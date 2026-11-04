Čokoládový hrníčkový perník jako ze školních let: Vláčné kořeněné těsto a sladká poleva připomenou dětství

Perník je moučník, který se doma peče už po generace, jen se kolem něj pořád něco drobně mění. Někdo ubere cukr, jiný přidá marmeládu, další nedá dopustit na kokos. Základ ale zůstává překvapivě stálý. Většina surovin bývá běžně ve spíži nebo v lednici, těsto se zamíchá v jedné míse a díky mléku, oleji a kakau zůstane pěkně vláčné. U nás se často krájí ještě vlažný, i když poleva sotva drží tvar. Ke kávě ve všední den dobrý, na víkend s rodinou taky.
patří k receptům, které se v rodinách předávají skoro stejně nenápadně jako Perník . Jeden člověk peče bábovka hrníčkovou verzi, druhý vmíchá džem přímo do těsta, třetí hotový moučník zasype kokosem. Mně se nejvíc osvědčilo těsto, ve kterém je o něco víc tekutin, a pečení bez zbytečného spěchu. Střídka pak zůstane měkká a vláčná, ne suchá, jak se u perníku někdy stane.
Můj tip zní: Pokud máte doma kyselejší rybízovou nebo meruňkovou marmeládu, natřete ji pod polevu jen v tenké vrstvě. Čokoláda je pak chuťově plnější a perník vydrží déle šťavnatý. Recept na měkký domácí perník s čokoládovou polevou
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 42 minut Teplota trouby: 165-170 °C Počet porcí: 16 až 20 kousků Suroviny na perník 1 hrnek polohrubé mouky 2 hrnky hladké mouky 3/4 hrnku cukru krupice 2 hrnky mléka 1 hrnek oleje 1 sáček kypřicího prášku do perníku 2 lžíce kakaa 2 ks vajec 4 lžíce rybízové nebo meruňkové marmelády na potření, podle chuti 150 až 200 g čokoládové polevy nebo hořké čokolády s trochou tuku 2 až 3 lžíce strouhaného kokosu, pokud ho chcete navrch Postup přípravy hrníčkového perníku s čokoládovou polevou
1. Troubu předehřejte na
165-170 °C. Plech vyložte pečicím papírem, případně ho vymažte a vysypte, pokud jste na to tak zvyklí.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, hladkou mouku, cukr, kakao a kypřicí prášek do perníku. Suché suroviny krátce promíchejte. Kakao se rádo drží v hrudkách, takže se vyplatí věnovat mu pár vteřin navíc.
3. Přilijte
mléko, olej a přidejte vejce. Metličkou nebo vařečkou vymíchejte hladké těsto. Není potřeba ho dlouho šlehat, spíš jen pohlídat, aby v něm nezůstaly suché stopy mouky.
4. Připravené
těsto nalijte na plech a povrch lehce urovnejte. Těsto je řidší, což je v pořádku. Takové má být.
5. Pečte přibližně
42 minut. Ke konci zkuste špejli zapíchnout doprostřed. Pokud ji vytáhnete suchou, je perník hotový.
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6. Upečený korpus nechte asi
10 minut stát. Kdo chce, může ještě vlažný povrch potřít tenkou vrstvou marmelády. Recept se obejde i bez ní, ale s ní bývá perník šťavnatější.
7. Připravte
čokoládovou polevu. Dá se použít hotová, nebo můžete rozpustit čokoládu s malým kouskem másla či trochou tuku ve vodní lázni. Míchejte, dokud nebude poleva hladká.
8.
Polevu rozetřete po perníku v souvislé vrstvě. Jestli máte rádi starší domácí podobu, posypte povrch strouhaným kokosem. Je to drobnost, ale k perníku pořád nějak patří.
9. Nechte polevu ztuhnout a krájejte na kostky nebo řezy. Perník se hodí ke kávě, k čaji i jako svačina pro děti. V dobře uzavřené dóze zůstane
2 až 3 dny měkký. Foto: Cooky.cz, Perník krájejte na kostky po ztuhnutí polevy. Rady a proč se tenhle plechový perník doma osvědčil Jestli těsto vypadá příliš hustě, přidejte 2 až 3 lžíce mléka. Mouka někdy nasaje víc tekutiny, než by člověk čekal. Na krájení perníku s polevou se hodí nůž namočený v horké vodě a potom otřený dosucha. Poleva se pak tolik neláme. Pro výraznější chuť můžete do těsta přidat špetku mleté skořice nebo trochu perníkového koření. Perník je dobrý po vychladnutí. Druhý den ale často chutná ještě líp, protože zvláční a chutě se víc spojí. Plechový perník mám ráda i proto, že odpustí menší nepřesnosti. Není to dort, u kterého člověk hlídá každý gram a teplotu krému. Tady stačí držet rozumný poměr surovin a hlavně ho nepřepéct. V receptech se často objevuje marmeláda, kokos nebo kombinace dvou druhů mouky. Každá z těch věcí má svůj smysl: marmeláda zvlhčí střídku, kokos přidá jiné sousto a směs mouk pomůže příjemnější struktuře.
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