Čokoládový dezert, který musíte zkusit – u nás se po něm zaprášilo tak rychle, že jsme sotva stihli fotku. Mňam

Stačí ukrojit první kousek a hned je vidět, proč tyto čokoládové kostky nezůstanou dlouho na talíři. Vláčný čokoládový základ je hutný, ale ne suchý, a při zakousnutí v něm narazíte na drobné kousky hořké čokolády. Kakaová chuť je výrazná, máslo jí dodává plnost a dvě různé čokoládové polevy na povrchu přidávají další vrstvu sladkosti. Spodní sušenková vrstva navíc vytváří příjemný kontrast k měkkému středu, takže každý kousek má trochu jinou strukturu. Vláčné čokoládové kostky s polevou jsou proto dezertem pro chvíle, kdy obyčejná buchta jednoduše nestačí a máte chuť na opravdu intenzivní čokoládovou chuť.
Na jejich výsledné konzistenci má největší podíl množství čokolády a způsob, jakým se v těstě potká s máslem, kakaem a moukou. Rozpuštěná čokoláda vytvoří hladký a bohatý základ, zatímco nasekané kousky zůstanou v těstě jako malé čokoládové kapsy. Kakao zvýrazní čokoládovou chuť, ale zároveň přidá lehce nahořklý tón, který pomáhá vyvážit sladkost cukru a polevy. Právě proto není potřeba přidávat další výrazné příchutě. Čokoláda tu má hlavní slovo a ostatní suroviny jí především pomáhají vyniknout.
Recept je zajímavý také svou velikostí. Kostky se připravují v menší formě, takže vznikne kompaktní dezert, který se dobře krájí na menší porce. Hodí se na odpolední kávu, rodinné posezení i jako sladké občerstvení na návštěvu, protože jednotlivé kousky můžete připravit a uchovat v chladu až do podávání. Po vychlazení poleva zpevní, ale před servírováním je dobré nechat kostky chvíli stát při pokojové teplotě. Čokoládový základ pak nebude zbytečně tuhý a jeho vláčnost lépe vynikne.
Pokud chcete chuť trochu posunout, můžete do těsta místo části hořké čokolády použít čokoládu s vyšším podílem kakaa a získat méně sladký, výraznější výsledek. Do polevy se zase hodí pár kapek kvalitního vanilkového extraktu nebo špetka soli, která dokáže čokoládovou chuť příjemně zvýraznit. Sušenky na spodní vrstvě můžete ponechat klasické máslové, případně zvolit kakaové, pokud chcete ještě intenzivnější čokoládový charakter.
Hořkou čokoládu určenou do těsta nasekejte na menší kousky. Přibližně 180 g čokolády spolu s máslem rozpusťte ve vodní lázni a za občasného promíchání vytvořte hladkou směs. Zbylých 50 g čokolády si ponechte stranou a rozpuštěnou směs nechte mírně vychladnout.
Vejce s cukrem vyšlehejte do světlé a nadýchané směsi. Přilijte vychladlou čokoládu s máslem a krátce promíchejte, aby se vše spojilo. Mouku s kakaem prosejte a zlehka vmíchejte do těsta, nakonec přidejte nasekanou zbývající čokoládu.
Dno formy o rozměrech přibližně 20 × 16 cm vyložte pečicím papírem. Na dno rozložte vedle sebe máslové sušenky tak, aby vytvořily souvislou vrstvu. Na sušenky rovnoměrně nalijte připravené čokoládové těsto a povrch lehce uhlaďte.
Troubu předehřejte na 200 °C. Formu vložte do trouby a pečte přibližně 16–17 minut, aby se povrch zatáhl, ale střed zůstal vláčný. Pokud chcete dosáhnout ještě měkčího středu, můžete dobu pečení zkrátit přibližně o 2–3 minuty.
Upečený korpus nechte ve formě vychladnout. Mezitím si připravte obě polevy, které budou tvořit dvě samostatné vrstvy. Hořkou čokoládu nasekejte najemno a bílou čokoládu také rozdělte na menší kousky.
Hořkou čokoládu vložte do menšího rendlíku, přilijte 40 ml smetany a za mírného zahřívání ji nechte rozpustit. Stejným způsobem připravte v druhém rendlíku bílou čokoládu se zbývajícími 40 ml smetany. Obě polevy míchejte dohladka a nechte je krátce zchladnout, aby nebyly příliš horké.
Na vychladlý čokoládový základ nalijte bílou čokoládovou polevu a rovnoměrně ji rozetřete. Formu vložte do lednice a nechte první vrstvu ztuhnout. Teprve potom na ni nalijte hořkou čokoládovou polevu a opět ji rovnoměrně rozetřete.
Kostky vraťte do lednice a nechte polevu zcela ztuhnout. Před krájením je nechte několik minut při pokojové teplotě, aby čokoláda při krájení nepraskala a řez byl úhlednější. Nakrájejte na 9 stejně velkých nebo přirozeně nepravidelných kostek a podávejte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová