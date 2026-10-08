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Čtvrteční díl Ulice: Naštvaná Adriana, Magdino podezření, Rosťova druhá šance a Patrik se přizná k těhotné milence

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Ve čtvrteční epizodě Ulice se bude řešit Patrikova těhotná milenka. Magda se svěří Petrovi ohledně svého podezření a Vanda bude sledovat Sandru.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:06

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