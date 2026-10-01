Cristiano Ronaldo už potupu nevydržel. Po sporech s koučem opustil národní tým Portugalska

Ještě týden předtím Ronaldo říkal novinářům, že „statuty neznamenají nic“ a že pokud s ním reprezentace nebude chtít počítat, může odejít už dnes. Tehdy to znělo jako diplomatická pojistka čtyřicetiletého veterána, který si hlídá vlastní odchod ze scény. Jenže pak přišel zápas v Norsku. Ronaldo se dlouze rozcvičoval na postranní čáře, čekal na pokyn trenéra, a ten nikdy nepřišel. Ani minuta. Po závěrečném hvizdu nepoděkoval fanouškům a zamířil rovnou do šatny. O tři dny později, po Jesusově středeční tiskovce a rozhovoru s předsedou svazu Pedrem Proençou, napsal na Instagram, že sraz opouští. A slíbil, že „až přijde čas“, řekne Portugalcům pravdu.
Trenér, který odmítl hrát podle statusu
Jorge Jesus nastoupil do funkce reprezentačního kouče 10. července 2026 s kontraktem do roku 2030. Při představení na tiskové konferenci pronesl větu, která zpětně vyznívá jako tichá předzvěst: „Ronaldo nikdy nebude problém pro reprezentaci.“ Znal ho z Al Nassru, věděl, co dostává. A přesto, nebo právě proto, od začátku jasně deklaroval, že o sestavě rozhoduje výhradně on.
Před zápasem s Norskem řekl pro A Bolu, že Ronaldo „může hrát lépe“ a že případně zasáhne do utkání z lavičky. Portugalsko vyhrálo 2:1 góly Joãa Félixe a Gonçala Ramose. Ronaldo neodehrál vůbec nic. A ve středu na tiskovce v Kodani Jesus celou situaci uzavřel větou, která kapitánovi nenechala prostor: „Žádný hráč nezmění mé trenérské nápady.“
Poprvé v reprezentační kariéře narazil Ronaldo na kouče, který veřejně a opakovaně řekl, že historický status nebude rozhodovat o minutáži.
Co přesně se stalo, a co zůstává otevřené
Chronologie ověřených událostí je poměrně přímočará:
- 27. září – Portugalsko hraje v Norsku, Ronaldo se rozcvičuje, ale nedostane ani minutu. Po zápase odchází rovnou do šatny.
- 29. září – Předseda FPF Pedro Proença přilétá do Kodaně předčasně, aby zprostředkoval rozhovor mezi Ronaldem a Jesusem.
- 30. září ráno – Jesus na tiskové konferenci popírá existenci „případu Ronaldo“, připouští jen hráčovu frustraci a zdůrazňuje svou trenérskou autoritu.
- 30. září odpoledne – Ronaldo na Instagramu oznamuje odchod ze srazu. Uvádí, že se rozhodl po Jesusově tiskovce a po hovoru s Proençou.
Co ověřené není: zda Jesus Ronalda vědomě tlačil k odchodu, co přesně myslí slibovanou „pravdou“ a jestli jde o faktický konec reprezentační kariéry. Formálně ani Ronaldo, ani FPF neoznámili definitivní rozchod. Ronaldo opustil sraz, ne dres.
Není to poprvé, ale tentokrát odešel
Srovnání s minulými krizemi ukazuje posun. Na mistrovství světa 2022 v Kataru ho Fernando Santos po incidentu při střídání proti Jižní Koreji sesadil ze základu. Ronaldo seděl na lavičce proti Švýcarsku, kde ho nahradil právě Gonçalo Ramos a vstřelil hattrick. Tehdy ale v týmu zůstal. Nastoupil i proti Maroku, byť jen jako střídající hráč.
V Manchesteru United tentýž rok zvolil jinou cestu, veřejný televizní rozhovor, ve kterém kritizoval klub i trenéra Erika ten Haga. Výsledkem byl okamžitý konec smlouvy.
Teď přišla třetí varianta: žádná veřejná kritika, žádné setrvání na lavičce. Prostě odchod. Tichý, ale důrazný.
Portugalsko bez kapitána, a zatím bez problému
Sportovně je situace pro Jesuse paradoxně komfortní. Portugalsko vede skupinu A4 Ligy národů se šesti body, Dánsko i Norsko mají po třech. Výhra v Oslu přišla bez jediné Ronaldovy minuty na hřišti a Ramos potvrdil, že útočná alternativa existuje.
Rúben Dias po Ronaldově odchodu řekl pro RTP, že krátký moment frustrace nemaže víc než dvacet let závazku ke reprezentaci. Kabina drží linii klidu. Otázka je, jak dlouho.
Ronaldových 233 startů a 146 gólů za Portugalsko jsou čísla, která nikdo jiný v evropském fotbale nemá. Ale Jesus má mandát do roku 2030 a jasně ukázal, že rekordní bilance neznamená automatickou nominaci. Pokud se Ronaldo chce vrátit, bude muset přijmout roli, kterou mu trenér přidělí, ne tu, kterou si pamatuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl