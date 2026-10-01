Crosby a Malkin už nemusí všechno dělat sami. Sedm gólů Pittsburghu ukázalo mnohem důležitější změnu

Pittsburgh Penguins v posledních letech řeší zvláštní problém. Sidney Crosby může pořád hrát jako hvězda. Jevgenij Malkin může pořád rozhodnout zápas. Kris Letang stále zvládne obrovské minuty.
Jenže žádný tým nemůže donekonečna čekat, že tři hráči, kteří spolu hrají od sezony 2006/07, vyřeší všechno. První zápas nového ročníku proto nabídl mnohem zajímavější signál než samotných 7:0 proti Philadelphii. Čtrnáct různých hráčů Pittsburghu získalo alespoň bod.
Nick Robertson potřeboval na první výrazný večer jediný zápas
Nejviditelnější byl Nick Robertson. Pittsburgh ho v létě podepsal na dvouletou smlouvu a okamžitě od něj potřebuje něco, co v posledních sezonách často chybělo: produktivitu hráčů stojících pod největšími jmény.
Robertson dal při debutu dva góly. Filip Hallander přidal gól a dvě asistence, Hendrix Lapierre gól a přihrávku, skórovali také Ville Koivunen, Egor Chinakhov a samozřejmě Malkin. To je přesně typ zápasu, který stárnoucí jádro Pittsburghu potřebuje.
Ne protože Crosby a Malkin přestali být dobří. Protože sezona o 82 zápasech se nedá stavět na předpokladu, že budou každý večer nejlepšími hráči na ledě.
Philadelphia jim navíc poskytla ideální test po minulém play-off
Soupeř nebyl náhodný. Flyers Pittsburgh v minulé sezoně vyřadili v prvním kole play-off. Penguins se tedy vrátili do Philadelphie na místo, kde jejich předchozí ročník skončil, a tentokrát domácí prakticky nepustili do zápasu.
Arturs Šilovs potřeboval na čisté konto jen 19 zákroků. To je pro Pittsburgh stejně důležitá informace jako sedm vstřelených branek. Útočná lavina totiž nebyla vykoupena chaosem na opačné straně kluziště. Penguins kontrolovali zápas způsobem, který dovolil novým a mladším hráčům převzít část zodpovědnosti.
Sedm gólů se opakovat nebude. Rozložení útoku by mohlo
Nikdo samozřejmě nebude předpokládat, že Pittsburgh začne každý zápas sedmi góly. Právě proto je lepší od výsledku trochu odstoupit.
Dlouhodobě zajímavější bude, zda se Robertson, Hallander, Lapierre a další dokážou pravidelně dostávat do produktivity. Pokud ano, může se výrazně změnit celý způsob, jakým soupeři Penguins brání.
Proti týmu závislému na Crosbym lze postavit nejlepší obrannou formaci proti jedné lajně a přijmout riziko jinde. Proti týmu, kde dokáže skórovat druhá i třetí vlna, už tak jednoduché řešení neexistuje.
Pittsburgh pořád žije ve dvou časových pásmech
Tohle bude téma celé sezony. Na jedné straně Crosby, Malkin a Letang, jejichž kariéry se nevyhnutelně blíží závěru. Na druhé hráči, kteří mají postupně převzít větší část týmu. Penguins nemusí oba světy oddělovat. Jejich největší šance může být právě v tom, že je ještě chvíli nechají překrývat.
Sedm nula proti Flyers samozřejmě nic nedokazuje. Jeden zápas nikdy nedokáže.
Ale pokud si Pittsburgh chtěl na začátku sezony ověřit, zda dokáže vyhrát velký zápas i bez toho, aby všechno stálo na jeho nejslavnějších jménech, dostal skoro ideální odpověď.
DALŠÍ NOVINKY Z NHL
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Reuters – Nick Robertson tallies twice as Penguins open with 7-0 rout of Flyers [1], Reuters – Penguins sign Nick Robertson to 2-year deal [2].