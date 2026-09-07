Čokoládová mramorovaná buchta, která strčí bábovku i závin do kapsy – nadýchaná, voňavá a doma mizí rychlostí blesku

Kynutá čokoládová buchta z máslového těsta je naprostým klenotem domáckého pečení, který na stolu vypadá, jako byste ho právě přinesli z vyhlášené francouzské pekárny. Křehoučké, neuvěřitelně nadýchané těsto provoněné poctivým máslem v sobě ukrývá intenzivní čokoládovou náplň, jež se při rozkrojení postará o nádhernou spirálovitou mozaiku.
Tenhle způsob zaplétání a vrstvení kynutého těsta má bohatou historii v židovské kulinářské tradici východní Evropy, ze které vychází celosvětově milovaná babka. Původně se těsto zahušťovalo spíše skořicí či ořechy, avšak příchod poctivé hořké čokolády v polovině minulého století povznesl tenhle tradiční moučník na absolutní gastronomický hit. Geniálním trikem tohoto receptu je pomalé postupné zapracování kousků změklého másla až do hotového základu těsta. Právě tento postup, známý ze světa francouzských briošek, zaručí neuvěřitelnou elasticitu, sametově měkkou střídku a dlouhotrvající vláčnost.
Největším trumfem této kynuté buchty je neodolatelný kontrast mezi jemným, lehce nasládlým korpusem a výraznou, bohatou čokoládovou náplní s kakaem. Jakmile se upeče dozlatova, stane se středobodem každé nedělní snídaně nebo odpoledního posezení u kávy. Je to přesně ten typ pečení, u kterého budete pyšně sledovat, jak hosté fascinovaně obdivují promyšlený vzor na každém nakrájeném plátku.
S receptem si navíc můžete parádně pohrát podle vlastní chuti. Do rozpouštěné čokolády se báječně hodí přisypat hrst nasekaných opražených lískových oříšků, pekanů nebo trošku strouhané pomerančové kůry, která čokoládu nádherně rozvoní. Pokud máte rádi jemně navinulé tóny, můžete čokoládovou vrstvu před srolováním lehce potřít poctivou povidlovou či malinovou marmeládou. A jestli chcete dosáhnout ještě většího luxusu, pokapejte horkou upečenou buchtu jemným cukrovým sirupem s kapkou vanilky.
Do mísy nalijte vlažné mléko, přidejte polovinu moučkového cukru a instantní droždí. Promíchejte a nechte asi 10 minut stát, dokud se na povrchu nezačnou objevovat drobné bublinky.
Přidejte vejce, zbytek cukru a hladkou mouku. Nakonec vmíchejte sůl a začněte těsto hníst, nejlépe pomocí hnětacího háku. Jakmile se suroviny spojí, pokračujte v hnětení, dokud nevznikne měkké a lehce lepkavé těsto.
Do těsta postupně zapracujte změklé máslo nakrájené na menší kousky. Každý další kousek přidejte až ve chvíli, kdy se předchozí úplně spojí s těstem. Potom těsto hněťte ještě asi 15–20 minut, až bude hladké, pružné a elastické.
Mísu zakryjte utěrkou a nechte těsto na teplém místě kynout asi 1–1,5 hodiny. Těsto by mělo přibližně zdvojnásobit svůj objem. Doba kynutí se může podle teploty v kuchyni mírně lišit.
Mezitím připravte čokoládovou náplň. Hořkou čokoládu nasekejte a společně s máslem ji pomalu rozpusťte ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě. Vmíchejte prosátý moučkový cukr a kakao a nechte náplň mírně zchladnout a zhoustnout.
Vykynuté těsto lehce propracujte a na pomoučené ploše ho rozválejte na obdélník o velikosti přibližně 30 × 50 cm. Čokoládovou náplň rozetřete po celé ploše, jen okraje nechte volné. Okraje potom přehněte směrem dovnitř, aby při dalším tvarování náplň tolik nevytékala.
Těsto opatrně upravte válečkem na obdélník přibližně 30 × 40 cm. Rozdělte ho podélně na tři stejně široké pruhy a každý z nich srolujte do pevnější rolády. Prameny spojte na jednom konci a upleťte z nich cop.
Cop vložte do formy na chléb o rozměrech přibližně 30 × 11 cm vyložené pečicím papírem. Povrch potřete rozšlehaným vejcem a nechte ještě 30–45 minut kynout. Mezitím předehřejte troubu na 180 °C.
Buchtu vložte do předehřáté trouby a pečte 40–45 minut dozlatova. Pokud povrch začne během pečení příliš rychle tmavnout, volně ho překryjte alobalem. Upečenou buchtu nechte chvíli ve formě a potom ji přendejte na mřížku, kde ji nechte úplně vychladnout.
Buchtu krájejte až po vychladnutí, aby se čokoládová náplň při krájení zbytečně nevytlačovala. Nejlépe vynikne její spirálový vzor při použití ostrého zubatého nože. Podávat ji můžete samotnou, případně jen lehce pocukrovanou ke kávě nebo čaji.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová