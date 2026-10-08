Co znamená pound-for-pound a proč tenhle žebříček fanoušky pořád rozděluje

Šampion těžké váhy by v reálném zápase pravděpodobně porazil většinu výrazně lehčích bojovníků. Žebříček pound-for-pound, zkráceně P4P, se však na podobný souboj vůbec neptá. Snaží se odmyslet rozdíl ve velikosti a porovnat kvalitu bojovníků napříč váhovými kategoriemi.
Váha se má odmyslet
Doslovný překlad „libra za libru“ může být zavádějící. Nejde o to matematicky zvětšit muší váhu na 120 kilogramů a odhadovat, co by se stalo. P4P hodnotí, jak dobrý je bojovník vzhledem ke své konkurenci. Do hry vstupuje technika, výsledky, kvalita poražených soupeřů, titulové zápasy, délka dominance i způsob, jakým si dokáže poradit s různými styly.
Myšlenka má kořeny v boxu a silně se spojila se Sugar Ray Robinsonem. Ten získal titul ve velterové váze, později pětkrát ovládl střední váhu a International Boxing Hall of Fame ho připomíná jako bojovníka, kterého mnozí považují za nejlepšího boxera historie bez ohledu na váhovou kategorii. Smyslem P4P tak od začátku bylo ocenit bojovníka, jehož velikost mu nedovolovala soupeřit s těžkými vahami, ale jeho schopnosti patřily k absolutní špičce.
Stejnou logiku převzalo MMA. Historie UFC nabízí velmi odlišné příklady jedniček. Demetrious Johnson byl v roce 2016 na prvním místě P4P během své dlouhé vlády v muší váze, zatímco Khabib Nurmagomedov ukončil kariéru jako neporažený šampion lehké váhy a jednička žebříčku. Jeden stavěl mimo jiné na sérii titulových obhajob a technické všestrannosti, druhý na výsledkové dominanci proti elitním soupeřům. Už to ukazuje, že k prvnímu místu nevede jediný typ kariéry.
Objektivní vzorec neexistuje
Největší spor začíná u otázky, čemu dát největší hodnotu. Má být výš šampion s deseti obhajobami, nebo bojovník, který získal pás ve dvou váhových kategoriích? Kolik znamená neporažená bilance, pokud část vítězství přišla proti slabší konkurenci? A má současná forma převážit nad několika lety dominance?
Rozdílné odpovědi vytvoří rozdílné pořadí, i když všichni pracují se stejnými výsledky. Někdo zvýhodní kvalitu soupeřů, jiný počet titulových vítězství nebo převahu v samotných zápasech. Další dá větší význam všestrannosti a tomu, zda bojovník dokáže vyhrávat v postoji, na zemi i proti soupeřům s odlišným stylem. Sporná je také aktivita. Dlouho nečinný šampion může mít lepší kariéru, zatímco jeho konkurent mezitím sbírá další důležité výhry.
UFC tento problém dobře ukazuje vývojem vlastních žebříčků. Po zavedení oficiálního rankingu v roce 2013 rozhodovali o pořadí ve váhových kategoriích i P4P vybraní členové médií. V roce 2026 organizace oznámila přechod divizních žebříčků na Meta UFC Rankings, který pracuje s výsledkem, kvalitou soupeře, způsobem vítězství, aktuálností zápasů a neaktivitou. V rámci jedné váhy lze podobná data poměrně dobře porovnat. Jakmile se proti sobě postaví šampion muší a těžké váhy, je potřeba rozhodnout, jakou hodnotu jednotlivým faktorům přidělit.
Proto P4P není odpovědí na otázku, kdo by porazil všechny ostatní. Je to pokus určit, kdo podává nejlepší výkony bez ohledu na přirozenou tělesnou velikost. Smysluplný žebříček by proto měl být doprovázený jasnými kritérii. I potom se mohou dva lidé nad stejnými výsledky rozejít – jeden dá přednost dlouhé dominanci, druhý kvalitě soupeřů a třetí aktuální formě. Spor o jedničku tak není chyba systému. Je důsledkem toho, že bojovníky z různých vah nelze postavit proti sobě a nechat je rozhodnout v kleci.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka