Čtenář z Vysočiny se chtěl přihlásit datovkou. Na Portálu občana už známou možnost nenašel

Ještě před několika týdny se lidé mohli do Portálu občana přihlásit pomocí údajů ke své datové schránce. Od srpna je ale všechno jinak. Přihlášení přes datovku stát zrušil a uživatel musí využít některý z prostředků Identity občana, například bankovní identitu, Mobilní klíč eGovernmentu nebo NIA ID. Samotné datové schránky přitom nikam nezmizely a fungují dál. Změna tak může zaskočit hlavně lidi, kteří Portál občana otevírají jen několikrát do roka a dosud používali stále stejný způsob přihlášení. V redakci jsme se podívali na příběh čtenáře z Vysočiny, který potřeboval po delší době využít jednu ze služeb Portálu občana. Byl zvyklý přihlašovat se prostřednictvím datové schránky, a proto automaticky hledal stejnou možnost jako při poslední návštěvě. Tentokrát ji ale mezi nabízenými způsoby přihlášení nenašel. První podezření padlo na technickou chybu nebo změnu vzhledu webu, skutečné vysvětlení je však jiné. Od 1. srpna 2026 už přihlášení do Portálu občana prostřednictvím datové schránky skutečně možné není. Oficiální nápověda uvádí, že tato možnost skončila k 31. červenci. Nově je nutné použít některý z prostředků Identity občana. Pokud tedy člověk několik měsíců Portál občana nenavštívil, může se ocitnout přesně ve stejné situaci jako náš čtenář: přihlašovací údaje k datovce zná, samotná schránka mu funguje, ale tlačítko, které dříve používal, jednoduše zmizelo. Datová schránka přitom funguje dál Změna se může na první pohled jevit radikálněji, než ve skutečnosti je. Zrušeno totiž nebylo přihlašování do samotné datové schránky a už vůbec ne datové schránky jako takové. Úprava se týká pouze způsobu, kterým bylo možné prokázat totožnost při vstupu do Portálu občana. To je důležitý rozdíl. Datové zprávy zůstávají dostupné, schránka dál přijímá úřední komunikaci a uživatelé ji mohou normálně používat. Změna nemá podle Portálu občana vliv ani na obsah uložených zpráv nebo fungování jiných aplikací veřejné správy. Samotné datové schránky navíc letos prošly jinou viditelnou změnou. Digitální a informační agentura v červnu oznámila jejich přechod na novou státní doménu datovka.gov.cz. Ani v tomto případě se uživatelům neměnilo jméno ani heslo. Původní doména měla od konce srpna uživatele na novou adresu přesměrovávat. Pro člověka, který elektronické služby státu používá jen občas, se tak letos sešly dvě změny, které lze snadno zaměnit. Datovka dostala novou internetovou adresu a současně přestala sloužit jako samostatný způsob přihlášení do Portálu občana. Nejjednodušší cestou může být bankovní identita Čtenář z Vysočiny tedy nepotřebuje zakládat novou datovou schránku ani obnovovat heslo ke staré. Potřebuje jiný prostředek pro ověření totožnosti. Pro řadu lidí bude nejjednodušší bankovní identita, pokud ji jejich banka podporuje a mají ji aktivní. Identita občana na svém oficiálním webu uvádí mezi bankami podporujícími bankovní prostředek například Českou spořitelnu, ČSOB, Komerční banku, Air Bank, Fio banku, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank, mBank, Banku CREDITAS nebo UniCredit Bank. Uživatel se následně ověřuje prostřednictvím prostředí své banky. Bankovní identita ale není jedinou možností. Portál občana uvádí také Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID a další prostředky Identity občana, například mojeID. Právě zde může vzniknout další zmatek v pojmech. Identita občana není jedno konkrétní heslo nebo jedna aplikace. Jde o systém, v jehož rámci může člověk používat různé přihlašovací prostředky. NIA ID je jedním z nich, stejně jako Mobilní klíč nebo podporované bankovní prostředky. Datovka může paradoxně pomoci s vytvořením nového přístupu Zajímavý detail se týká lidí, kteří žádný jiný prostředek Identity občana zatím nemají, ale vlastní datovou schránku. Přestože se pomocí datovky už přímo do Portálu občana nepřihlásí, mohou ji využít při ověření totožnosti při registraci NIA ID. NIA ID funguje dvoufaktorově. Uživatel zadá jméno a heslo a následně ještě jednorázový kód zaslaný prostřednictvím SMS. K registraci potřebuje vlastní e-mailovou adresu a telefonní číslo. Totožnost lze ověřit například existujícím prostředkem Identity občana, datovou schránkou nebo později jiným podporovaným způsobem. Další variantou je Mobilní klíč eGovernmentu. Jde o aplikaci pro Android a iOS, pomocí níž lze při přihlášení naskenovat QR kód zobrazený na počítači a přístup následně potvrdit v telefonu. Čtenář tedy není odkázán na jedinou možnost. Pokud nechce používat bankovní identitu, může si vybrat jiný podporovaný prostředek. Datovku lze s Portálem občana stále propojit Na první pohled může působit zvláštně, že se datovou schránkou do Portálu občana přihlásit nelze, ale uvnitř služby lze datovou schránku nadále používat. Přesně tak však současný systém funguje. Po přihlášení prostřednictvím Identity občana si uživatel může datovou schránku s Portálem občana propojit. Následně z něj může spravovat komunikaci, přijímat a odesílat datové zprávy nebo využívat jejich archivaci. Portál upozorňuje, že při zapnutí archivace lze zprávy uchovávat i po standardních 90 dnech. Portál občana nabízí také další funkce, například přehled bodového hodnocení řidiče, informace o vlastněných vozidlech, bezplatný výpis z rejstříku trestů nebo upozornění na končící platnost některých dokladů. Změna přihlášení tedy neznamená, že by se Portál občana od datových schránek odstřihl. Oddělil se pouze způsob ověření uživatele od následné práce se schránkou. Pokud tlačítko zmizelo, není chyba na vašem počítači Právě to je nejpraktičtější informace pro lidi, kteří se ocitnou ve stejné situaci jako čtenář z Vysočiny. Jestliže jste se dříve do Portálu občana přihlašovali prostřednictvím datové schránky a dnes tuto možnost nemůžete najít, nemusíte promazávat prohlížeč, obnovovat heslo ani čekat, zda se tlačítko znovu objeví. Od 1. srpna už tam být nemá. Je potřeba zvolit některý z prostředků Identity občana. Samotnou datovku přitom můžete používat dál a po přihlášení ji lze s Portálem občana nadále propojit. Pro pravidelné uživatele elektronických služeb státu nejde o žádnou čerstvou novinku. Pro člověka, který se přihlašuje jednou za půl roku, se ale změna projeví teprve ve chvíli, kdy službu znovu potřebuje. A přesně tehdy může zmizelé tlačítko působit jako chyba, přestože jde o záměrnou změnu platnou už od začátku srpna. Zdroje: Portál občana, Identita občana, DIA