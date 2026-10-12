Čtenářka z Olomoucka řeší přijímačky s dcerou. Letos je důležitý termín, který rodiče snadno přehlédnou

Rodiny deváťáků si v posledních letech zvykly, že hlavní přijímací maraton na střední školy začíná až po Novém roce. U části uchazečů ale letos může být únor pozdě. Od školního roku 2026/2027 se výrazně mění harmonogram přijímacího řízení do konzervatoří. Kritéria školy zveřejní už během října a přihlášky se budou podávat od 1. do 30. listopadu 2026. Talentové zkoušky pak přijdou na řadu hned v lednu. Dobrou zprávou je, že zájemce o konzervatoř tím nepřichází o možnost později zkusit také běžnou střední školu. V redakci jsme se podívali na příběh čtenářky z Olomoucka, jejíž dcera letos končí základní školu a vedle běžných středních škol zvažuje také konzervatoř. Rodina měla v hlavě především únor, který je s podáváním přihlášek na střední školy spojený z minulých let. Jenže právě u konzervatoře by letos takový postup znamenal zásadní problém. Přijímací řízení se totiž poprvé řídí novým harmonogramem a přihlášku bude nutné podat už během listopadu. Změna platí od 1. září 2026 a týká se přijímacího řízení pro školní rok 2026/2027. Ministerstvo školství ji popsalo jako předsunutí přijímaček na konzervatoře. Zatímco v předchozím systému byly termíny více propojené s běžným přijímacím řízením na střední školy, nyní budou konzervatoře postupovat dříve. Pro rodiny, které o tomto typu studia vůbec neuvažují, se tím nic zásadního nemění. Kdo ale doma má dítě mířící na hudbu, tanec, zpěv nebo jiný konzervatorní obor, měl by si letos kalendář hlídat podstatně dříve. První důležité datum přijde už v říjnu Čtenářka z Olomoucka tak nemusí čekat až na zimu, aby zjistila podmínky jednotlivých škol. Ředitelé konzervatoří mají první kolo přijímacího řízení vyhlásit v období od 15. do 31. října 2026. Právě tehdy se rodiny dozvědí konkrétní kritéria, podobu talentových či školních zkoušek a další požadavky zvolené školy. Na samotné podání přihlášky pak bude celý listopad. Lhůta začíná 1. listopadu a končí 30. listopadu 2026. Uchazeč se může hlásit nejvýše na dvě konzervatoře, případně na dva obory či dvě zaměření oboru v rámci jedné školy. Přihlášky se přitom řadí podle priority. Právě listopadový termín je největší praktickou změnou. Rodič, který by automaticky čekal na únorový termín běžných přihlášek na střední školy, by listopadovou lhůtu pro konzervatoř minul. Změna se netýká pouze data na formuláři. Posouvá dopředu prakticky celé rozhodování. Rodiny budou muset už během října vědět, které konzervatoře chtějí porovnávat, prostudovat jejich kritéria a následně určit pořadí škol či oborů. Zkoušky se přesouvají hned na začátek ledna Ani po odeslání přihlášky nebude následovat několikaměsíční čekání. Talentové a případné školní přijímací zkoušky se mají uskutečnit v lednu 2027. Podle zářijového informačního servisu ministerstva se řádné zkoušky uskuteční od 2. do 7. ledna 2027 a náhradní termíny budou následovat od 18. do 30. ledna. Výsledky prvního kola přijímacího řízení do konzervatoří mají být zveřejněny 8. února 2027. Z pohledu uchazeče je to poměrně výrazná změna rytmu celého školního roku. O případném přijetí na konzervatoř se může dozvědět ještě předtím, než skončí termín pro podávání přihlášek do hlavního kola na ostatní střední školy. Právě to je záměrem nové úpravy. Přijímací řízení do konzervatoří má být dokončeno ještě před hlavním kolem přijímaček na běžné střední školy. Pro rodinu čtenářky z Olomoucka to znamená, že nejintenzivnější část přípravy může přijít už na přelomu podzimu a zimy. Zatímco spolužáci její dcery budou teprve dokončovat výběr středních škol, ona už může mít za sebou talentovou zkoušku. Přijetím na konzervatoř si dítě nezavře cestu jinam Tady přichází jedna z nejdůležitějších novinek. Rodiče se nemusí bát, že by listopadovou přihláškou na konzervatoř museli definitivně rozhodnout mezi uměleckým a jiným studiem. Uchazeč o konzervatoř může následně od 1. do 22. února 2027 podat také přihlášky do dalších oborů středního vzdělávání. A to bez ohledu na to, zda byl do konzervatoře přijat, nebo nebyl. Pokud se tedy dcera čtenářky z Olomoucka dostane například na konzervatoř, ale současně bude chtít zkusit gymnázium nebo jinou střední školu, únorové přihlášky podat může. Nemusí se svého dalšího výběru vzdávat jen proto, že už má výsledek z konzervatoře. Systém však obsahuje důležitou pojistku proti tomu, aby jedno dítě dlouhodobě blokovalo dvě místa. Pokud je uchazeč následně přijat do jiného oboru střední školy v běžném přijímacím řízení, jeho přijetí do konzervatoře automaticky zanikne. Priorita tedy nakonec rozhoduje. Rodina může na začátku roku pracovat s více možnostmi, ale výsledný systém má určit jednu školu, na kterou uchazeč skutečně nastoupí. I běžné přihlášky mají letos trochu jiný kalendář Rodiče letošních deváťáků by si měli všimnout ještě jednoho data. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení na běžné střední školy bude možné podávat od 1. do 22. února 2027. Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a nástavbové studium je naplánovaná na 12. a 13. dubna 2027. Uchazeči o víceletá gymnázia ji budou skládat 14. a 15. dubna. Náhradní termíny připadnou na 29. a 30. dubna. Pro běžnou rodinu tak mohou vedle sebe existovat dva odlišné přijímací kalendáře. Konzervatoř: říjen, listopad, leden a začátek února. Ostatní střední školy: únor a následně dubnové zkoušky. Právě proto může být letošní změna zrádná. Kdo sleduje pouze informace určené většině deváťáků, může mít pocit, že na rozhodování zbývá několik měsíců. U konzervatoře už ale během několika týdnů začnou školy zveřejňovat konkrétní kritéria. Změna se týká i doporučení z poradny Nový školní rok přinesl ještě jednu úpravu, která se dotkne části uchazečů. Pokud dítě potřebuje uzpůsobit podmínky přijímacího řízení a k přihlášce přikládá doporučení školského poradenského zařízení, od 1. září 2026 musí dokument obsahovat registrační identifikátor a být v digitalizované podobě zanesen v systému DiPSy. Pokud starší doporučení identifikátor nemá, ministerstvo doporučuje obrátit se na školské poradenské zařízení a požádat o jeho digitalizaci a přidělení identifikátoru. Při elektronickém podání se pak identifikátor zadává přímo do přihlášky. To může být důležité právě u rodin, které mají doporučení vyřízené z minulosti a automaticky předpokládají, že jej jednoduše znovu přiloží. Kontrola dokumentů s předstihem může ušetřit komplikace těsně před uzávěrkou. Letos se vyplatí začít výběr školy dříve Pro čtenářku z Olomoucka je tedy nejdůležitější jednoduchá informace: jestli dcera vážně uvažuje o konzervatoři, říjen už není příliš brzy na řešení přijímaček. Naopak. Od 15. října mohou školy začít zveřejňovat kritéria a 30. listopadu období pro podávání přihlášek skončí. Nový harmonogram zároveň rodinu nenutí vsadit vše na jedinou kartu. Uchazeč může absolvovat přijímací řízení na konzervatoř a v únoru se stále přihlásit na další střední školy. Právě tato kombinace má umožnit, aby bylo umělecké přijímací řízení dokončeno dříve a současně uchazeči nepřišli o další možnosti. Největším rizikem letošního roku tak nemusí být samotná talentová zkouška, ale starý kalendář uložený v hlavě rodičů. U konzervatoří už totiž únor není měsícem, kdy se přijímací řízení teprve rozbíhá. V tu dobu už bude první kolo prakticky rozhodnuté. Zdroje: Edu.cz, MŠMT