Čtveřice cizinců podvedla úřad práce o téměř tři miliony. Zneužili desítky Ukrajinek

Moravskoslezští kriminalisté uzavřeli případ čtveřice cizinců, kteří podle vyšetřovatelů systematicky okrádali český stát prostřednictvím zneužití příspěvků určených domácnostem ubytovávajícím ukrajinské uprchlíky. Policie nyní předá rozsáhlý spis státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. Obviněným hrozí trest odnětí svobody v rozmezí dvou až osmi let.
Oba muži se podle kriminalistů od konce roku 2022 do poloviny roku 2023 zaměřili na ukrajinské ženy v tísni, kterým nabídli pomoc s vyřízením humanitární dávky. Pod záminkou pomoci získali jejich bankovní identity a následně bez jejich vědomí elektronicky podávali žádosti o příspěvky pro solidární domácnosti. Celkem šlo o téměř 750 žádostí jménem více než 70 ukrajinských žen, přičemž v žádostech úmyslně uváděli nepravdivé údaje.
Vyplacené peníze si muži nechávali pro sebe. Jejich partnerky se pak podle policie zapojily do legalizace takto získaných prostředků, přičemž o původu peněz věděly. Čtveřice za ně pořizovala drahé zahraniční dovolené a nakupovala v internetových obchodech, kde evidují policisté tisíce transakcí.
Vyšetřování zahájila policie v polovině roku 2023 a zahrnovalo podrobnou analýzu žádostí, finančních toků i ověřování pravosti osobních dokladů ve spolupráci s odborem cizinecké policie. Výsledkem je spis o 12 šanonech a téměř 5 000 stranách.
Škoda způsobená úřadu práce dosahuje téměř 2,8 milionu korun, přičemž policie zdůrazňuje, že kdyby úřad proplatil i zamítnuté žádosti, mohla celková částka přesáhnout 5,8 milionu korun. Zhruba polovina škody je podle mluvčí moravskoslezské policie Soni Štětínské již uhrazena. Prodejem zajištěného motocyklu se podařilo získat přibližně 300 000 korun, dalších přibližně 70 000 korun zajistili policisté v cizí měně.
Muži čelí obvinění z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti, ženy pak pouze z legalizace výnosů. Všichni čtyři jsou cizinci s přechodným pobytem v Česku a trestní stíhání je vedeno na svobodě.
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