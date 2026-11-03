Covington míří do Říma na grapplingový souboj s Rosasem Jr. Zápas má neobvyklá pravidla a vysílá se na YouTube

V hale v Lidu di Ostia kousek od Říma se večer 3. listopadu 2026 bude většinu programu boxovat bez rukavic. Uprostřed té řežby se pak proti sobě postaví dva muži, kteří se nesmějí udeřit ani jednou. Colby Covington a Raul Rosas Jr. dostanou deset minut na to, aby soupeře donutili odklepat, a nic jiného se jim počítat nebude. Jednomu je podle oficiálního profilu UFC 38 let a kariéru má vedenou jako uzavřenou, druhému 22 a v kleci stál před necelými šesti týdny. Redakce MMAmag proto otevřela profily obou bojovníků, původní oznámení zápasu i prodejní stránku akce a zjistila, že jeden z nejdůležitějších údajů večera jistý není.
Deset minut, ve kterých Covingtonovi nepomůže ani jedna rána
Hlavní zápas akce Hype Italy je desetiminutový grappling, ve kterém se vítězí jedině ukončením. Body se nerozdávají: buď jeden z dvojice odklepe, nebo se nestane nic. Dějištěm je PalaPellicone v Lidu di Ostia u Říma, MMA Mania uvádí jako místo Řím, prodejce vstupenek TicketOne upřesňuje adresu v Ostii.
O žádný pás nejde, ve zveřejněné kartě titulový zápas není. Covington je podle UFC ve welterové váze, Rosas Jr. v bantamové. V kleci by takový rozdíl ve váze neprošel, v grapplingové exhibici to nikomu nevadí.
Zbytek hlavní karty vypadá úplně jinak:
- Francesco Morandi proti Alimu Heibatimu, box holými pěstmi
- Toka Gaz proti Joiltonu Lutterbachovi, dirty boxing
- Baki proti Theu Sagetovi, box holými pěstmi
- Boyka proti Antoniu Opreovi, box holými pěstmi
V původním oznámení ale naproti Covingtonovi stál úplně jiný chlap a jeho jméno zná každý, kdo sleduje influencerské zápasy.
Jméno v hlavním zápase se přepsalo den před zvoněním
14. října 2026 ohlásila MMA Mania na 3. listopadu Covingtona proti Dillonu Danisovi, grapplerovi a stálici influencerských zápasů. Z toho sešlo. Podle Sherdogu oznámil šéf Hype Fighting Championship Armand Martirosian na tiskové konferenci Danisovo odstoupení a místo vzal Rosas Jr., den před termínem.
Vedle sebe položila redakce MMAmag původní oznámení ze 14. října 2026 a zprávu z 2. listopadu 2026 a složila časovou osu, ve které hlavní zápas večera vyměnil jednoho z aktérů. Rosas to podle Sherdogu na pódiu odbyl větou „Jdeme do toho, kašlu na to… Chiwiwis!“ v překladu redakce. Z atrakce pro sociální sítě se tím stal duel s aktivním rankovaným bojovníkem UFC.
Hype Fighting Championship se na TicketOne sama popisuje jako organizace bojových sportů zaměřená na obsah a digitální platformy a do Říma míří poprvé. Karta je poskládaná pro obrazovku v ruce, ne pro žebříček. Jenže ještě pár hodin před akcí nebylo jisté ani to, na které obrazovce ten zápas vlastně najdete.
Tři zdroje, tři různé odpovědi na nejjednodušší otázku večera
Redakce MMAmag porovnala kartu na MMA Mania, prodejní stránku TicketOne a přehled na Sports-Strike a přepočítala americký čas startu do českého pásma. MMA Mania uvádí vysílání na YouTube a začátek ve 13:00 východoamerického času. TicketOne hlásí 18:00 místního času. Sports-Strike staví hlavní kartu na 19:00 místního času a u vysílatele píše, že oznámený není, s poznámkou, že poslední akce Hype běžely na DAZN.
Veřejné záznamy účtů Hype a DAZN, dostupné přes veřejnou proxy, přitom lákají na sledování Covingtona s Rosasem Jr. zdarma právě na DAZN. Jistotu nedává ani jeden z dokumentů. Spojené státy ukončily letní čas 1. listopadu 2026, Itálie 25. října 2026, pásma tedy dělí šest hodin: 13:00 východoamerického času znamená 19:00 středoevropského. Rozdíl hodiny proti prodejci vstupenek nejspíš odděluje začátek programu od hlavní karty.
Praktický závěr je skromný. Sledujte oficiální kanály Hype a DAZN a hlavní zápas čekejte ve večerních hodinách středoevropského času. Kdo chce být v hale, zaplatí podle TicketOne za první řadu u ringu 3 000 € (zhruba 73 100 Kč), bez případných dalších poplatků. Ať to nakonec poběží kdekoli, zajímavější je otázka, co z toho kdo má.
Večer, který změnil žánr během jediného dne
GLOSA Ještě 1. listopadu šlo o setkání dvou jmen, která se do klecové současnosti vejdou jen volně: hvězda na odpočinku proti muži známému hlavně z internetových přestřelek. Pak se karta přepsala a naproti Covingtonovi stojí borec z první desítky bantamového žebříčku UFC, kterému je 22 let.
Promotérsky je to trefa. Sportovně je to past, protože prohra s mladším soupeřem se dá vysvětlit, ale ne smazat. Čísla z oficiálních profilů ukazují, komu formát sedí lépe.
Jeden přijíždí z klece po pěti týdnech, druhý skoro po dvou letech
Z dat posledních zápasů na profilech UFC, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, jak nesouměrná ta dvojice je. Covington má bilanci 17–5, profil UFC ho vede ve welterové váze, s ukončenou kariérou a jako bývalého prozatímního šampiona divize. Rosas Jr. je 13–1 a profil ho vede jako aktivního.
|Bojovník
|Poslední zápas v UFC
|Odstup k 3. listopadu 2026
|Colby Covington
|14. prosince 2024, Joaquin Buckley
|689 dní, zhruba 22,6 měsíce
|Raul Rosas Jr.
|26. září 2026, Raoni Barcelos
|38 dní, zhruba 1,2 měsíce
|Rozdíl
|—
|651 dní, zhruba 21,4 měsíce
Měsíce jsou orientační. Pravidlům večera navíc nahrává spíš mladší muž: profil UFC uvádí u Rosase šest výher ukončením, u Covingtona čtyři. Ranking ani sérii výsledek nezmění, Hype není UFC a žádný pás ve hře není.
Zbude reputace a pár vteřin videa. Karta bez rukavic vyvrcholí zápasem bez jediné rány, a přesně ten se bude druhý den točit po sítích.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek