vezme za kliku od brány a vejde, Sandra otevře okno a dojde na slovní přestřelku. I tak odchází Vanda s novou informací – Sandra má manžela. To pak neváhá večer svěřit Luďkovi, který Vandu překvapí s tím, že o tom dávno ví.
Seriál
Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).