Coufal si ve Wembley srazil balon do vlastní sítě tak bizarně, že i angličtí experti nevěřili svým očím

Hrála se 27. minuta, přesněji podle webu Englandstats 26:19, když Harry Kane dostal míč na pravé straně a poslal ho do vápna. Coufal se vracel čelem k vlastní bráně a za zády cítil Eberechiho Ezeho. Natáhl nohu, aby balon odvrátil. Eze ale v poslední chvíli náběh nedokončil a míč přímo nenapadal žádný Angličan. Coufal přesto trefil balon tak čistě a prudce, že Lukáš Horníček neměl šanci. Úterní zápas Ligy národů 6. října 2026 se tím zlomil. A z vteřiny, kterou by obránce v klidnější chvíli vyřešil odkopem do autu, se stal klip, který Anglie sdílela celý večer.
Zakončení, které by bral každý útočník
Anglická média se k momentu vracela s nevěřícným tónem. Sky Sports napsal, že si Coufal Kaneův centr „komicky“ srazil do vlastní brány, přestože nebyl pod tlakem. Při opakovaných záběrech na velkoplošné obrazovce se mu podle reportu smálo téměř celé Wembley. TNT Sports v živém přenosu mluvil o „bizarním vlastním gólu“: obránce chtěl míč odkopnout, ale napálil ho do vlastní sítě.
The Independent popsal situaci jako gól za „bizarních okolností“ a dodal, že český kapitán na okamžik ztratil hlavu. Nejpřesnější obraz nabídl Mirror. Podle něj Coufalova trefa vypadala spíš jako zakončení útočníka zblízka než jako obranný zákrok.
Právě v tom je ta kuriozita. Nešlo o nešťastný odraz od kolene ani o tečovanou střelu. Pravý obránce s desítkami reprezentačních startů vyřešil situaci technicky čistě, jen směrem, kterým neměl. Podle dostupných popisů by přitom stačilo míč nehrát tak agresivně, nebo ho nechat projít.
Dostupné zápisy vedou gól shodně jako Coufalův vlastní. Spor o autorství ani přezkum videorozhodčího jsme nedohledali, i když oficiální web anglického svazu England Football ve svém zápasovém přehledu píše, že Kane Coufala k vlastenci „donutil“.
Coufal: Cítil jsem ho na zádech
Posměch na sociálních sítích má jednu slabinu. Nevidí, co viděl hráč. Coufal po zápase nic nezamlouval, ale popsal situaci zevnitř. Ezeho cítil přímo za sebou a počítal s tím, že ho Angličan předběhne a míč dorazí. Eze však v poslední chvíli cukl a při posledním kroku už se Coufal nestihl ohlédnout.
„Trošku jsem nás bohužel odšpuntoval,“ přiznal pro ČT sport, kde je k dispozici i sestřih utkání s celou gólovou situací. Kaneův centr označil za „brutální“ a mluvil o obrovské kvalitě soupeře, tedy o nejvyšší fotbalové úrovni.
Podle nás pravda leží mezi oběma verzemi. Čistá smůla to nebyla, protože Coufal míč zahrál aktivně a vlastním rozhodnutím. Hloupost také ne. Obránce, který čeká náběh hráče typu Ezeho, musí jednat dřív, než ví jistě. Anglický útočník si situaci přečetl o zlomek vteřiny lépe a jeho nedokončený pohyb byl stejně účinný jako dokončený.
Pro Coufala to byl první vlastní gól v reprezentaci, a to v 67. startu. Kapitánskou pásku navlékl po návratu ze zranění jen kvůli absenci Ladislava Krejčího. Hodnocení ho přesto nešetřilo: Sport.cz mu dal známku 5 a zařadil ho mezi dva české propadáky večera.
Zlom, po kterém Anglie zrychlila
Konečné skóre 3:0 vlastní gól nerozhodl. Udělal ale něco horšího: uklidnil domácí. Petr Čech ve studiu ČT sport uvedl, že Coufalova trefa Anglii zklidnila. Podle Karla Poborského se po prvním gólu utkání zlomilo.
Kane pak dvakrát skóroval sám, ve 40. a 57. minutě. Šlo o jeho 90. a 91. gól v anglickém dresu a ve 125. startu vyrovnal rekord Petera Shiltona. Večer, který měl patřit anglické legendě, si tak v klipech ukrojil i český kapitán.
Ještě výmluvnější je čistá statistika. Češi podle Livesportu ve Wembley nevyslali jedinou střelu na bránu. Trenér Santi Denia mluvil o „našem nejhorším výkonu“ a o tom, že si tým nedokázal vytvořit šance. Jaromír Bosák rozdíl mezi oběma celky přirovnal k „business třídě a ekonomické třídě“.
Tady se podle nás láme celý příběh. Coufalova chyba neukazuje jen jednoho hráče v pádu. Ukazuje, jak rychle se v Anglii rozhoduje. Český tým přijel s odvážným plánem, chtěl bránit aktivně a vepředu. Ve Wembley se ale každá situace řeší o půl kroku rychleji, než jsou čeští hráči zvyklí. Eze nemusel Coufala ani předběhnout. Stačilo, že na něj Coufal myslel.
Tabulka bez bodu a s varováním
Pro reprezentaci šlo o čtvrtý zápas skupiny A3 a čtvrtou porážku. Pořadí po úterním kole podle Sky Sports vypadá takto:
|Tým
|Body
|Skóre
|Španělsko
|12
|bez údaje
|Anglie
|9
|14:3
|Chorvatsko
|3
|bez údaje
|Česko
|0
|2:10
Anglický svaz po výhře psal o obrovském kroku k finálové fázi soutěže. Pro Česko je situace opačná. UEFA pro ročník 2026/27 zavedla přechodový systém postupů a sestupů, který podrobně popisuje její přehled pravidel. Nejslabším týmům nejvyšší divize hrozí sestup nebo barážové zápasy. S nulou bodů a skóre 2:10 je české místo na dně skupiny A3 víc než nepříjemná statistika. Je to reálné ohrožení.
Wembley má na vlastence paměť
Coufal není první, kdo se na legendárním stadionu zapsal do paměti nechtěnou trefou. Ve finále Anglického poháru v roce 1981 dal Tommy Hutchison z Manchesteru City gól Tottenhamu a pak si sám srazil míč do vlastní brány. Spurs tím vynutili opakovaný zápas. Hutchison později s nadhledem glosoval, že ho lidé znají jako hráče, který ve Wembley skóroval za oba týmy.
V roce 2021 zase Ollie Turton z Blackpoolu nastřelil vlastní branku po 48 sekundách finále play-off třetí nejvyšší anglické soutěže. BBC ho zapsala jako nejrychlejší vlastní gól od začátku klubového zápasu ve Wembley. Blackpool přesto zápas otočil a postoupil.
Oba příběhy mají společné to, že je nakonec určil zbytek zápasu. Hutchisonův tým měl další šanci, Turtonovi spoluhráči ho vytáhli z průšvihu. Coufalovi spoluhráči na takovou odpověď neměli. A to je pro český fotbal horší zpráva než samotný vlastní gól.
Coufal svou chybu unese: za 67 startů je to první zaváhání tohoto druhu a jeho vysvětlení dává smysl. Z Wembley si ale reprezentace odváží jiný obraz: kapitána, který se otáčí za soupeřem, jenž tam už není, a tým, který se celý večer nestihl ohlédnout.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle