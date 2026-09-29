Čtenářka z jižní Moravy sáhla po řidičáku a zarazilo ji datum. V říjnu čeká stejná věc přes 50 tisíc lidí

Řidičský průkaz patří k dokladům, jejichž platnost člověk kontroluje podstatně méně často než například technickou kontrolu auta. Letos se to může vymstít nezvykle velkému počtu motoristů. Jen během října 2026 má podle údajů Ministerstva dopravy skončit platnost více než 51 tisícům řidičských průkazů, což z října dělá jeden z nejsilnějších měsíců letošní výměny. Dobrou zprávou je, že kvůli novému dokladu už není nutné chodit na úřad. Žádost lze podat přes internet a hotový řidičák si dokonce nechat poslat do výdejního boxu nebo na výdejní místo. V redakci jsme se podívali na příběh čtenářky z jižní Moravy, která svůj řidičský průkaz běžně vytahuje jen výjimečně. V Česku jej při řízení nemusí vozit u sebe, a tak doklad většinu času zůstává doma. Když se na něj po delší době podívala, zjistila, že datum jeho platnosti se nebezpečně přiblížilo. Nejde přitom o nijak neobvyklou situaci – řidičský průkaz se zpravidla mění po dlouhých letech a právě proto může termín snadno vypadnout z hlavy. Letos je problém aktuální pro statisíce lidí. Na začátku roku mělo během roku 2026 skončit celkem 557 566 řidičských průkazů. Ještě začátkem září Ministerstvo dopravy evidovalo přes 243 tisíc průkazů, jejichž platnost měla vypršet do konce roku. Velká část výměn připadá právě na podzim. Podle květnových statistik mělo v samotném říjnu skončit 51 081 řidičáků a v listopadu dalších 47 344. Příběh čtenářky z jižní Moravy tak dobře ilustruje problém, který se během následujících týdnů může týkat desetitisíců dalších lidí. Zkontrolovat malé datum na přední straně dokladu zabere několik sekund. Samotná výměna je dnes navíc jednodušší než v minulosti. Na úřad už kvůli výměně nemusíte Ještě před několika lety znamenala výměna řidičského průkazu automaticky návštěvu úřadu. Dnes lze celý proces zahájit z domova prostřednictvím Portálu dopravy. Ministerstvo dopravy připomíná, že žádost o výměnu kvůli končící platnosti je možné elektronicky podat už tři měsíce před jejím vypršením. Systém využívá údaje, které už stát má k dispozici. Uživatel se přihlásí do Portálu dopravy, zvolí příslušnou službu a zkontroluje předvyplněné údaje. Při běžné výměně kvůli konci platnosti lze žádost podat zdarma. Řidič si následně vybere také způsob převzetí nového dokladu. A právě tady přišla v posledních letech další změna. Od července 2025 je možné objednat doručení řidičského průkazu do výdejního boxu nebo na výdejní místo. Ministerstvo letos v září uvádělo, že bezplatnou variantou zůstává vyzvednutí na vybraném úřadu, zatímco doručení do boxu či na výdejní místo stojí 100 korun. Pro čtenářku z jižní Moravy tak konec platnosti nemusí znamenat půlden strávený cestou na úřad a čekáním u přepážky. Pokud splňuje podmínky elektronického podání, může žádost vyřešit z počítače nebo telefonu. O nový průkaz lze požádat už 90 dní předem Častou chybou je čekání až na poslední týden platnosti. Není k tomu důvod. Oficiální Portál veřejné správy uvádí, že o nový řidičský průkaz lze požádat ve chvíli, kdy do konce platnosti stávajícího zbývá 90 dnů. Žádat lze samozřejmě také v případě, že průkaz už platnost ztratil. Právě možnost vyřídit výměnu s tříměsíčním předstihem může být praktická pro lidi, kteří vědí, že budou později cestovat nebo jednoduše nechtějí na doklad myslet na poslední chvíli. Ministerstvo