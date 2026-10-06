Coufal sledoval debakl Chorvatska 0:7 a nevěřil vlastním očím. Na Wembley chce jít i s bolavým kolenem do velkého risku

Výsledek z Chorvatska sledoval Vladimír Coufal na mobilu a čísla mu nedávala smysl. „To snad musí být chyba,“ problesklo mu hlavou, když skóre naskočilo na 0:7. Žádná chyba to nebyla. Když se pak bavil s klubovým spoluhráčem z Hoffenheimu Andrejem Kramaričem, dozvěděl se, že chorvatský brankář ještě vychytal řadu dalších šancí. Přesně tuhle Anglii má Česko v úterý 6. října 2026 ve 20:45 před sebou na Wembley. A Coufal, který kvůli koleni vynechal poslední dva reprezentační zápasy, u toho chce být za každou cenu. Jestli ale nastoupí, nerozhodne on.
Sedm gólů, které otřásly skupinou
Chorvatsko není nováček, kterého by šlo přejet. Proti Anglii přesto inkasovalo v 8., 21., 39. a 45. minutě a do kabin odcházelo se čtyřgólovým mankem. Po přestávce přidali Angličané další tři branky. Po dvou gólech dali Harry Kane a Bukayo Saka, po jednom Jude Bellingham, Anthony Gordon a Morgan Rogers. Bellingham měl podle statistik anglického svazu přímý podíl na čtyřech gólech.
Podle England Football jde o nejvyšší výhru Anglie v historii Ligy národů a zároveň o nejtěžší porážku Chorvatska vůbec. Coufalova reakce u telefonu tak dobře vystihuje náladu před úterkem. Česko nejede jen na „silnou Anglii“. Jede na tým, který si před třemi dny dokázal, že umí rozebrat i zkušeného soupeře.
Coufal přitom nechce o podobném scénáři ani přemýšlet. „My nechceme hrát jako Chorvati,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.
Koleno, plazma a dva tréninky
Potíže s kolenem se ozvaly po zářijovém zápase s Chorvatskem, ve kterém Coufal vedl tým jako kapitán. Přesná diagnóza veřejně známá není. Jisté je, že dostal do kolena injekci plazmy a domácí zápas s Anglií (0:2) i duel ve Španělsku (1:3) vynechal. Ve Španělsku hrát chtěl, realizační tým ale nechtěl příliš riskovat. Před Wembley už absolvoval dva tréninky a stav se podle něj zlepšuje.
Injekce plazmy bohaté na krevní destičky, zkráceně PRP, funguje jednoduše. Lékař pacientovi odebere krev, v odstředivce z ní zahustí krevní destičky a vzniklý roztok vpíchne do postiženého místa. Destičky obsahují růstové faktory, které mohou podpořit hojení tkáně. Odborné zdroje jako Americká akademie ortopedických chirurgů ale upozorňují, že účinnost není u všech potíží jednoznačně prokázaná, výsledky se mezi pacienty liší a efekt se může projevit až po týdnech. Krátkodobě může zákrok vyvolat i bolest nebo otok. Zázračná náplast to není.
Coufal sám mluví o „velkém risku“. Zdraví je podle něj na prvním místě, „ale tohle je Anglie ve Wembley“. Jak velké riziko skutečně podstupuje, se bez lékařské zprávy hodnotit nedá. Poslední slovo má trenér a zdravotní tým. Lidovky ho v předpokládané sestavě stavějí na pravý kraj obrany, zároveň u něj ale uvádějí nejistý start.
Proč právě Wembley
U většiny hráčů by bylo rozumné vynechat i třetí zápas a nechat koleno v klidu. U Coufala hraje roli víc než jen další soutěžní utkání. V Londýně strávil roky ve West Hamu, odehrál za něj přes 150 zápasů a v sezoně 2022/23 s ním vyhrál Evropskou konferenční ligu. Do Hoffenheimu přestoupil teprve v srpnu 2025. Anglii dodnes označuje za svůj „druhý domov“ a řadu reprezentantů soupeře zná osobně.
Dát se dohromady právě na tenhle zápas si podle svých slov stanovil jako malý osobní cíl. Wembley pro něj navíc nese i český rozměr. Pro českého hráče je to podle něj „svátek“ a připomíná finále Eura 1996, kdy tu Češi podlehli Německu 1:2 po zlatém gólu Olivera Bierhoffa.
Podle nás právě tahle kombinace vysvětluje, proč je Coufal ochoten zajít dál než obvykle. A zároveň ukazuje, proč by jeho přání nemělo být jediným měřítkem. Vůle lídra je pro kabinu cenná. Pokud by mu ale koleno v říjnu povolilo, mohl by chybět Hoffenheimu, kde v této bundesligové sezoně naskočil do čtyř zápasů a připsal si dvě asistence, i reprezentaci v listopadu.
S Londýnem ho spojují i drobnosti. Tomáš Souček, jeho bývalý spoluhráč z West Hamu, který je sám v rekonvalescenci, se přišel s týmem pozdravit a s Coufalem je v pravidelném kontaktu.
Poslední místo a matematika sestupu
Tabulka skupiny A3 je pro Česko krutá. Po třech kolech má Španělsko 9 bodů, Anglie 6, Chorvatsko 3 a Česko nulu se skóre 2:7. Po Wembley zbývají listopadové zápasy doma se Španělskem a 15. listopadu venku v Chorvatsku.
Pravidla Ligy národů 2026/27 podle UEFA jsou pro Ligu A tato:
|Umístění ve skupině
|Co následuje
|Dva nejlepší třetí týmy
|Zůstávají v Lize A
|Dva horší třetí týmy
|Baráž o Ligu A
|Dva lepší čtvrté týmy
|Baráž o Ligu A
|Dva nejhorší čtvrté týmy
|Přímý sestup do Ligy B
Matematicky má Česko Chorvatsko stále na dosah, tříbodové manko se dá dohnat. Výsledkově je tým na dně, herně ale ve Španělsku zanechal dobrý dojem. Španělský trenér Luis de la Fuente po zápase ocenil zejména český druhý poločas, agresivitu a dobrou připravenost.
Situaci komplikují absence. Ladislav Krejčí si po červené kartě ve Španělsku odpykává trest a Souček chybí. Pokud Coufal nastoupí, je logickým kandidátem na kapitánskou pásku, potvrzené to ale není.
Zápas vysílá ČT sport v přímém přenosu od 20:30, online je k dispozici na webu České televize. Výkop je ve 20:45.
Před třemi dny Coufal sledoval sedm chorvatských inkasovaných gólů na displeji mobilu. V úterý večer může stát na trávníku proti stejným hráčům, z jejichž kopaček ty góly padaly. Zbývá jediný podpis, a ten patří trenérovi a lékařům.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner