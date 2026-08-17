Cristiano Ronaldo připouští konec fotbalové kariéry. Po ní chce cestovat a věnovat se padelu

Neřekl to na tiskové konferenci po zápase ani v rozhovoru pro sportovní stanici. Řekl to ve svatebním speciálu pro Vogue, tři dny po tom, co si 11. srpna 2026 v portugalském Cascais vzal Georginu Rodriguezovou. Mezi řádky o oblecích od Gucci, intimním obřadu ve Fátimě a fotografiích Juergena Tellera prohodil větu, která obletěla sportovní svět: „Pravděpodobně můj poslední rok ve fotbale.“ Žádné datum, žádná tiskovka. Jen věta uprostřed rozhovoru o manželství a budoucnosti.
Pravděpodobně, klíčové slovo
Ronaldo neoznámil konec kariéry. Připustil ho. Rozdíl je zásadní. Formulace „pravděpodobně“ nechává otevřená zadní vrátka, ale kontext ji posouvá blíž k rozhodnutí než ke spekulaci. V témže rozhovoru totiž poprvé mluví o životě po fotbale jako o rozpracovaném plánu: více času s rodinou, cestování, sledování a hraní padelu. Nejde o vzdálenou hypotézu, ale o konkrétní osu, kterou si vytyčil.
Časově to sedí. Smlouva s Al Nassr podle sportovních zdrojů vyprší v létě 2027. Saudi Pro League oficiálně běží od 13. srpna 2026 do 29. května 2027. Nejreálnější okno konce je tedy květen až červenec příštího roku. Pár si ani nevzal klasické líbánky, hned po svatbě se vrátili do Rijádu, protože sezona startovala. Poslední sezona.
Hon na tisíc gólů
Pokud Ronaldo skutečně končí, zbývá mu jeden velký sportovní oblouk. Podle oficiálního preview Saudi Pro League z 13. srpna mu chybí 24 gólů do hranice 1 000 kariérních branek. Číslo, které vypadá monumentálně, je ve skutečnosti dobře dosažitelné. V každé ze tří předchozích plných sezon v saúdské lize dal minimálně 25 gólů. A k tomu má na podzim 2026 ještě šest zápasů Ligy národů za Portugalsko, proti Walesu, Norsku a Dánsku.
Matematicky je meta reálná i bez mimořádné sezony. Symbolicky by to byl dokonalý závěr: čtyřmístné číslo jako tečka za kariérou, kterou statistiky definovaly víc než cokoli jiného.
Proč zrovna padel
Když čtyřicetiletý fotbalista řekne, že se po kariéře chce věnovat padelu, zní to jako nevinný koníček. U Ronalda to nevinné není. Portugalská padelová federace ho ve svých dokumentech označuje za člověka „zamilovaného do tohoto sportu“. Je spoluinvestorem projektu Cidade do Padel, areálu se sedmnácti kurty. A žije v Rijádu, kde se v lednu 2026 odehrál úvodní turnaj sezony Premier Padel, nejvyšší profesionální série.
Nejde tedy o náhlý nápad. Ronaldo kolem padelu buduje vazby už roky, sportovní, byznysové i společenské. Je to sport, který mu dovolí soutěžit bez nároků profesionálního fotbalu, a zároveň prostor, kde se jeho jméno a kapitál protínají.
Ronaldo vs. Messi: dva různé odchody
Srovnání s Messim je nevyhnutelné a tentokrát obzvlášť výmluvné. Zatímco Ronaldo veřejně rámuje příští rok jako poslední, Messi letos prodloužil smlouvu s Interem Miami do konce sezony MLS 2028. Jeden už plánuje život po fotbale, druhý si kupuje čas.
Ronaldo je navíc výrazně nad průměrem. Studie zkoumající 90 bývalých portugalských reprezentantů ukázala, že průměrný věk ukončení kariéry je 35,5 roku a polovina hráčů končila mezi 36 a 40 lety. Ronaldovi je 41. O pět a půl roku víc, než říká statistika. Sám přiznává, že po fotbale může přijít velké prázdno, které nepůjde vyplnit jednou jedinou věcí. Proto si staví víc opěrných bodů najednou: rodinu, cestování, padel.
Kde ho ještě vidět
Čeští fanoušci, kteří chtějí Ronalda vidět živě naposledy, mají dvě reálné cesty. Ta evropská vede přes podzimní Ligu národů: Portugalsko hraje 1. října v Dánsku, 4. října doma s Norskem, 14. listopadu opět s Dánskem a 17. listopadu ve Walesu. Kodaň, Lisabon i Cardiff jsou z Česka dostupné za pár hodin. Podmínkou je samozřejmě nominace a zdraví. Druhá cesta míří do Rijádu na domácí zápasy Al Nassr; aktuální informace o vstupenkách je nejbezpečnější sledovat přímo na oficiálních kanálech klubu a Saudi Pro League.
Ronaldo neřekl „končím“. Řekl „pravděpodobně“. Ale poprvé v životě mluvil o tom, co bude potom, jako člověk, který se na to těší, ne jako sportovec, který se toho bojí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner