Costa viní UFC z dvojího metru. Spor o titul komplikuje duel s Procházkou

Ještě na začátku srpna Jiří Procházka veřejně tvrdil, že UFC nabídlo Costovi zápas na říjen nebo listopad a on sám čeká na smlouvu. O měsíc později však stále není nic podepsáno a brazilský bojovník nyní ukázal na problém, který může celé jednání brzdit.
Costa chce prozatímní pás
Costa tvrdí, že UFC navrhl zápas o prozatímní titul polotěžké váhy, vedení organizace však jeho požadavek odmítlo. Brazilec má přitom před sebou poslední duel současné smlouvy a už dříve dával najevo, že bez výrazně lepších podmínek nechce automaticky podepisovat další dlouhodobý kontrakt.
„UFC mohlo dát do hry prozatímní pás. Řekl jsem jim to, ale odmítli,“ uvedl Costa. Pokud titul ve hře nebude, chce podle svých slov absolvovat jiný tříkolový zápas, dokončit současnou smlouvu a následně se stát volným bojovníkem.
Pro případný souboj s Procházkou je to zásadní změna. Costa už neřeší pouze jméno soupeře, ale také status zápasu a svoji další smluvní budoucnost. Jeho veřejná vyjádření tak ukazují, že spor o prozatímní pás patří mezi hlavní překážky, které mohou očekávaný duel oddálit.
UFC podle něj měří každému jinak
Brazilský bojovník následně kritiku ještě přitvrdil. Ve svém příspěvku na síti X obvinil UFC z používání dvojího metru a připomněl rozdílný postup organizace u zraněných šampionů. „UFC nemá jednotný standard ani jasně nastavená pravidla,“ napsal Costa.
Jako příklad použil Valentinu Ševčenkovou a Carlose Ulberga. UFC po zranění Ševčenkové oznámilo, že titul muší váhy zůstane volný a na UFC 332 se o něj utkají Natalia Silva s Wang Cong. Oficiální oznámení UFC uvádí, že Ševčenková organizaci informovala o nejméně roční pauze. U zraněného Ulberga zatím UFC žádný prozatímní titul polotěžké váhy nevypsalo.
Costa zpochybnil také postavení Alexe Pereiry v žebříčcích. Vadí mu, že bývalý šampion polotěžké váhy zůstává hodnocený v této divizi a současně je vysoko mezi těžkými vahami, přestože tam zatím nezvítězil. Celou situaci používá jako další argument pro svou kritiku rozhodování UFC.
UFC zatím nepotvrdilo ani zápas Procházka vs. Costa, ani v posledních dnech zmiňovanou variantu zápasu Procházky s Navajo Stirlingem.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek