Colours of Cardiology v Ostravě přivítala přes 350 účastníků a vsadila na praktickou medicínu

Clarion Congress Hotel Ostrava hostil v listopadu 2026 již pátý ročník odborné konference Colours of Cardiology. Dvoudenní akci uspořádali zástupci Interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity a přilákala více než 350 registrovaných účastníků z řad lékařů, zdravotních sester, studentů i dalších zdravotnických profesí.
Letošní ročník se od předchozích odlišoval novou koncepcí odborného programu. Organizátoři se záměrně odklonili od klasického formátu, kde odborníci referují o nových studiích a doporučených postupech. Přednosta Interní a kardiologické kliniky FNO a LF OU prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. to shrnul takto: „Nechtěli jsme připravit další kongres, na kterém budou odborníci pouze prezentovat nové studie a doporučené postupy. Naším cílem bylo jít o krok dál a ukázat, co tyto poznatky skutečně znamenají pro každodenní klinickou praxi." Každý odborný blok proto vycházel z konkrétní klinické otázky, panelových diskusí a konfrontace různých léčebných přístupů.
Konference nebyla určena jen kardiologům. Přihlásit se mohli také internisté, praktičtí lékaři a další specialisté, přičemž právě mezioborový charakter patří k jejím opakovaně zdůrazňovaným přednostem. Velká část lékařské sekce se soustředila na kardiovaskulární farmakoterapii, prevenci kardiovaskulárních onemocnění a léčbu obezity u kardiologických pacientů. Součástí bylo rovněž 6. sympozium Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie České kardiologické společnosti.
Samostatné bloky pokryly využití umělé inteligence v medicíně, nové možnosti léčby rezistentní hypertenze nebo moderní kardiometabolickou medicínu. Značnou pozornost vzbudila debata o depreskripci, tedy otázka, kdy je u pacientů vhodné dlouhodobě užívanou medikaci redukovat nebo zcela vysadit. Druhý den patřil novým intervenčním a přístrojovým metodám.
Souběžně probíhala sesterská sekce. Vrchní sestra Oddělení kardiovaskulárního Interní a kardiologické kliniky FN Ostrava Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D. přiblížila její obsah: program se zaměřil na péči o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními a metabolickým syndromem, na roli sester v edukaci a prevenci, a zahrnoval workshop věnovaný arytmologii i EKG kurz k rozpoznávání nejčastějších arytmií.
Zdroj: FN Ostrava