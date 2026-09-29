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Cristiano Ronaldo nese roli náhradníka těžce. Trenér Jesus mu řekl, že bude v sestavě chybět

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Cristiano Ronaldo v neděli v Oslu neodehrál ani minutu. Poprvé od Eura 2008 zůstal v soutěžním zápase Portugalska nevyužitým náhradníkem.
Cristiano Ronaldo nese roli náhradníka těžce. Trenér Jesus mu řekl, že bude v sestavě chybět

Cristiano Ronaldo nese roli náhradníka těžce. Trenér Jesus mu řekl, že bude v sestavě chybět

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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