dopravy letos opakovaně upozorňuje, že podzim patří z hlediska počtu končících řidičáků k nejvytíženějším částem roku. Kdo má řidičský průkaz uložený doma a dlouho jej neviděl, měl by se proto zaměřit právě na datum označené na dokladu jako konec platnosti. Není dobré spoléhat na to, že si člověk automaticky vzpomene po deseti letech od posledního vydání. Zvlášť početná je letos skupina starších motoristů. Podle zářijových údajů mělo do konce roku zbývat k výměně bezmála 86 tisíc průkazů lidí ve věku 61 let a více. Propadlý řidičák neznamená ztrátu řidičského oprávnění U řidičských průkazů je důležité rozlišovat dvě věci, které se v běžné řeči často zaměňují: řidičské oprávnění a samotný řidičský průkaz. Propadnutí plastové kartičky automaticky neznamená, že člověk přišel o své řidičské oprávnění. Znamená však, že nemá platný doklad, který je pro řízení vyžadován. Portál veřejné správy to shrnuje jednoznačně: každý, kdo řídí motorová vozidla, musí mít platný řidičský průkaz. Pokud původnímu dokladu skončila platnost, je potřeba požádat o nový. To je také důvod, proč není dobré výměnu odkládat s argumentem, že člověk řidičák stejně v Česku fyzicky vozit nemusí. Povinnost mít kartičku při jízdě u sebe byla sice zrušena, ale požadavek na platný řidičský průkaz tím nezmizel. Pokud tedy čtenářka zjistí, že její doklad platí například do poloviny října, nemusí jej od tohoto dne fyzicky hledat v kabelce při každé jízdě. Musí ale zajistit, aby měla platný řidičský průkaz. Nejvíce výměn čeká Středočeský kraj Velké rozdíly jsou také mezi jednotlivými regiony. Podle údajů Ministerstva dopravy bylo začátkem září nejvíce průkazů s končící platností ve Středočeském kraji, následovaly Praha a Jihomoravský kraj. Už v květnu ministerstvo uvádělo, že za celý rok připadalo na Středočeský kraj přes 59 tisíc výměn, na Jihomoravský kraj přes 45 tisíc a na Prahu téměř 45 tisíc. Na druhé straně žebříčku se pohybují menší kraje, například Karlovarský. To ale samozřejmě nic nemění na individuální povinnosti řidiče. Rozhodující není bydliště ani věk, nýbrž datum na konkrétním dokladu. Právě Jihomoravský kraj, odkud pochází náš modelový příběh, patří dlouhodobě mezi regiony s vysokým počtem letošních výměn. Čtenářka tak rozhodně není jediná, kdo by měl před říjnem peněženku nebo zásuvku s doklady zkontrolovat. Nový řidičák lze získat úplně bez návštěvy úřadu Digitalizace výměny se už mezi motoristy poměrně rychle ujala. Ministerstvo dopravy v červenci uvedlo, že během předchozího roku využilo možnost nechat si řidičský průkaz doručit do výdejního boxu či na výdejní místo více než 77 tisíc lidí. Síť zahrnuje tisíce výdejních míst a boxů Balíkovny. Elektronicky přitom není možné řešit pouze průkaz, kterému končí platnost. Portál dopravy lze využít také například při ztrátě, odcizení nebo změně osobních údajů a rovněž při žádosti o první řidičský průkaz. Podmínky a případné poplatky se však podle důvodu vydání liší. Pro běžného motoristu, kterému pouze končí desetiletá platnost dokladu, je ale nejdůležitější jednoduchá trojice informací: žádost lze podat 90 dní předem, kvůli běžné výměně není nutná návštěva úřadu a datum platnosti je vhodné zkontrolovat právě nyní. Říjen totiž nebude z pohledu výměn obyčejným měsícem. Podle údajů ministerstva připadalo na říjnové konce platnosti přes 51 tisíc průkazů. Kdo je mezi jejich držiteli, může si problém vyřešit ještě dřív, než se z nenápadného data na plastové kartičce stane skutečná komplikace. Zdroje: Ministerstvo dopravy, gov.cz