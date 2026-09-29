Cristiano Ronaldo nese roli náhradníka těžce. Trenér Jesus mu řekl, že bude v sestavě chybět

Příběh nedělního večera na Ullevaal Stadionu má dvě vrstvy a obě jsou důležité. Ta první: trenér Jorge Jesus kapitánovi před výkopem řekl, že nezačne v základu, ale dostane šanci přibližně na poslední půlhodinu. Ta druhá: Ronaldo se na hřiště nakonec nepodíval vůbec. A když rozhodčí odpískal vítězství Portugalska 2:1 nad Norskem, muž se 234 starty a 146 góly za reprezentaci neodešel ke zhruba šesti stovkám portugalských fanoušků v hledišti. Zamířil rovnou do tunelu.
Co Jesus slíbil a proč to nedodržel
Před zápasem znělo vysvětlení jasně. Ronaldo odehrál proti Walesu téměř 70 minut a mezi oběma utkáními byly jen tři dny. Jesus mluvil o regeneraci, řízení zátěže, ochraně jednačtyřicetiletého útočníka. Na hrot postavil Gonçala Ramose, vedle něj Joãa Félixe.
Po závěrečném hvizdu ale trenér přepnul do jiného registru. Ronaldo podle něj fyzicky hrát mohl, „v jakémkoli rozsahu, jaký bych chtěl.“ Jenže vývoj utkání si to nevyžádal. Ramos na hrotu fungoval, hra se neptala na změnu typu útočníka a v závěru Jesus upřednostnil rovnováhu a pojištění výsledku. Dvě různé argumentace, dvě různé roviny. Předzápasová opatrnost a pozápasové taktické rozhodnutí nejsou totéž, a právě v té mezeře mezi nimi se rodí napětí.
Tunel místo děkovačky
Zatímco zbytek portugalského týmu šel k sektoru hostujících fanoušků, Ronaldo zmizel v útrobách stadionu. Motiv veřejně nevysvětlil. Jediný doložený výstup po zápase byla krátká instagramová story: sdílený výsledek s heslem „VAMOS!“, bez komentáře, bez kontextu.
Jesus na to reagoval otevřeně. Řekl, že neví, co si Ronaldo myslel, a že si s ním potřebuje promluvit. Žádná veřejná eskalace, ale ani žádné zametání pod koberec. Zajímavé je, že podobný rychlý odchod do kabin zaznamenala A Bola i v dubnu 2026 po klubovém zápase Al-Nassru. Gesto tedy není úplně bezprecedentní, ale v kontextu reprezentace a šesti set fanoušků, kteří přijeli do Osla, má jinou váhu.
Pět Zlatých míčů nerozhoduje
Nedělní lavička nebyla náhodný výstřel. Už 18. září, deset dní před zápasem, Jesus veřejně řekl: „Ronaldo má pět Zlatých míčů, ale to pro moje rozhodování nehraje roli.“ Při svém uvedení k reprezentaci v červenci formuloval ještě ostřeji, že je těžší pracovat s těmi, kteří si myslí, že jsou velcí hráči, než s těmi, kteří jimi skutečně jsou. A že všichni musí „zaplatit cenu“ za titul.
Není to prázdná rétorika. V Al-Nassru pod ním Ronaldo v minulé sezoně odehrál 31 z 50 zápasů, šestnáctkrát byl střídán. A když Jesus v lednu 2025 vedl Al-Hilal, odmítl zaregistrovat Neymara pro saúdskou ligu s tím, že fyzicky už nehraje na úrovni, na kterou je tým zvyklý. Vzorec je zřetelný: status u Jesuse nekupuje minuty.
Historický rozměr a co přijde dál
Poslední soutěžní zápas, v němž Ronaldo seděl celých devadesát minut na lavičce Portugalska, se odehrál 15. června 2008 na Euru ve Švýcarsku. Osmnáct let. Celá jedna generace fotbalistů přišla a odešla, zatímco on byl nedotknutelný. Teď nedotknutelný není.
Portugalsko je po dvou kolech skupiny A4 Ligy národů na plném počtu šesti bodů, před Norskem i Dánskem. Jesusův tah přišel po výhře, ne po krizi, což mu dává silnější pozici. Podle RTP trenér po zápase naznačil, že Ronaldo by měl nastoupit v základu proti Dánsku 1. října. Pokud se tak stane, půjde o gesto smíru. Pokud ne, půjde o manifest.
Podle nás je tohle první skutečný test toho, zda Jesus u reprezentace zavede meritokracii i u největšího jména v kádru. Odpověď nezávisí na Kodani. Závisí na tom, co si řeknou v soukromí, a jestli Ronaldo přijme, že o jeho minutách rozhoduje rytmus hry, ne historie.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl