Chladnější měsíce znamenají návrat rýmy, kašle i chřipky do domácností, škol a kanceláří. Stoprocentní trik, který člověku zaručí celou zimu bez jediného nachlazení, samozřejmě neexistuje. Některé jednoduché návyky ale mohou riziko nákazy snížit překvapivě účinně. Čtenáři z různých českých regionů sázejí například na to, že si v MHD nesahají na obličej, větrají i v mrazu, hlídají si spánek nebo se při nemoci člena domácnosti přestanou dělit o některé běžné věci. A v případě chřipky zůstává nejúčinnější specifickou prevencí očkování. Nachlazení a chřipku lidé často házejí do jednoho pytle, ve skutečnosti ale nejde o totéž. Chřipka zpravidla nastupuje náhle, často s vysokou horečkou, výraznou únavou, bolestí svalů a kloubů a suchým kašlem. U běžného nachlazení bývá častější rýma, kýchání nebo bolest v krku a celkový průběh bývá mírnější. Proti chřipce navíc existuje očkování, zatímco „nachlazení“ může způsobovat řada různých virů a univerzální vakcínu proti němu nemáme. Přesto mají obě skupiny respiračních infekcí něco společného: šíří se mezi lidmi a riziko nákazy ovlivňuje i naše každodenní chování. Některé nejúčinnější postupy jsou přitom tak obyčejné, že jim lidé často věnují menší pozornost než nejrůznějším „zázračným“ doplňkům stravy. 1. Čtenářka z Vysočiny si v autobuse přestala sahat na obličej Čtenářka z Vysočiny má jeden jednoduchý zvyk. Když jede autobusem, nakupuje nebo se pohybuje na jiném frekventovaném místě, snaží se až do umytí rukou nesahat na oči, nos ani ústa. Zní to jako detail, jenže právě sliznice jsou jednou z cest, kterými se infekce může dostat do organismu. Americké CDC doporučuje nejen pravidelné mytí rukou, ale výslovně také omezení dotýkání se očí, nosu a úst. Člověk během dne sahá na kliky, madla, nákupní vozíky, telefon nebo tlačítka a následně si často úplně nevědomky promne oko či sáhne na nos. Státní zdravotní ústav mezi preventivními opatřeními rovněž uvádí pravidelné mytí rukou a doporučuje nedotýkat se obličeje neumytýma rukama. Zvlášť smysluplné je umýt si ruce po příchodu z venku, před jídlem nebo po kontaktu s předměty, kterých se dotýká velké množství lidí. Pokud není voda a mýdlo k dispozici, může posloužit dezinfekční přípravek na ruce s alespoň 60 procenty alkoholu. Ani ten ale není potřeba používat obsesivně po každém doteku. Praktické je zaměřit se hlavně na situace, kdy se ruce mohou následně dostat k obličeji nebo k jídlu. 2. Čtenář z Plzeňska větrá i tehdy, když je venku zima V zimě máme přirozenou tendenci zavřít okna a udržet draze zaplacené teplo uvnitř. Čtenář z Plzeňska ale během dne několikrát krátce vyvětrá, zvlášť když je doma více lidí. Důvod není v tom, že by čerstvý vzduch nějak „zabil nachlazení“. Respirační viry se však mohou šířit vzduchem a riziko přenosu bývá vyšší v uzavřených a přeplněných prostorech se špatnou výměnou vzduchu. CDC proto zlepšování kvality vnitřního vzduchu řadí mezi základní preventivní opatření proti respiračním infekcím. Doporučuje přivádět dovnitř venkovní vzduch otevřenými okny či dveřmi nebo využívat vhodné čištění vzduchu. Prakticky to může znamenat několik krátkých vyvětrání během dne, například po návštěvě nebo během rodinného setkání. Není nutné nechat okno otevřené celé hodiny a promrazit byt. Zároveň stojí za připomenutí jeden rozšířený omyl. Samotný studený vzduch není původcem chřipky ani běžného nachlazení – obě onemocnění způsobují viry. V zimě však lidé tráví více času společně uvnitř, což vytváří lepší podmínky pro jejich přenos. 3. Čtenářka z Ostravska místo „zázračných vitamínů“ hlídá spánek Police lékáren a drogerií jsou v zimě plné přípravků slibujících podporu imunity. Čtenářka z Ostravska ale jako první řeší něco podstatně méně atraktivního: jestli pravidelně spí dostatečně dlouho. Ani dobrý spánek samozřejmě nevytvoří kolem člověka ochranný štít. CDC jej ale řadí mezi základní zdravé návyky podporující fungování imunitního systému spolu s pohybem, vyváženou stravou a omezením kouření. Také materiály SZÚ zmiňují při prevenci chřipky dostatek odpočinku a spánku. To je důležité hlavně proto, že některé „imunitní“ rady bývají prezentovány téměř jako léčba. Jedna sklenice citronové vody, zázvorový panák ani konkrétní vitamin nezaručí, že člověk infekci nedostane. Mnohem rozumnější je dívat se na životosprávu jako na celek. SZÚ ve svých preventivních materiálech doporučuje vedle spánku také pravidelný pohyb, pestrou stravu, nekouření a dostatečný odpočinek. Nejde tedy o jeden tajný trik, ale o dlouhodobý režim, který vytváří lepší podmínky pro normální fungování organismu. 4. V jihočeské domácnosti má nemocný vlastní sklenici i ručník Jakmile onemocní jeden člen rodiny, může se zdát, že ostatní mají smůlu. Přenos ale není nevyhnutelný. Jedna rodina z jižních Čech proto během nemoci automaticky odděluje sklenice, příbory a další předměty, které přicházejí do blízkého kontaktu s ústy nebo rukama nemocného. SZÚ doporučuje nepůjčovat si při zvýšeném výskytu respiračních infekcí například sklenice, příbory, telefony nebo u dětí hračky. CDC zároveň radí pravidelně čistit často používané povrchy a při nemoci omezit blízký kontakt s ostatními. To neznamená, že je potřeba byt několikrát denně kompletně dezinfikovat. Větší smysl má zaměřit se na věci, kterých se dotýká mnoho lidí – kliky, vypínače, kuchyňskou linku nebo společná zařízení – a současně nezapomínat na větrání a hygienu rukou. Pokud je to možné, nemocný by měl zůstat doma a omezit těsný kontakt s dalšími lidmi. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zabránit šíření infekce, je totiž nepřinést ji vůbec do kanceláře, školy nebo na návštěvu. CDC doporučuje při respiračním onemocnění zůstat stranou od ostatních a do běžných aktivit se vracet až při celkovém zlepšování příznaků a po odeznění horečky bez léků na její snižování. 5. Čtenářka z jižní Moravy s očkováním proti chřipce nečeká na epidemii Poslední rada není trik v pravém slova smyslu, ale u skutečné chřipky má ze všech nejpevnější místo. Čtenářka z jižní Moravy si očkování řeší na podzim, nikoli až ve chvíli, kdy začnou být nemocné celé kanceláře. SZÚ označuje očkování za nejlepší specifickou ochranu proti sezonní chřipce. Ideální období bývá před začátkem hlavní chřipkové sezony, tradičně během října a listopadu. Ochrana se nevytvoří okamžitě – obvykle potřebuje přibližně dva týdny. Právě v polovině listopadu proto ještě nemusí být automaticky „pozdě“. O vhodnosti a dostupnosti očkování je možné se informovat u praktického lékaře nebo očkovacího centra. Zvlášť doporučované je mimo jiné seniorům, chronicky nemocným a dalším skupinám s vyšším rizikem komplikací. Je však důležité očekávat od vakcíny správnou věc. Očkování proti chřipce chrání proti chřipce, nikoli proti všem stovkám respiračních virů, které mohou způsobit rýmu, kašel a běžné nachlazení. I očkovaný člověk proto může během zimy dostat jinou virózu. Nejlepší prevence je překvapivě obyčejná Při pohledu na pět rad může být největším překvapením právě to, jak málo exotické jsou. Žádná nevyžaduje kilogram zázvoru, studenou sprchu v pět ráno ani drahé přípravky na „posílení imunity“. Místo toho se stále opakují stejné základy: čisté ruce, méně sahání na obličej, čerstvý vzduch, dostatek spánku, odstup od nemocných a u chřipky očkování. CDC právě hygienu, kvalitnější vzduch a doporučené očkování řadí mezi základní strategie prevence respiračních infekcí. A právě tady může být největší prostor pro změnu. Člověk nemusí celý listopad sedět doma ani se snažit sterilizovat všechno kolem sebe. Často stačí všimnout si několika automatických návyků: kolikrát si v tramvaji promne oči, zda po příchodu domů sáhne nejprve po rohlíku nebo po mýdle a jestli v místnosti s deseti lidmi vůbec někdy otevře okno. Stoprocentní způsob, jak se celou zimu vyhnout každému viru, neexistuje. Pět malých návyků ale může pravděpodobnost nákazy snížit – a pokud už někdo v domácnosti onemocní, také omezit šanci, že bude během několika dnů smrkat úplně celá rodina. Zdroje: SZÚ, Ministerstvo zdravotnictví, CDC