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ČT: Exšéf ŘSD v Olomouci čelí obvinění, za milion měl ovlivnit stavební zakázku

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Z korupce a nezákonného ovlivnění zakázky na dopravní stavbu je podle zjištění České televize obviněný v současnosti již bývalý ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka. Státní organizace už se s ním dohodla na ukončení pracovního poměru a hledá nového vedoucího pracovníka.
ČT: Exšéf ŘSD v Olomouci čelí obvinění, za milion měl ovlivnit stavební zakázku

ČT: Exšéf ŘSD v Olomouci čelí obvinění, za milion měl ovlivnit stavební zakázku

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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